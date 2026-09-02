Рубцов - Петр Мамонов – Путь к Господу
Петр Мамонов — музыкант, поэт, актер, бунтарь и верующий человек. Книга Ивана Рубцова — попытка осмыслить его необычный жизненный и духовный путь, вслушаться в то, что он говорил о себе, творчестве, вере, Боге и человеке. В книге собраны воспоминания супруги Ольги Ивановны Мамоновой, двоюродного брата Андрея Майстрова, иеромонаха Космы (Афанасьева), протоиерея Владимира Плешинца, Павла Хотина, Дениса Бургазлиева, Дмитрия Дюжева и других людей, близко знавших Мамонова.
Перед читателем разворачивается путь от бурной молодости, алкоголя, внутреннего бунта и поисков предельной свободы — через «Звуки Му», театр и кино — к обращению к Богу, церковной жизни и переосмыслению собственного прошлого. Особое место занимают фильмы «Остров» и «Царь», отношения Мамонова с женой Ольгой, его жизнь в деревне и духовные поиски последних десятилетий. Заключительная часть составлена из высказываний Петра Мамонова о смысле жизни, Боге, ближнем, молитве, смерти, любви, грехе, Причастии, рае и аде, христианстве и искусстве.
Рубцов Иван – Петр Мамонов – Путь к Господу
Рубцов, Иван Павлович. Петр Мамонов : путь к Господу / И. П. Рубцов. — Москва : Издательство Сретенского монастыря, 2026. — 239 с. : фот., 24 л. фот. вкл., [1] с. рекл.
ISBN 978-5-7533-2055-1
Рубцов Иван – Петр Мамонов – Путь к Господу – Содержание
Предисловие
Вступление
Часть первая
Предки Петра
Детство
В городе
Семья
Улицы
Первая музыка
Работа и призвание
Стихи и песни
«Звуки Му»
Соединяя несоединимое
Признание и известность
Заграница
Кино
Театр
Часть вторая
Переезд в Ефаново
Первый раз в храме
Новый друг из Донского монастыря
Без Бога уже не мог жить
«Остров»
Отец Иов и отец Анатолий
«Царь»
Ольга
«Чистяк»
Сазан в кляре
«Счастлив только с Господом»
Вместо эпилога
Часть третья
О смысле жизни
О Боге
О ближнем
О молитве
О своей жизни
Об осуждении
Путь
Деньги
Смерть
О любви
Грех
О Причастии
Счастье, радость
О желании изменить мир вокруг
Рай и ад
Что такое христианство
Гнев
Что значит «Вера без дел мертва»?
Тоска
Алкоголь
Об искусстве
Жизненные испытания
Обида
Душа человека
Молчание
О жизненных итогах
«Спасибо р. Б. Петру за его советы...»
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