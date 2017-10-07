В последние три-четыре года у меня накопился опыт общения с множеством глубоко верующих дарвинистов. К сожалению, глубина веры этих людей в эволюцию часто была обратно пропорциональна глубине их знаний в этой области. Кроме того, верующие дарвинисты обладали еще рядом сходных черт. Во-первых, они твёрдо знали о том, что «эволюция это факт». Но не на основании собственных наблюдений за эволюцией (на протяжении миллионов лет), а на основании «очевидных свидетельств». В свою очередь, эти «очевидные свидетельства» были вычитаны из строго определенного списка литературных источников. В качестве литературных источников чаще всего выступали (в порядке углубления уровня эрудиции дарвиниста):

Интересно, что степень высокомерия дарвиниста не обязательно увеличивается в порядке возрастания эрудиции.

1. Введение

• 1.1. Рекомендуемый алгоритм действий

• 1.2. Выбиваем почву из-под ног Дарвиниста

• 1.3. Артподготовка

• 1.4. Отрезаем всё лишнее

2. Палеонтология не может доказать Дарвинизм

3. Палеонтологическая «Свинья» возрастом 395.000.000 лет

4. Молекулярная биология не может доказать Дарвинизм

• 4.1 Революция, о необходимости которой так долго говорили большевики, свершилась!

• 4.2 Когда молекулярная биология не молчит, о чем она говорит?

• 4.3 Что все это значит?

5. Анатомия и эмбриология не могут доказать Дарвинизм

6. Как же всё-таки доказать Дарвинизм?

• 6.1. Наблюдаемая эволюция

• 6.2. Нужны ли для естественного отбора тысячи лет?

7. Учим дарвинистов, как надо доказывать Дарвинизм

• 7.1. Эволюция у Гуппи!

• 7.2. Эволюция у Гуппи?

• 7.3. Театр абсурда. или куда так торопится Александр Марков?

• 7.4. Когда остановилась эволюция рыб?

• 7.5. О том, как половой отбор не работает у человека

• 7.6. Карлсон улетел, но обещал вернуться?

• 7.7. Александр демонстрирует свои познания в половом отборе птиц

8. Эволюция березовой ряденицы – почти в точку!

• 8.1. Почему «Почти»?

9. Опровергаем дарвинизм с помощью «эволюции березовой пяденицы»

• 9.1. Бабочки-убийцы (дарвинизма)

• 9.2. Может быть, белые бабочки – несъедобны?

• 9.3. Может быть, бабочки окрашены для того чтобы находить друг друга на расстоянии? Или это результат полового отбора?

• 9.4. Загадка за загадкой

• 9.5. Белянки белые для того чтобы нагреваться на солнце?

• 9.6. Небольшой обзор окрасок бабочек (для интересующихся)

• 9.7. Бабочки белые потому, что это неважно для выживания вида?

Литература

Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту - часть 2 - оглавление

1. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем

• 1.1. Если Иван Никифорович всё еще упорствует 2. Эволюционировавшие моллюски Андреевых 3. Еще примеры «наблюдаемой эволюции», с которыми к вам может пристать верующий дарвинист • 3.1. Быстроногие жабы • 3.2. Ящерицы и недоразумения • 3.3. Ящерицы и естественный отбор • 3.4. Большие ящерицы против больших мужчин 4. Ящерицы и волшебство • 4.1. Эволюция итальянских ящериц • 4.2. Скрытные муравьи • 4.3. Кстати о птицах • 4.4. Обратно к ящерицам • 4.5. Жуки полетели • 4.6. Эволюция по волшебству • 4.7. Тли Шапошникова • 4.8. Зубастые куры 5. Опять «эволюция» у гуппи 6. «эволюция» вьюрков Дарвина. Топтание на месте 7. Сказки дарвинизма. старые и новые • 7.1. Старые легенды дарвинизма • 7.2. Новые легенды дарвинизма • 7.3. Конец сказки 8. Сочиняем альтернативную теорию биологии • 8.1. Факты, которые теория непрерывного творения объясняет хуже, чем дарвиновская теория эволюции • 8.2. Факты, которые теория непрерывного творения объясняет так же хорошо, как и дарвиновская теория эволюции • 8.3. Факты, которые теория непрерывного творения объясняет лучше, чем дарвиновская теория эволюции • 8.4. Дискретность vs непрерывность • 8.5. Проблема красоты • 8.6. Генетическая энтропия, неуменьшаемая сложность и кошмар Дженкина • 8.7. Проблема происхождения жизни 9. Трудности теории непрерывного творения 9.1. это не наука • 9.2. Факты, свидетельствующие в пользу младоземельности 10. Эволюция калек и инвалидов • 10.1. Грачи прилетели (с) пардон, сверчки онемели • 10.2. Неужели и со сверчками не всё ясно? 11. Бактерии. эволюция или адаптация? • 11.1. Трудно быть богом? Литература

Илья Рухленко - Что ответить дарвинисту - часть 1

Например, дарвинист 1 уровня (только школьный учебник биологии) вполне может быть уверен, что он вообще бесконечно умнее всех этих «безграмотных креационистов». И порекомендует оппоненту прочитать школьный учебник. Если же дарвинист дочитался до Докинза (5 уровень), то это уже всё. Он считает себя (автоматически) членом научного сообщества и признанным экспертом в области эволюционной биологии, познавшим саму суть живой природы. Дарвинисты такого уровня будут рекомендовать темному креационисту уже не учебник биологии, а настоящее сакральное знание - книжки Докинза «Эгоистичный ген» или «Расширенный фенотип». Тем не менее, такой дарвинист, возможно, и не будет считать Вас бесконечно глупым человеком. Всего лишь раза в два глупее (не более).

Однако в любом случае, любой верующий дарвинист, пристающий к Вам с требованием признать эволюцию фактом - будет (в начале Вашей беседы) купаться в чувстве собственного превосходства. Если он только заподозрит, что Вы сомневаетесь в роли естественного отбора или (еще хуже) самой эволюции как таковой, то всё. Вы автоматически становитесь в его глазах существом низшего порядка. С которым можно:

1. Говорить снисходительным тоном, иронизировать и хихикать.

2. Оскорблять.

3. Поучать, искренне жалеть и советовать «почитать что-нибудь на эту тему».



Возможно, кто-то из читателей этих строк, далекий от «субкультуры» сетевых форумов и блогов, просто не поверит, что в сетевых дискуссиях могут встречаться такие собеседники. К сожалению, мой личный опыт споров с дарвинистами говорит об обратном – «гремучая смесь» агрессивного невежества в сочетании с абсолютной верой в непогрешимость собственных взглядов встречается настолько часто, что это просто наказание какое-то. Данная книга посвящена полезным советам - как отвязаться "отбрить" озадачить такого дарвиниста-маньяка, который почему-то решил понести в «темные религиозные массы» своё любимое учение об эволюции.

Иногда (очень редко) Вам может попасться реальный ученый, биолог, и при этом, действительно, специалист именно в области эволюционной биологии. Данная книга не предназначена для таких ситуаций. Во-первых, потому что такой человек прекрасно знает, что реальная доказательная база эволюционной концепции как таковой - всё-таки не безупречна, а доказательная база конкретно дарвинизма - вообще крайне слаба. Вовторых, такой человек уже достаточно интеллектуально развит, чтобы не считать умным только себя любимого. Поэтому он просто не будет домогаться, чтобы Вы признали эволюцию фактом. Наконец, подобные люди вообще редко сидят на форумах и в блогах. В общем, если Вам попался человек, который совершенно уверенно заявляет, что: - Справедливость теории естественного отбора стопроцентно доказана!

Тогда это стопроцентно верный признак, что перед Вами человек, бесконечно далекий от этой области. Причем этот человек может оказаться даже биологом. Однако он слишком далек конкретно от эволюционной биологии. Действительно, биология сегодня – это огромная, разветвленная система разнообразных наук о жизни. И подавляющее большинство даже работающих биологов, на самом деле, никак не касаются в своей профессиональной деятельности вопросов эволюционной теории. Их близкое знакомство с этой теорией, как правило, ограничивается прослушанным курсом лекций по этой дисциплине в том высшем учебном заведении, которое они заканчивали.

Помимо биологов, в полемику о «теории эволюции» часто вступают люди, вообще далекие от биологии. Нередко это люди с высшим образованием, полученным в любых других областях. Поскольку такие люди обычно хорошо учились в школе, они там когдато твердо усвоили, что «Дарвин открыл законы эволюции», и что «современная биология развила и подтвердила дарвиновское учение». Таких людей нередко можно заставить прислушаться к аргументам, особенно если озвученные факты до этого были им незнакомы и показались интересными (озадачили данного человека).

Вообще, если быть справедливым, причислять две только что озвученные категории людей к «верующим дарвинистам» было бы неправильным. Скорее, таких людей следовало бы назвать «товарищами по несчастью». Потому что всем нам когда-то «промыли мозги» дарвинизмом в школе. А некоторым еще и в институте. И поскольку дарвиновское учение в подавляющем большинстве случаев подаётся «под соусом» твердо установленного «единственно верного учения» в биологии, то очень многие из нас, покинув стены школы или института (и даже будучи уже работающими биологами), так и продолжают спокойно верить в справедливость дарвиновских представлений о живой природе. Просто потому, что по роду своей профессиональной деятельности больше никогда в жизни не сталкиваются с проблемами эволюционной биологии. И только некоторым из нас, или просто из любопытства, или из-за какой-нибудь возникшей необходимости, пришлось погрузиться в проблемы эволюционной биологии повторно, уже серьезным образом. И вот тогда и приходило сначала недоумение, потом замешательство, а после этого, возможно, и откровенно отрицательное отношение к дарвиновскому учению.

В моем случае возникшее неприятие дарвинизма постепенно усиливалось, в конечном итоге дойдя до иронично-издевательского отношения к этому учению. Поэтому я буду «поддевать» дарвинизм в своей книге столько раз, сколько смогу. И буду иронично называть людей, считающих дарвиновское учение истинным – верующими дарвинистами (вслед за Любищевым). Но следует понимать, что к большинству людей этот ироничный ярлык просто не относится. Потому что большинство людей верят в дарвинизм лишь потому, что им больше вообще ни о чем не рассказали. Ни о многочисленных проблемах дарвинизма. Ни об имеющихся альтернативах. Вообще ни о чем. Я очень надеюсь (и даже почти уверен), что таким людям моя книга окажется полезной. Думаю, они узнают из неё много интересных фактов, с которыми их «забыли познакомить» на уроках эволюционной биологии.

Моё ироничное обращение «верующие дарвинисты» с полным правом будет относиться к тем, кто является глубоко верующим в это учение в самом прямом смысле слова. То есть, к таким людям, которые, даже будучи прекрасно осведомлены о многочисленных проблемах дарвинизма, тем не менее, продолжают не только беззаветно в него верить, но еще и пропагандируют дарвиновское учение среди других людей. Я не знаю, какие причины побуждают их делать это. Возможно, какие-то соображения чисто идейного характера, например, принципиальная неприемлемость любого мировоззрения, кроме материалистического. Или, может быть, какие-то карьерные требования или ограничения. Возможно, еще какие-то другие причины. Но факт остаётся фактом – сознательно верующих дарвинистов тоже очень много. Более того, некоторые из них еще и проявляют кипучую активность, пытаясь вовлечь в свои ряды окружающих людей. Вот против таких «адептов дарвинизма» в дальнейшем и будет (много раз) использован термин «верующий дарвинист».