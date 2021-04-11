Рубский - Православная духовность - перезагрузка
Целью этой работы является постановка вопроса о качественном переосмыслении православной духовной жизни. Погружаясь в проблематику, было бы опрометчиво сталкивать мнения, определяя «правильные» и «неправильные». Христиане с бинарным мышлением давно уже это проделали и довольствуются правильностью.
Человеческое сознание неоднородно, нелогично. В этом нет ничего зазорного, как и в том, что многие христиане не верят во многие положения своей религии, но продолжают думать, что верят. В нас сосуществуют, тревожа своей множественностью, и два, и три православия. Реальная причастность Господу Иисусу Христу делает это очевидным и дает смелость себе в этом признаться.
Так, я неоднократно предлагал благочестивым православным за некую сумму оформить все их имущество посмертно на моих потомков. Конечно, никто не согласился. Конечно — потому что юродив сам вопрос: «Как же вы чаете скорого Пришествия, если не согласны даже после своей смерти отписать имущество на других?» Как же мы верим в Святого Духа, если не предполагаем ситуации, когда бы Он ощутимо повлиял на наш распорядок дня? Представьте, что опоздавший на урок семинарист говорит преподавателю: «Извините, меня задержал Святой Дух». Это вызовет только смех.
Таинства и богослужения, которые должны опираться на действие Бога, устроены таким образом, что они совершались бы в том же порядке и без Бога. Мы давно приспособились мыслить о Боге так: ничего бы не изменилось, если бы Его при этом не было. Даже критерия причастности Страшных Таин Христовых (т.е. Причастия) у нас нет, и мы не могли бы духовно отличить чашу неосвященную от освященной, как не можем отличить священника незапрещенного от запрещенного.
Протоиерей Вячеслав Рубский - Православная духовность: перезагрузка. Наброски внутренней реформы
(Серия «Молодое вино»)
М.: Никея, 2021. — 240 с.
ISBN 978-5-907307-83-4
Протоиерей Вячеслав Рубский - Православная духовность: перезагрузка. Наброски внутренней реформы - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ВЕРА, БОГ И ЧЕЛОВЕК
- Вера как Встреча
- Оно-вера
- Проповедь православия других
- Христианство и разочарование
- Вера и антиклерикализм
- Вера и традиционализм
- Вера и риск
- Вера, верования и аргументы
- Вера внутри и вера вовне
- Вера и риск
- Вера в существование Бога
- Вера и неверие как маркеры
- Поклонение поклонению
- О вере в Бога
- Вера как начало
- Два понимания православия
- Иисус — Спаситель.Три модели христианства
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ: СМЕНА ОСНОВАНИЙ ПРАВЕДНОСТИ
- Завет рабства и призыв к братству
- Закон для исполнения и принцип свободы
- Радикальное иконоборчество блаженств
- Толкование смысловых перекрестков
- Смена мотивации праведности
В ПОИСКАХ КРИТЕРИЯ СВЯТОСТИ
- Разнообразные типы опознания Бога
- Христианство и элитарность
- Неспособность к духовной жизни
- Христос и притчи
- Свидетельство опыта как принцип раннего христианства
- Народное христианство
- Постулат об одной природе духовных и физических переживаний
ОБРАТНАЯ СТОРОНА НИМБА
- Побочные эффекты праведности
- Идея праведника — фашизм в христианстве
- По плодам их узнаете их
- Я не вижу твоей духовности!
- Святость на блюдечке
- Непригодность духовных установок древности
- Неоформленный развод: интуитивный отказ от опыта святых
СВЯТОСТЬ И СИСТЕМА МЫШЛЕНИЯ
- Духовный мир бинарного мышления
- Бинарное суждение о святости
- Святость как феномен
- ЛЮБОВЬ И ФУНКЦИИ
- Два взгляда на траву, Бога и человека
- Любовь Бога и человека
- Любовь vs доверие
ПОКАЯНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ, ПРИЯТИЕ
- Покаяние других
- От печали до радости всего лишь дыханье
- Исповедь в XXI веке
- Покаяние моего «Я»
- Покаяние в мире животных
- Покаяние и исправление
- Грех как неразумие
- Грех как обветшавшее понятие
- Положительное понимание покаяния
- Святое покаяние святых
- Прощение невозможно и не нужно
- Красиво каяться не запретишь
- Покаяние и адреналиновая зависимость
- Покаяние и конкуренция
- Каемся — значит, не смиряемся
ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛИТВА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
- Молитва как неоцененная ценность
- Молитвенный кокон
- Молитва и «Я»
- Молитва и время
- Молитва и развлечение
- Обесценивание молитвенных состояний
- Молитва и эмоция
- Пунктирная молитва-реплика
- Молитва — отдых
- Постмортальная молитва
- Молиться своими словами
СХЕМА ДУХОВНОГО ПУТИ В СОВРЕМЕННОСТИ
- Определение координат духовной жизни
- Краткая схема духовной жизни
- Счастье как заповедь
- Я не равен своим состояниям
- «Я» ≠ IQ
- Бог
РАЗВИЛКИ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
- Парадигмальный круг мировоззрения
- Предельное одиночество
- Предельное смирение
- Предельная радость
- Трудности переформатирования
- Отвержение вертикали духовного прогресса
- Принять другое в других
- Осознание своей материальности как дара общения
- Принятие всего с точки зрения Бога как брата
ПОСЛЕСЛОВИЕ И О ПСИХОЛОГИИ
В какой-то мере "протестантская" книга! Книга-скандал, книга-переворот в нравственном богословии православии, но это не приговор ей. Скорее, это она призывает поразмышлять об основах православной нравственности. При этом книга предлагает интересные решения многим современным проблемам в русском православии. К примеру, отталкиваясь от множества путей ко Христу внутри самого православия, самой этой мыслью снимает вопрос о противостоянии "консерваторов" и "либералов" внутри православия - и те, и те ведут ко Христу
Не "протестантская" в традицинном значении слова, т.к. о.Вячеслав не "танцует" от Библии, как это делают протестанты.
"призывает поразмышлять об основах православной нравственности" – о. Вячеслав предлагает осовободить Бога от функции надзирателя за нравственостью. В этом смысле – да, поразмышлять об основах...