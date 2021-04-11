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Рубский - Православная духовность - перезагрузка

Протоиерей Вячеслав Рубский - Православная духовность: перезагрузка. Наброски внутренней реформы
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Целью этой работы является постановка вопроса о качественном переосмыслении православной духовной жизни. Погружаясь в проблематику, было бы опрометчиво сталкивать мнения, определяя «правильные» и «неправильные». Христиане с бинарным мышлением давно уже это проделали и довольствуются правильностью.
Человеческое сознание неоднородно, нелогично. В этом нет ничего зазорного, как и в том, что многие христиане не верят во многие положения своей религии, но продолжают думать, что верят. В нас сосуществуют, тревожа своей множественностью, и два, и три православия. Реальная причастность Господу Иисусу Христу делает это очевидным и дает смелость себе в этом признаться.
Так, я неоднократно предлагал благочестивым православным за некую сумму оформить все их имущество посмертно на моих потомков. Конечно, никто не согласился. Конечно — потому что юродив сам вопрос: «Как же вы чаете скорого Пришествия, если не согласны даже после своей смерти отписать имущество на других?» Как же мы верим в Святого Духа, если не предполагаем ситуации, когда бы Он ощутимо повлиял на наш распорядок дня? Представьте, что опоздавший на урок семинарист говорит преподавателю: «Извините, меня задержал Святой Дух». Это вызовет только смех.
Таинства и богослужения, которые должны опираться на действие Бога, устроены таким образом, что они совершались бы в том же порядке и без Бога. Мы давно приспособились мыслить о Боге так: ничего бы не изменилось, если бы Его при этом не было. Даже критерия причастности Страшных Таин Христовых (т.е. Причастия) у нас нет, и мы не могли бы духовно отличить чашу неосвященную от освященной, как не можем отличить священника незапрещенного от запрещенного.

Протоиерей Вячеслав Рубский - Православная духовность: перезагрузка. Наброски внутренней реформы

(Серия «Молодое вино»)
М.: Никея, 2021. — 240 с.
ISBN 978-5-907307-83-4

Протоиерей Вячеслав Рубский - Православная духовность: перезагрузка. Наброски внутренней реформы - Содержание

ВВЕДЕНИЕ
ВЕРА, БОГ И ЧЕЛОВЕК
  • Вера как Встреча
  • Оно-вера
  • Проповедь православия других
  • Христианство и разочарование
  • Вера и антиклерикализм
  • Вера и традиционализм
  • Вера и риск
  • Вера, верования и аргументы
  • Вера внутри и вера вовне
  • Вера и риск
  • Вера в существование Бога
  • Вера и неверие как маркеры
  • Поклонение поклонению
  • О вере в Бога
  • Вера как начало
  • Два понимания православия
  • Иисус — Спаситель.Три модели христианства
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ: СМЕНА ОСНОВАНИЙ ПРАВЕДНОСТИ
  • Завет рабства и призыв к братству
  • Закон для исполнения и принцип свободы
  • Радикальное иконоборчество блаженств
  • Толкование смысловых перекрестков
  • Смена мотивации праведности
В ПОИСКАХ КРИТЕРИЯ СВЯТОСТИ
  • Разнообразные типы опознания Бога
  • Христианство и элитарность
  • Неспособность к духовной жизни
  • Христос и притчи
  • Свидетельство опыта как принцип раннего христианства
  • Народное христианство
  • Постулат об одной природе духовных и физических переживаний
ОБРАТНАЯ СТОРОНА НИМБА
  • Побочные эффекты праведности
  • Идея праведника — фашизм в христианстве
  • По плодам их узнаете их
  • Я не вижу твоей духовности!
  • Святость на блюдечке
  • Непригодность духовных установок древности
  • Неоформленный развод: интуитивный отказ от опыта святых
СВЯТОСТЬ И СИСТЕМА МЫШЛЕНИЯ
  • Духовный мир бинарного мышления
  • Бинарное суждение о святости
  • Святость как феномен
  • ЛЮБОВЬ И ФУНКЦИИ
  • Два взгляда на траву, Бога и человека
  • Любовь Бога и человека
  • Любовь vs доверие
ПОКАЯНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ, ПРИЯТИЕ
  • Покаяние других
  • От печали до радости всего лишь дыханье
  • Исповедь в XXI веке
  • Покаяние моего «Я»
  • Покаяние в мире животных
  • Покаяние и исправление
  • Грех как неразумие
  • Грех как обветшавшее понятие
  • Положительное понимание покаяния
  • Святое покаяние святых
  • Прощение невозможно и не нужно
  • Красиво каяться не запретишь
  • Покаяние и адреналиновая зависимость
  • Покаяние и конкуренция
  • Каемся — значит, не смиряемся
ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛИТВА НАШЕГО ВРЕМЕНИ
  • Молитва как неоцененная ценность
  • Молитвенный кокон
  • Молитва и «Я»
  • Молитва и время
  • Молитва и развлечение
  • Обесценивание молитвенных состояний
  • Молитва и эмоция
  • Пунктирная молитва-реплика
  • Молитва — отдых
  • Постмортальная молитва
  • Молиться своими словами
СХЕМА ДУХОВНОГО ПУТИ В СОВРЕМЕННОСТИ
  • Определение координат духовной жизни
  • Краткая схема духовной жизни
  • Счастье как заповедь
  • Я не равен своим состояниям
  • «Я» ≠ IQ
  • Бог
РАЗВИЛКИ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
  • Парадигмальный круг мировоззрения
  • Предельное одиночество
  • Предельное смирение
  • Предельная радость
  • Трудности переформатирования
  • Отвержение вертикали духовного прогресса
  • Принять другое в других
  • Осознание своей материальности как дара общения
  • Принятие всего с точки зрения Бога как брата
ПОСЛЕСЛОВИЕ И О ПСИХОЛОГИИ
Views 1 046
Rating 5.0 / 5
Added 11.04.2021
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (2 comments)

P
professor Dmitry 5 years ago

В какой-то мере "протестантская" книга! Книга-скандал, книга-переворот в нравственном богословии православии, но это не приговор ей. Скорее, это она призывает поразмышлять об основах православной нравственности. При этом книга предлагает интересные решения многим современным проблемам в русском православии. К примеру, отталкиваясь от множества путей ко Христу внутри самого православия, самой этой мыслью снимает вопрос о противостоянии "консерваторов" и "либералов" внутри православия - и те, и те ведут ко Христу
A
alrpol 4 years ago

Не "протестантская" в традицинном значении слова, т.к. о.Вячеслав не "танцует" от Библии, как это делают протестанты.

"призывает поразмышлять об основах православной нравственности" – о. Вячеслав предлагает осовободить Бога от функции надзирателя за нравственостью. В этом смысле – да, поразмышлять об основах...

 

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