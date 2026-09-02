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Рубцов - Петр Мамонов – Путь к Господу

Рубцов - Петр Мамонов – Путь к Господу
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, *Biographies Memoirs

Петр Мамонов — музыкант, поэт, актер, бунтарь и верующий человек. Книга Ивана Рубцова — попытка осмыслить его необычный жизненный и духовный путь, вслушаться в то, что он говорил о себе, творчестве, вере, Боге и человеке. В книге собраны воспоминания супруги Ольги Ивановны Мамоновой, двоюродного брата Андрея Майстрова, иеромонаха Космы (Афанасьева), протоиерея Владимира Плешинца, Павла Хотина, Дениса Бургазлиева, Дмитрия Дюжева и других людей, близко знавших Мамонова.

Перед читателем разворачивается путь от бурной молодости, алкоголя, внутреннего бунта и поисков предельной свободы — через «Звуки Му», театр и кино — к обращению к Богу, церковной жизни и переосмыслению собственного прошлого. Особое место занимают фильмы «Остров» и «Царь», отношения Мамонова с женой Ольгой, его жизнь в деревне и духовные поиски последних десятилетий. Заключительная часть составлена из высказываний Петра Мамонова о смысле жизни, Боге, ближнем, молитве, смерти, любви, грехе, Причастии, рае и аде, христианстве и искусстве.

Рубцов Иван – Петр Мамонов – Путь к Господу

Рубцов, Иван Павлович. Петр Мамонов : путь к Господу / И. П. Рубцов. — Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2026. — 239 с. : фот., 24 л. фот. вкл., [1] с. рекл.

ISBN 978-5-7533-2055-1

Рубцов Иван – Петр Мамонов – Путь к Господу – Содержание

  • Предисловие

  • Вступление

  • Часть первая

    • Предки Петра

    • Детство

    • В городе

    • Семья

    • Улицы

    • Первая музыка

    • Работа и призвание

    • Стихи и песни

    • «Звуки Му»

    • Соединяя несоединимое

    • Признание и известность

    • Заграница

    • Кино

    • Театр

  • Часть вторая

    • Переезд в Ефаново

    • Первый раз в храме

    • Новый друг из Донского монастыря

    • Без Бога уже не мог жить

    • «Остров»

    • Отец Иов и отец Анатолий

    • «Царь»

    • Ольга

    • «Чистяк»

    • Сазан в кляре

    • «Счастлив только с Господом»

    • Вместо эпилога

  • Часть третья

    • О смысле жизни

    • О Боге

    • О ближнем

    • О молитве

    • О своей жизни

    • Об осуждении

    • Путь

    • Деньги

    • Смерть

    • О любви

    • Грех

    • О Причастии

    • Счастье, радость

    • О желании изменить мир вокруг

    • Рай и ад

    • Что такое христианство

    • Гнев

    • Что значит «Вера без дел мертва»?

    • Тоска

    • Алкоголь

    • Об искусстве

    • Жизненные испытания

    • Обида

    • Душа человека

    • Молчание

    • О жизненных итогах

    • «Спасибо р. Б. Петру за его советы...»

Views 71
Rating 5.0 / 5
Added 02.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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