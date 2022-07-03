Энн Руни - Философия за 15 минут

Сократ с помощью диалектики в основном пытался поколебать устоявшиеся представления, но с ее помощью можно также приобретать знания. Она действует, опять же, через вопросы и ответы, последние порождают новые вопросы, которые помогают продвинуться вперед и позволяют участникам приблизиться к более глубокому пониманию. Сегодня диалектика часто ассоциируется с немецким философом XVIII века Георгом Гегелем (на иллюстрации). Она выстраивается из трех частей:

• тезис: мнение или утверждение, которое предлагается как истинное, например, «лгать нехорошо»;

• антитезис: обоснованный ответ на тезис, опровергающий его, например, «ложь иногда оберегает людей от зла, поэтому может быть хорошей»;

• синтез: новое утверждение, переработанное в свете возражений, поднятых антитезисом. В данном примере «лгать, когда ложь не предназначена защитить человека, которому лгут, нехорошо».

Процедуру можно повторить. Синтез становится новым тезисом, изучается и корректируется. Пройдя эти шаги в диалоге с кем-то либо обдумывая аргументацию самостоятельно, вы подробно изучите ваши идеи и укрепите их.

Начните с самого начала. Как правило, философы берут работы более ранних философов, чтобы развить их рассуждения с помощью логики и аргументов. Но не всегда происходит именно так. Философия - одна из немногих дисциплин, где можно спокойно выплеснуть младенца из ванны вместе с грязной водой, налить ванну снова и начать с новых принципов. До тех пор, пока новая модель логична и не содержит внутренних противоречий, у нее есть все шансы на успех. Мартин Хайдеггер (1889–1976) и Людвиг Витгенштейн (1889–1951) решили, что две тысячи лет философы говорили всё неправильно, и самое время начать сначала. Витгенштейн даже заявил: «Мне совершенно безразлично, думал ли до меня кто-либо другой о том, о чем думал я». Безусловно, это экономит уйму времени, которое в противном случае пришлось бы потратить на изучение ранних идей, и заодно добавляет новизны, открывая совершенно другие точки зрения.

Только то, что существует, может мыслить. Я могу мыслить. Следовательно, я существую. Для большинства людей самые важные и неотложные вопросы в философии - этические: о том, что правильно и что неправильно с точки зрения морали. В повседневной жизни, отвечая именно на них, мы с наибольшей вероятностью столкнемся с философскими затруднениями, и именно ответы на них повлияют на наши действия. Отправить ли пожилую родственницу в дом престарелых против ее желания, или как обращаться с животными - эти вопросы многим покажутся более важными, чем вопрос о том, существует ли что-то и почему.

Скорее всего, вы начнете так: спросите, что делать, или попытаетесь принять важное решение. Но философские вопросы имеют тенденцию разрастаться. Суть, казалось бы, простого и конкретного поначалу вопроса оказывается гораздо глубже - поэтому Декарту и пришлось начать с доказательства своего существования. Именно этот аспект философии так завораживает и так воодушевляет.

Энн Руни - Философия за 15 минут

М.: Кучково поле, 2016. - 304 с.

ISBN 978-5-9950-0730-2

Энн Руни - Философия за 15 минут - Содержание

Введение

Зачем нужна философия

Часть 1: Мысль

Глава 1 Откуда вы знаете, как думать?

Глава 2 Если в лесу падает дерево, оно существует?

Глава 3 Что вам известно?

Глава 4 Когда печенье - вовсе не печенье?

Глава 5 Чай или кофе?

Глава 6 Есть ли дух в машине?

Глава 7 Кем вы себя возомнили?

Глава 8 Плохое случается - но почему?

Глава 9 «Как аукнется, так и откликнется» - откликается ли?

Глава 10 Сделает ли вас счастливым новый iPhone?

Глава 11 Хотите жить вечно?

Глава 12 Есть ли выбор: верить в бога или нет?

Глава 13 Есть ли душа у собаки?

Глава 14 Можете говорить то, что думаете, и думать то, что говорите?

Часть 2: Действие

Глава 15 Как вы решаете, что делать?

Глава 16 Должны ли мы сжигать ведьм?

Глава 17 «Я не хотел» что-то меняет?

Глава 18 Все ли средства хороши (в любви и) на войне?

Глава 19 Можем ли мы создать идеальное общество?

Глава 20 Некоторые люди равны более, чем другие?

Глава 21 Ограбить одну церковь, чтобы покрыть несколько колоколен?

Глава 22 А если все так будут делать?

Глава 23 Можетли робот мыслить самостоятельно?

Глава 24 За нами присматривают или следят?

Глава 25 Стоитли раскачивать лодку?

Глава 26 Лучше отдавать или получать?

Глава 27 Быть или не быть? Вот в чем вопрос

Заключения не существует

Иллюстрации предоставлены