О любви, отношениях и сексе пишут все кому не лень. Вы можете представить себе глянцевый «гламурный» журнал, который посмел бы эти темы игнорировать? Казалось бы, все и всем тут должно быть ясно. И все же – может быть, именно потому в этой сфере столько недопонимания, прямых глупостей и недоразумений. Я сочетал браком больше тысячи пар, тысячи часов провел, пасторским словом, советом помогая разрешить очередной семейный кризис. Много раз я спрашивал себя: отчего люди, у которых есть все возможности построить счастливую совместную жизнь, вместо этого так упрямо, так слепо ее разрушают?

Почему людям, в границах своего понимания желающим сохранять отношения, это не удается? Вопросы эти интересовали меня всегда. Но я также сознавал, что простых ответов не будет, и в этой книге не собираюсь притворяться тем, кем не являюсь, – всезнающим мудрецом. Единственное, что я могу, – это делиться своими раздумьями и, по-моему, продуктивными идеями, почерпнутыми у авторов, которым есть что сказать по этому поводу1. Я буду рад познакомить вас с некоторыми важными темами; вместе они, быть может, помогут нам заново и зорче увидеть Жизнь. Человеческие отношения многообразны, различны их виды и формы.

Я, конечно, отдаю себе отчет в том, что подобного рода книги почти никто не читает тогда, когда это необходимо; обычно их берут в руки, когда делать это поздновато. Что есть наши отношения? Что они доподлинно значат? Эти вопросы кажутся смешными в первой половине жизни, ведь нам в эту пору все совершенно ясно. Но пройдя через многие круги трудного опыта, пережив падения, удары и, может быть, начиная прозревать всю сложность и... простоту жизни, мы уже так не думаем. В этой книге я говорю о том, что в формировании отношений нам может очень помочь практика внутренней сосредоточенности, медитации.

То, что мной не замечено, для меня не существует. Сосредоточенность раздвигает мои горизонты. Она – мост между ограниченным и безграничным, важный инструмент духовного развития. Она помогает лучше видеть, разглядеть, понять себя и другого, а также сохранить хрупкое равновесие между осознанием своей ценности (я чадо Божье!) и здоровой самокритикой (я не раз ошибался, мне предстоит расти и учиться!). С течением лет я понял, что отношения – область бытия, куда более обширная и сложная, чем хотелось бы теологам, психологам, биологам и самим участникам этих отношений.

Люди почти всегда пытались и пытаются упростить эту материю, свести к немногим функциям, сузить. Чтобы честно и осмысленно разрешать вопрос отношений, в наши дни необходим включающий, интегральный подход. Мы – профессионалы, более или менее компетентные в той или иной области, – вольны упрямо оставаться при своих подходах, но тогда, может статься, наши советы скоро будут никому не нужны. И не потому, что люди вдруг сделаются ограниченными и тупыми; просто они нередко чувствуют – наши выводы односторонни, в них учтены не все аспекты, а значит, они мешают увидеть картину жизни во всей полноте.

Если даже с самыми благими намерениями мы предлагаем односторонние ответы, они нередко, помогая в одном, одновременно лишь усложняют ситуацию в чем-то другом. Терпят поражение не только поверхностные, но даже и сложившиеся, выстроенные всерьез отношения. Даже там, где партнеры в меру сил действительно вложили в них немало труда. Неразумно и лицемерно вменять людям в вину то, к чему никто не может быть готовым сразу, что обретается в течение всей жизни. Нечестно внушать людям, будто есть какие-то возможности обойти стороной сложный и болезненный процесс выстраивания отношений.

Нужно сказать, лично для меня оказалось чрезвычайно значимым знакомство с исследованиями Кена Уилбера, с его интегральной теорией, а также с трудами других выдающихся теологов, сумевших показать, насколько интегральный подход необходим, чтобы постичь христианскую традицию во всей глубине. Интегральный подход помог мне открыть мои до того не осознанные заблуждения и не испугаться (что вовсе не так уж легко!) необъятных пространств созданной Богом реальности и моей собственной жизни.

Юрис Рубенис - Она и он – Любовь – Отношения - Секс

Перевод с латышского Роальда Добровенского

Рига, Zvaigzne ABC - 2018

249c.

ISBN 978-9934-0-7404-2

Юрис Рубенис - Она и он – Любовь – Отношения - Секс - Отношения и я

Союз мужчины и женщины, брак не может быть выражен какой-то единственно верной формулой, которая гарантировала бы счастливую, безмятежную жизнь. Легко понять – почему. Все мы непрерывно меняемся. Отношения в браке, партнерство двоих – всегда вызов и риск. Это всегда меняющий (трансформирующий) нас процесс. Он может привести нас к новому качеству, росту, если мы открыты и готовы к труду, если рассматриваем отношения как важное средство роста. Мы все состоим в отношениях, нет никого, кто был бы вне их. Ребенок, не успев родиться, уже попал в целую сеть отношений.

Отношения не есть нечто застывшее, фиксированное. В них вступают, их принимают. Мы соглашаемся на чье-то непрерывное присутствие в нашей жизни, от которого будет зависеть очень многое. Отношения – нечто живое, растущее, дающее и нам стимул к жизни и росту. Отношения непредсказуемы как сама жизнь. Я предлагаю вам воспринимать отношения как живой организм на его пути от детства к зрелости, как существо, требующее заботы, пищи и ласки, существо, которое надо растить, поддаваться ему, а иногда и сдаваться. Мы состоим в отношениях разного рода – с собой, с другими людьми, с близкими и чужими, с Богом и Реальностью.

Но во всем этом многообразии особое место занимают отношения мужчины и женщины. Попробую объяснить, почему, на мой взгляд, это так. Нет другой такой области, в которой так необходимы были бы непрерывные изменения личности, как в отношениях двух людей. Вступившему в отношения бóльшую часть жизни придется провести в интенсивном взаимодействии, в ежедневной связи с другим человеком при меняющихся настроениях – вместе дышать, есть, говорить, молчать, ложиться спать и вставать. Поэтому отношения могут не только вдохновлять и окрылять, но и вызывать опасения, тревожить.

И при всем том способствовать самому быстрому и продуктивному росту, развитию человеческого в человеке. Именно через отношения происходит самое интенсивное взаимодействие с миром, с жизнью. В отношениях мы служим зеркалом для другого и, отраженные сами, лучше видим свои недостатки и тени. Нередко мы начинаем всерьез задумываться о себе, лишь встретив по-настоящему значимого для себя человека. Мы, люди, существа «многоэтажные», и отношения наши должны охватывать не один уровень, а все. Мы существа духовные, поэтому отношения не могут обойтись без духовной составляющей.

Мое тело и твое тело – чудесный дар, но мы ведь не только тело и тело. Отношения – это всегда и духовная задача. У тебя красивое тело, но мне предстоит открыть, что в теле этом обитает красивая душа. Истинные отношения – всегда отношения не только двух тел, но и двух душ. Это значит, что наши отношения могут быть чем-то бóльшим. Почти в каждых отношениях скрыт огромный неиспользованный потенциал. Неудовлетворенность отношениями – зачастую тревожный сигнал: не все уровни отношений освоены. Качество отношений во многом зависит от того, насколько полно я в них вовлечен.

В отношениях могут появиться усталость, апатия, если мы в них не отыщем многообразие и глубину. Если же сможем, если откроем, то одних отношений с одним человеком будет достаточно. Не будет этой глубины – не хватит и сотни отношений. О любви и говорят, и пишут беспрерывно. И в то же время человеческие отношения – область, где полным-полно глупейших предрассудков. Одна из причин, порождающих множество проблем в отношениях: мы ждем от другого чего-то небывалого, если не невозможного. Во всяком случае, в этой книге я постараюсь показать, что в наших отношениях, в том числе и в сексе, возможно, происходит нечто большее, чем принято думать.

Научимся воспринимать отношения шире и глубже, и тогда сюрпризы будут ждать нас на каждом шагу. Начиная строить отношения, ни один из нас к этому не готов и готовым быть не может. Мы воображаем, что понимаем друг друга, к чему в реальности еще вовсе неспособны. Мы можем лишь стремиться понять друг друга, но для этого необходимо время. Назовем вещи своими именами: два эгоиста, вначале почти не знающие друг друга, полные прекраснодушных иллюзий, вступают на путь, где неизбежно столкнутся со своим эгоизмом, узостью, ограниченностью, которых вполне можно было не замечать или избегать раньше. Болезненный опыт неизбежен! Хотя вначале мы ни о чем не подозреваем. Нам кажется, что отношения принесут лишь сладкие плоды, душевный и телесный комфорт. Однако впереди – боль, урон, который будет нанесен либо твоему ego, либо любви, на твой выбор.