Руис - Истины шаманов

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Представьте, будто вы были живы сотни или даже тысячи лет назад. На заре человеческой памяти вы сидели у костра. Вместе с вами вокруг теплого блеска пламени собрались и другие люди, всех омывает свет сакрального круга. Вот кто-то придвинулся ближе к свету и заговорил. Затрещало полено, в темное небо взметнулись красные искры. И полилась история.

Однажды в пустыне заблудилась женщина. Много дней она скиталась под затянутым облаками небом. В глубине многослойной тьмы женщина обо что-то споткнулась. В изнеможении она опустилась на колени и обратилась лицом к небу.

В этот момент облака расступились, а за ними оказались рассыпаны по небу яркие звезды. Женщина смотрела на них и думала: «Каждая из них послала мне свой свет. Меня достигает сияние всех этих звезд, даже тех, которых нет уже тысячелетия. Но чего же достиг свет? Что я такое? Кто я на самом деле?»

Внутренним взором вы увидели сияние звезд и ощутили, как урок, оформленный в слова, нашел место в вашем сердце. С этой историей вы постигли отражение истины. Она приоткрыла вам важное: вы – это не ваши роли, желания, не ваша судьба и даже не ваше тело. Истина в том, что мы понятия не имеем, чем являемся. Мы лишь знаем, что мы существуем.

Истине порой требуется зеркало, ведь нередко мы не можем увидеть саму тайну – лишь ее отблеск. С древних времен учителя, мастера и шаманы отражали истину, рассказывая истории. Вероятно, это древнейшая форма обучения. И хотя слова могут исчезнуть, как только рассказ закончился, переданные с их помощью уроки остаются с нами на всю жизнь.

Руис, дон Хосе - Истины шаманов. Тайные знания, истории и духовные практики для познания себя и мира

дон Хосе Руис ; пер. с англ. Е. Рябцевой. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 176 с. — (Мистическая).

ISBN 978-5-00195-539-9

Руис, дон Хосе - Истины шаманов. Тайные знания, истории и духовные практики для познания себя и мира - Содержание

Предисловие

Вступление

Пояснения к основным терминам

Введение

  • Глава 1. Орел и змея. Поиски собственной истины

  • Глава 2. Человек реки. Течение по циклам жизни

  • Глава 3. Рождение Кетцалькоатля. Разожгите свои воображение и креативность

  • Глава 4. Джунгли. Урок осознанности

  • Глава 5. Посвящение гремучей змеи. Сила ритуала

  • Глава 6. Пещера дьявола. Примите свою темную сторону

  • Глава 7. Божественность и проницательность. Уроки Мадре Сариты

  • Глава 8. День мертвых. Смерть и почитание своих предков

Послесловие

Об авторе

Над книгой работали

