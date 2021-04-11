Целью этой работы является постановка вопроса о качественном переосмыслении православной духовной жизни. Погружаясь в проблематику, было бы опрометчиво сталкивать мнения, определяя «правильные» и «неправильные». Христиане с бинарным мышлением давно уже это проделали и довольствуются правильностью.

Человеческое сознание неоднородно, нелогично. В этом нет ничего зазорного, как и в том, что многие христиане не верят во многие положения своей религии, но продолжают думать, что верят. В нас сосуществуют, тревожа своей множественностью, и два, и три православия. Реальная причастность Господу Иисусу Христу делает это очевидным и дает смелость себе в этом признаться.

Так, я неоднократно предлагал благочестивым православным за некую сумму оформить все их имущество посмертно на моих потомков. Конечно, никто не согласился. Конечно — потому что юродив сам вопрос: «Как же вы чаете скорого Пришествия, если не согласны даже после своей смерти отписать имущество на других?» Как же мы верим в Святого Духа, если не предполагаем ситуации, когда бы Он ощутимо повлиял на наш распорядок дня? Представьте, что опоздавший на урок семинарист говорит преподавателю: «Извините, меня задержал Святой Дух». Это вызовет только смех.

Таинства и богослужения, которые должны опираться на действие Бога, устроены таким образом, что они совершались бы в том же порядке и без Бога. Мы давно приспособились мыслить о Боге так: ничего бы не изменилось, если бы Его при этом не было. Даже критерия причастности Страшных Таин Христовых (т.е. Причастия) у нас нет, и мы не могли бы духовно отличить чашу неосвященную от освященной, как не можем отличить священника незапрещенного от запрещенного.

Протоиерей Вячеслав Рубский - Православная духовность: перезагрузка. Наброски внутренней реформы

(Серия «Молодое вино»)

М.: Никея, 2021. — 240 с.

ISBN 978-5-907307-83-4

Протоиерей Вячеслав Рубский - Православная духовность: перезагрузка. Наброски внутренней реформы - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ВЕРА, БОГ И ЧЕЛОВЕК

Вера как Встреча

Оно-вера

Проповедь православия других

Христианство и разочарование

Вера и антиклерикализм

Вера и традиционализм

Вера и риск

Вера, верования и аргументы

Вера внутри и вера вовне

Вера и риск

Вера в существование Бога

Вера и неверие как маркеры

Поклонение поклонению

О вере в Бога

Вера как начало

Два понимания православия

Иисус — Спаситель.Три модели христианства

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ: СМЕНА ОСНОВАНИЙ ПРАВЕДНОСТИ

Завет рабства и призыв к братству

Закон для исполнения и принцип свободы

Радикальное иконоборчество блаженств

Толкование смысловых перекрестков

Смена мотивации праведности

В ПОИСКАХ КРИТЕРИЯ СВЯТОСТИ

Разнообразные типы опознания Бога

Христианство и элитарность

Неспособность к духовной жизни

Христос и притчи

Свидетельство опыта как принцип раннего христианства

Народное христианство

Постулат об одной природе духовных и физических переживаний

ОБРАТНАЯ СТОРОНА НИМБА

Побочные эффекты праведности

Идея праведника — фашизм в христианстве

По плодам их узнаете их

Я не вижу твоей духовности!

Святость на блюдечке

Непригодность духовных установок древности

Неоформленный развод: интуитивный отказ от опыта святых

СВЯТОСТЬ И СИСТЕМА МЫШЛЕНИЯ

Духовный мир бинарного мышления

Бинарное суждение о святости

Святость как феномен

ЛЮБОВЬ И ФУНКЦИИ

Два взгляда на траву, Бога и человека

Любовь Бога и человека

Любовь vs доверие

ПОКАЯНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ, ПРИЯТИЕ

Покаяние других

От печали до радости всего лишь дыханье

Исповедь в XXI веке

Покаяние моего «Я»

Покаяние в мире животных

Покаяние и исправление

Грех как неразумие

Грех как обветшавшее понятие

Положительное понимание покаяния

Святое покаяние святых

Прощение невозможно и не нужно

Красиво каяться не запретишь

Покаяние и адреналиновая зависимость

Покаяние и конкуренция

Каемся — значит, не смиряемся

ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛИТВА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Молитва как неоцененная ценность

Молитвенный кокон

Молитва и «Я»

Молитва и время

Молитва и развлечение

Обесценивание молитвенных состояний

Молитва и эмоция

Пунктирная молитва-реплика

Молитва — отдых

Постмортальная молитва

Молиться своими словами

СХЕМА ДУХОВНОГО ПУТИ В СОВРЕМЕННОСТИ

Определение координат духовной жизни

Краткая схема духовной жизни

Счастье как заповедь

Я не равен своим состояниям

«Я» ≠ IQ

Бог

РАЗВИЛКИ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Парадигмальный круг мировоззрения

Предельное одиночество

Предельное смирение

Предельная радость

Трудности переформатирования

Отвержение вертикали духовного прогресса

Принять другое в других

Осознание своей материальности как дара общения

Принятие всего с точки зрения Бога как брата

ПОСЛЕСЛОВИЕ И О ПСИХОЛОГИИ