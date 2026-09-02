Рубцов - Петр Мамонов – Путь к Господу

Петр Мамонов — музыкант, поэт, актер, бунтарь и верующий человек. Книга Ивана Рубцова — попытка осмыслить его необычный жизненный и духовный путь, вслушаться в то, что он говорил о себе, творчестве, вере, Боге и человеке. В книге собраны воспоминания супруги Ольги Ивановны Мамоновой, двоюродного брата Андрея Майстрова, иеромонаха Космы (Афанасьева), протоиерея Владимира Плешинца, Павла Хотина, Дениса Бургазлиева, Дмитрия Дюжева и других людей, близко знавших Мамонова.

Перед читателем разворачивается путь от бурной молодости, алкоголя, внутреннего бунта и поисков предельной свободы — через «Звуки Му», театр и кино — к обращению к Богу, церковной жизни и переосмыслению собственного прошлого. Особое место занимают фильмы «Остров» и «Царь», отношения Мамонова с женой Ольгой, его жизнь в деревне и духовные поиски последних десятилетий. Заключительная часть составлена из высказываний Петра Мамонова о смысле жизни, Боге, ближнем, молитве, смерти, любви, грехе, Причастии, рае и аде, христианстве и искусстве.

Рубцов Иван – Петр Мамонов – Путь к Господу

Рубцов, Иван Павлович. Петр Мамонов : путь к Господу / И. П. Рубцов. — Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2026. — 239 с. : фот., 24 л. фот. вкл., [1] с. рекл.

ISBN 978-5-7533-2055-1

Рубцов Иван – Петр Мамонов – Путь к Господу – Содержание