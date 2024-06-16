Руднев - Два Витгенштейна

Кажется, что тема совсем простая — ранний В. и поздний В. Уж не думаешь ли ты, что между этими двумя В. стояла диссоциация, что это как бы было действительно два разных человека? Что такое «ранний В.»? Компульсивный шизоид. Характер такой же, как у Канта. Плюс монополярное расстройство личности. Депрессивный характер по Ненси МакВильямс (Мак Вильямс 1998). Что такое «поздний В.»? Шизоид плюс циклоид. Классический «полифонический характер» (Бурно 1996). Появилось душевное тепло, синтонность, о которой пишет, в частности, в своих воспоминаниях Норман Малкольм (Малкольм 1994).А компульсивность и депрессии почти исчезли. Можно предположить, что здесь решающую роль сыграла его работа учителем начальных классов в альпийских деревнях. Ведь он написал учебник немецкого языка для народных школ. Но ты говоришь, диссоциация. Это что, множественная личность, но только не симультанно, а сукцессивно? И ранний В. к позднему ни имеет никакого отношения? Так не бывает. Должно быть генетическое тождество. И твоя задача это тождество проследить. Значит, переходный момент — это его жизнь в деревне. Что там происходило? Он изучал теорию языка Карла Бюлера. В чем ее суть? В обращении внимания на прагматическую функцию языка. Вот где собака зарыта! В. из чистого философа-аналитика, неопозитивиста, стал отчасти представителем прагматизма. И это действительно видно в «Философских исследованиях» — значение есть употребление. Но ведь в деревне было много разного. С одной стороны, он был прекрасным учителем, дети его обожали. Он возил их в Вену на экскурсии. Он починил небольшую фабрику (ведь у него было инженерное образование),и на него сельчане смотрели как на кудесника. С другой стороны, конфликты с преподавателями и безобразная история о том, как он ударил девочку-ученицу. И позорное освидетельствование. Нет, надо шагнуть на период раньше, к Первой мировой войне. Ведь он пошел на фронт, чтобы умереть. Это был способ самоубийства. У него был белый билет — при обследовании в венском госпитале у него нашли грыжу. Но не забывай, что у него три брата покончили с собой. Когда он оказался под огнем, он почувствовал страх смерти, и это его излечило. Это как в фильме «Под стук трамвайных колес», когда человеку дают яд. И оказывается, что он очень хочет жить. На самом деле ему дали что-то безвредное. Но В.-то действительно мог погибнуть! А он оказался храбрым человеком, как его современник Бион, воевавший по другую линию фронта танкистом. И ведь уже в 1914 году он начинает писать так называемые «Тетради 1914–1916»,где осмысляет опыт дискуссий с Расселом и Муром в Кембридже в 1911–1912 годах. «Логико-философский трактат» В. написал в итальянском плену. Вообще, огромную роль в сохранении ему жизни сыграл переезд в Англию. Я думаю, что именно Англия спасла ему жизнь, а не деревня и не война. Я имею в виду окончательный переезд в 1926 году. Об этом пишет Эмиль Дюркгейм в книге «Самоубийство», что переезд в другую страну с более здоровым психологическим климатом способствует излечению от хронического суицида (Дюркгейм 1994). Хотя, будучи в Кембридже, он все время жаловался своему другу Дэвиду Пинсенту, что скоро умрет, и так далее. В общем, не давал никому жить. Но в конце концов он был философ, и именно философия в конечном счете излечила его. Да-да, терапия творческим самовыражением (Бурно 1989)!

Руднев В. - Два Витгенштейна - Философско-патографический анализ

М.: Издательская группа «Альма Матер»; Гаудеамус 2022.— 201 с.— (Методы психологии).

ISBN 978-5-6047268-5-3 (Изд.группа «Альма Матер»)

ISBN 978-5-98426-181-4 (Гаудеамус)

Руднев В. - Два Витгенштейна – Содержание

1.О том, как Витгенштейн стал другим человеком

2.О том, как разливать из чайника чай по чашкам

3.О том, как Витгенштейн решил переехать на постоянное жительство в Советский Союз

4.О том, что такое простой Предмет

5.О том, чем ранний Витгенштейн отличался от позднего

6.О том, что такое субстанция Мира

7.О том, почему Витгенштейн не мог быть гомосексуалистом

8.О том, что такое Мысль

9.О том, что же случилось с Витгенштейном в деревне

10.О том, что такое Пропозициональный Знак

11.О том, каким был ранний Витгенштейн на самом деле

12.О том, чем Имя отличается от Пропозиции

13.О том, каким был «средний» Витгенштейн

14.О том, чем Символ отличается от Знака

15.О том, каким был поздний Витгенштейн

16.О том, что такое Мысль

17.О двух юношах, их лошадях и их лилиях

18. «Философские исследования»

19. О недостоверности

Эпилог

Литература