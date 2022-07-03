Энн Руни - Философия за 15 минут

Руни - Философия за 15 минут
Сократ с помощью диалектики в основном пытался поколебать устоявшиеся представления, но с ее помощью можно также приобретать знания. Она действует, опять же, через вопросы и ответы, последние порождают новые вопросы, которые помогают продвинуться вперед и позволяют участникам приблизиться к более глубокому пониманию. Сегодня диалектика часто ассоциируется с немецким философом XVIII века Георгом Гегелем (на иллюстрации). Она выстраивается из трех частей:
• тезис: мнение или утверждение, которое предлагается как истинное, например, «лгать нехорошо»;
• антитезис: обоснованный ответ на тезис, опровергающий его, например, «ложь иногда оберегает людей от зла, поэтому может быть хорошей»;
• синтез: новое утверждение, переработанное в свете возражений, поднятых антитезисом. В данном примере «лгать, когда ложь не предназначена защитить человека, которому лгут, нехорошо».
Процедуру можно повторить. Синтез становится новым тезисом, изучается и корректируется. Пройдя эти шаги в диалоге с кем-то либо обдумывая аргументацию самостоятельно, вы подробно изучите ваши идеи и укрепите их.
Начните с самого начала. Как правило, философы берут работы более ранних философов, чтобы развить их рассуждения с помощью логики и аргументов. Но не всегда происходит именно так. Философия - одна из немногих дисциплин, где можно спокойно выплеснуть младенца из ванны вместе с грязной водой, налить ванну снова и начать с новых принципов. До тех пор, пока новая модель логична и не содержит внутренних противоречий, у нее есть все шансы на успех. Мартин Хайдеггер (1889–1976) и Людвиг Витгенштейн (1889–1951) решили, что две тысячи лет философы говорили всё неправильно, и самое время начать сначала. Витгенштейн даже заявил: «Мне совершенно безразлично, думал ли до меня кто-либо другой о том, о чем думал я». Безусловно, это экономит уйму времени, которое в противном случае пришлось бы потратить на изучение ранних идей, и заодно добавляет новизны, открывая совершенно другие точки зрения.
Только то, что существует, может мыслить. Я могу мыслить. Следовательно, я существую. Для большинства людей самые важные и неотложные вопросы в философии - этические: о том, что правильно и что неправильно с точки зрения морали. В повседневной жизни, отвечая именно на них, мы с наибольшей вероятностью столкнемся с философскими затруднениями, и именно ответы на них повлияют на наши действия. Отправить ли пожилую родственницу в дом престарелых против ее желания, или как обращаться с животными - эти вопросы многим покажутся более важными, чем вопрос о том, существует ли что-то и почему.
Скорее всего, вы начнете так: спросите, что делать, или попытаетесь принять важное решение. Но философские вопросы имеют тенденцию разрастаться. Суть, казалось бы, простого и конкретного поначалу вопроса оказывается гораздо глубже - поэтому Декарту и пришлось начать с доказательства своего существования. Именно этот аспект философии так завораживает и так воодушевляет.
Энн Руни - Философия за 15 минут
М.: Кучково поле, 2016. - 304 с.
ISBN 978-5-9950-0730-2
Энн Руни - Философия за 15 минут - Содержание
- Введение
- Зачем нужна философия
Часть 1: Мысль
- Глава 1 Откуда вы знаете, как думать?
- Глава 2 Если в лесу падает дерево, оно существует?
- Глава 3 Что вам известно?
- Глава 4 Когда печенье - вовсе не печенье?
- Глава 5 Чай или кофе?
- Глава 6 Есть ли дух в машине?
- Глава 7 Кем вы себя возомнили?
- Глава 8 Плохое случается - но почему?
- Глава 9 «Как аукнется, так и откликнется» - откликается ли?
- Глава 10 Сделает ли вас счастливым новый iPhone?
- Глава 11 Хотите жить вечно?
- Глава 12 Есть ли выбор: верить в бога или нет?
- Глава 13 Есть ли душа у собаки?
- Глава 14 Можете говорить то, что думаете, и думать то, что говорите?
Часть 2: Действие
- Глава 15 Как вы решаете, что делать?
- Глава 16 Должны ли мы сжигать ведьм?
- Глава 17 «Я не хотел» что-то меняет?
- Глава 18 Все ли средства хороши (в любви и) на войне?
- Глава 19 Можем ли мы создать идеальное общество?
- Глава 20 Некоторые люди равны более, чем другие?
- Глава 21 Ограбить одну церковь, чтобы покрыть несколько колоколен?
- Глава 22 А если все так будут делать?
- Глава 23 Можетли робот мыслить самостоятельно?
- Глава 24 За нами присматривают или следят?
- Глава 25 Стоитли раскачивать лодку?
- Глава 26 Лучше отдавать или получать?
- Глава 27 Быть или не быть? Вот в чем вопрос
Заключения не существует
Иллюстрации предоставлены
спасибо