Рудакевич - Рудейко - Розмови про Божественну Літургію

Книга «Розмови про Божественну Літургію. Від обов’язку до святкування» народилася не в академічних кабінетах, а на перетині глибокої особистої кризи віри та фахового богословського знання. Ірина Рудакевич ділиться щирою історією свого «духовного вигорання», коли звичні церковні істини перестали відгукуватися в серці, а Літургія здавалася лише порожньою традицією. Саме цей пошук втраченого сенсу привів її до розмови з о. Василем Рудейком — одним із найвідоміших літургістів сучасності.

Ця праця — це живий діалог, що крок за кроком розкриває структуру головного християнського богослужіння. Автори проводять читача через усі етапи Літургії: від моменту, коли громада лише збирається на «спільну справу», до таїнства Причастя. Ви дізнаєтеся, чому в службі так багато прохань, як Бог об’являється через Слово і що насправді означає «співслужіння» мирян і духовенства. Книга пояснює, як перетворити недільний похід до храму з виснажливого обов’язку на радісне святкування перемоги над смертю.

Особливу цінність становлять розділи про історію формування Літургії, специфіку служб Великого посту та дискусійні питання літургійної реформи. Автори не бояться складних тем, допомагаючи читачеві подолати «густу темряву і туман» сумнівів. Це видання стане ідеальним супутником для кожного, хто прагне не просто бути присутнім у храмі, а свідомо жити Літургією, знаходячи в ній мир, який зцілює «розжарені нерви» сучасної людини.

І. Рудакевич, В. Рудейко — Розмови про Божественну Літургію. Від обов’язку до святкування

Львів : Свічадо, 2025. — 328 с.

ISBN 978-966-938-982-4 (паперова версія)

ISBN 978-617-8600-53-2 (електронна версія)

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