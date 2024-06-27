Одно из возражений, которое часто выдвигают в отношении Евангелия, таково: «Неужели Бог может наказать того, кто о Нем ни разу не слышал?» Священное Писание в наши дни отвечает на это по-прежнему утвердительно, поскольку открывается гнев Божии с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою (ст. 18). Это недобрая весть для грешника.

Прежде чем продолжить разговор о благодати и Божьем прощении, Павел хочет, чтобы читатели его вполне осознали, что значит испытать на себе Божий гнев. Не поняв истинной меры Божьей святости, нельзя оценить и Божьей благодати. Бог абсолютно свят, т.е. совершенно безупречен. Человек же нечестив и порочен. Осквернив Божью святость грехом, он подвергает себя пламенному гневу и ярости Бога. Священное Писание сначала повергает, а затем поднимает. Когда отвергают весть недобрую, отвергают и благую.

Современные христиане любят порассуждать о Божьей любви и благодати, исключая при этом Божий гнев. Либеральные богословы полагают, что Бог гнева несовместим с Богом любви и всепрощения. Так обычно и мыслит все падшее человечество. Но Бог ненавидит грех, и наказание ждет всех, ибо согрешили все. И никакие человеческие фантазии не отвратят Божьего гнева. Бог ненавидит грех и наказывает грешников. Действительно, Бог есть Бог любящий и прощающий, но в то же время «Бог — судия праведный, Бог — всякий день строго взыскивающий» (Пс. 7:12).

Вопреки тому, что проповедуется большинством христианских деятелей, Библия содержит множество предупреждений и наглядных примеров Божьего гнева, приходящего на грешных людей. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем; ибо гнев Его возгорится вскоре» (Пс. 2:12). Там, где Иисус говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир», Иоанн указывает и на другое: «А не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36). Павел предупреждает ефесян: «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». (Еф. 5:6). Утешая верующих в Фессалониках, Павел пишет: «А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с вами, в явлении Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фес. 1:7-8). Воистину, гнев Божий — это реальность, и грешники понесут наказание за свои грехи.

Не следует забывать, что высочайшим качеством такого гнева является его святость. Это Божий гнев. Ему противоположен человеческий гнев, запятнанный грехом. В последнем нет совершенства. Гнев Божий абсолютно праведен. Он не бывает импульсивным. Он всегда — святое негодование на зло, творимое человеком. Бог не теряет самообладания никогда. Если ваша душа не вмещает Божью любовь и Божий гнев, значит вы еще не постигли Божьей святости. Святость Бога является Его величайшим свойством. В Священном Писании о Божьей святости говорится больше, чем о Его любви. Бог с Его абсолютной святостью не может не испытывать святого негодования на зло! Святость не допускает греха. Посему так или иначе всякий грех бывает наказуем.

Том Рухкала - Великий бог

Пер. с англ. — СПб.: «Мирт», 1999. — 192 с.

ISBN: 5-88869-080-5

Том Рухкала - Великий Бог - Содержание

От автора

Краткая биография М. Том Рухкала