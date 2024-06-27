Рухкала - Великий бог
Одно из возражений, которое часто выдвигают в отношении Евангелия, таково: «Неужели Бог может наказать того, кто о Нем ни разу не слышал?» Священное Писание в наши дни отвечает на это по-прежнему утвердительно, поскольку открывается гнев Божии с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою (ст. 18). Это недобрая весть для грешника.
Прежде чем продолжить разговор о благодати и Божьем прощении, Павел хочет, чтобы читатели его вполне осознали, что значит испытать на себе Божий гнев. Не поняв истинной меры Божьей святости, нельзя оценить и Божьей благодати. Бог абсолютно свят, т.е. совершенно безупречен. Человек же нечестив и порочен. Осквернив Божью святость грехом, он подвергает себя пламенному гневу и ярости Бога. Священное Писание сначала повергает, а затем поднимает. Когда отвергают весть недобрую, отвергают и благую.
Современные христиане любят порассуждать о Божьей любви и благодати, исключая при этом Божий гнев. Либеральные богословы полагают, что Бог гнева несовместим с Богом любви и всепрощения. Так обычно и мыслит все падшее человечество. Но Бог ненавидит грех, и наказание ждет всех, ибо согрешили все. И никакие человеческие фантазии не отвратят Божьего гнева. Бог ненавидит грех и наказывает грешников. Действительно, Бог есть Бог любящий и прощающий, но в то же время «Бог — судия праведный, Бог — всякий день строго взыскивающий» (Пс. 7:12).
Вопреки тому, что проповедуется большинством христианских деятелей, Библия содержит множество предупреждений и наглядных примеров Божьего гнева, приходящего на грешных людей. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его возгорится вскоре» (Пс. 2:12). Там, где Иисус говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир», Иоанн указывает и на другое: «А не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36). Павел предупреждает ефесян: «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». (Еф. 5:6). Утешая верующих в Фессалониках, Павел пишет: «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с вами, в явлении Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фес. 1:7-8). Воистину, гнев Божий — это реальность, и грешники понесут наказание за свои грехи.
Не следует забывать, что высочайшим качеством такого гнева является его святость. Это Божий гнев. Ему противоположен человеческий гнев, запятнанный грехом. В последнем нет совершенства. Гнев Божий абсолютно праведен. Он не бывает импульсивным. Он всегда — святое негодование на зло, творимое человеком. Бог не теряет самообладания никогда. Если ваша душа не вмещает Божью любовь и Божий гнев, значит вы еще не постигли Божьей святости. Святость Бога является Его величайшим свойством. В Священном Писании о Божьей святости говорится больше, чем о Его любви. Бог с Его абсолютной святостью не может не испытывать святого негодования на зло! Святость не допускает греха. Посему так или иначе всякий грех бывает наказуем.
Том Рухкала - Великий бог
Пер. с англ. — СПб.: «Мирт», 1999. — 192 с.
ISBN: 5-88869-080-5
Том Рухкала - Великий Бог - Содержание
От автора
Краткая биография М. Том Рухкала
- 1. Гнев Божий Римлянам 1:18-20
- 2. Уверенность в спасении (часть 1) Римлянам 5:1-2
- 3. Уверенность в спасении (часть 2) Римлянам 5:2-11
- 4. Смерть для греха (часть 1) Римлянам 6:1-2
- 5. Смерть для греха (часть 2) Римлянам 6:3-10
- 6. Жизнь для Бога Римлянам 6:11-14
- 7. Свобода от греха Римлянам 6:15-23
- 8. Верующие мертвы для закона Римлянам 7:1-6
- 9. Грех и закон Римлянам 7:7-13
- 10. Борение с грехом (часть 1) Римлянам 7:14-17
- 11. Борение с грехом (часть 2) Римлянам 7:18-25
- 12. Избавлены от осуждения Римлянам 8:1-4
- 13. Высочайшая безопасность Римлянам 8:28
- 14. Ступени спасения Римлянам 8:29-30
- 15. Вечная безопасность (часть 1) Римлянам 8:31-34
- 16. Вечная безопасность (часть 2) Римлянам 8:35-39
- 17. Вседержавность Бога и ответственность человека Римлянам 9:6-24
- 18. Что есть жизнь вечная?
- 19. Вопросы об избрании Римлянам 9, Ефесянам 1, Иоанна б
- 20. Избраны Отцом Ефесянам 1:3-6
- 21. Искуплены Сьшом Ефесянам 1:7-10
- 22. Запечатлены Духом Ефесянам 1:11-14
- 23. Исполняйтесь Духом Ефесянам 5:18-21 .
- 24. Смирение Христа Филипийцам 2:5-8
- 25. Религиозные, но погибшие Евреям 5:11-6:3
- 26. Трагедия отвержения полного откровения Евреям 6:4-8
- 27. Знай своего врага Ефесянам 6:10-12
- 28. Знай тактику врага Ефесянам 6:11
- 29. Всеоружие Божье Ефесянам 6:13-15
- 30. Еще о всеоружии Божьем Ефесянам 6:16-17
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