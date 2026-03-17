Руис - Истины шаманов

Представьте, будто вы были живы сотни или даже тысячи лет назад. На заре человеческой памяти вы сидели у костра. Вместе с вами вокруг теплого блеска пламени собрались и другие люди, всех омывает свет сакрального круга. Вот кто-то придвинулся ближе к свету и заговорил. Затрещало полено, в темное небо взметнулись красные искры. И полилась история.

Однажды в пустыне заблудилась женщина. Много дней она скиталась под затянутым облаками небом. В глубине многослойной тьмы женщина обо что-то споткнулась. В изнеможении она опустилась на колени и обратилась лицом к небу.

В этот момент облака расступились, а за ними оказались рассыпаны по небу яркие звезды. Женщина смотрела на них и думала: «Каждая из них послала мне свой свет. Меня достигает сияние всех этих звезд, даже тех, которых нет уже тысячелетия. Но чего же достиг свет? Что я такое? Кто я на самом деле?»

Внутренним взором вы увидели сияние звезд и ощутили, как урок, оформленный в слова, нашел место в вашем сердце. С этой историей вы постигли отражение истины. Она приоткрыла вам важное: вы – это не ваши роли, желания, не ваша судьба и даже не ваше тело. Истина в том, что мы понятия не имеем, чем являемся. Мы лишь знаем, что мы существуем.

Истине порой требуется зеркало, ведь нередко мы не можем увидеть саму тайну – лишь ее отблеск. С древних времен учителя, мастера и шаманы отражали истину, рассказывая истории. Вероятно, это древнейшая форма обучения. И хотя слова могут исчезнуть, как только рассказ закончился, переданные с их помощью уроки остаются с нами на всю жизнь.

Руис, дон Хосе - Истины шаманов. Тайные знания, истории и духовные практики для познания себя и мира

дон Хосе Руис ; пер. с англ. Е. Рябцевой. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 176 с. — (Мистическая).

ISBN 978-5-00195-539-9

Руис, дон Хосе - Истины шаманов. Тайные знания, истории и духовные практики для познания себя и мира - Содержание

Предисловие

Вступление

Пояснения к основным терминам

Введение

Глава 1. Орел и змея. Поиски собственной истины

Глава 2. Человек реки. Течение по циклам жизни

Глава 3. Рождение Кетцалькоатля. Разожгите свои воображение и креативность

Глава 4. Джунгли. Урок осознанности

Глава 5. Посвящение гремучей змеи. Сила ритуала

Глава 6. Пещера дьявола. Примите свою темную сторону

Глава 7. Божественность и проницательность. Уроки Мадре Сариты

Глава 8. День мертвых. Смерть и почитание своих предков

Послесловие

Об авторе

Над книгой работали