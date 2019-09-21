На чем основано учение М. Лютера о высшем авторитете Св. Писания в теологии и жизни Церкви? Как понимал М. Лютер учение о вдохновенности Писания? Какими правилами руководствовался М. Лютер при изучении библейских книг? Без ответа на эти вопросы невозможно составить правильное представление о внутренней логике развития евангелической Реформации. В свое время немецкий евангелический богослов Г. Зассе отметил, что выдающиеся памятники церковно-богословской мысли во всех переводах и изложениях неизменно передают дух своей эпохи.

Это, безусловно, так, но, в то же время, переведенные на иностранные языки или даже прочитанные на языках оригиналов, они всегда предстают перед нами в свете нашего, современного понимания и прочтения. Поэтому, отвечая на вопрос о том, «чему же в действительности учил М. Лютер», мы должны признать, что наше прочтение трудов М. Лютера неизбежно субъективно. В свете этого, книга М. Руоканена предстает перед нами как опыт авторского прочтения М. Лютера, причем прочтения, выполненного серьезным современным евангелическим теологом. Этим обусловлены и сильные стороны труда д-ра Руоканена, и некоторые особенности его книги, которые могут быть восприняты нами как недостатки.

Миикка Руоканен - Учение о боговдохновенности. Мартин Лютер и его место в экуменической проблеме боговдохновенности

Санкт-Петербург, Светоч 2005 г. – 156 с.

ISBN 5-901621-08-5

Миикка Руоканен - Учение о боговдохновенности. Мартин Лютер и его место в экуменической проблеме боговдохновенности - Содержание

Благодарность

1. Введение

1.1. Полемика в области исследования Лютеровского понимания библейской боговдохновенности

1.2. Исследование экуменической проблематики библейской боговдохновенности.

1.3. Цель, методы и источники информации для исследования

2. Теории библейской боговдохновенности в католическом мире до Лютера

2.1. Освещение ранними учениями некоторых вопросов о происхождении Писаний

2.2. Возникновение непосредственной инструментальной теории библейской боговдохновенности

2.3. Формирование католических теорий интегрированного содержания и общественной библейской боговдохновенности; единая теория Августина: объединение направленного инструментального и интегрированного аспектов

2.4. Фома Аквинский и его теория интеллектуального содержания

2.5. Теория действенного содержания в учении Вильяма Оккама

2.6. Преобладание общинной теории библейской боговдохновенности

2.7. Возникновение новых форм теории содержания библейской боговдохновенности; возрастание трений между теорией содержания и общинной теорией

3. Лютеровская концепция естественной и спасительной боговдохновенности

3.1. Боговдохновенность в творении

3.2. Боговдохновенность в спасении

4. Боговдохновенность в откровении — концепция Лютера в отношении особой пророческой боговдохновенности

4.1. Triplex verbum и тройное служение слова

4.2. Три вида пророческой боговдохновенности

4.3 Направленная пророческая инспирация, вследствие экстатических переживаний

4.4. Благодать как содержание пророческой боговдохновенности

5. Уникальное служение пророков и апостолов в возникновении Писания

5.1. Единство и накопление содержания боговдохновенности

5.2. Doctrina divinitus inspirata — сущность боговдохновенности

5.3. Отвлеченные размышления о богодухновенной доктрине

5.4. Различная оценка библейских текстов

6. Теория доктринального содержания боговдохновенности по Лютеру — сочетание инструментальной теории и теории интегрированного содержания

7. Период позднего развития теорий библейской боговдохновенности

7.1. Склонность к инструментальной теории в лютеранстве

7.2, Теория устной боговдохновенности у лютеран и ортодоксальных реформатов

7.3. Возникновение исторической критики в области библейских исследований и падение доктрины библейской боговдохновенности в протестантском богословии

7.4. Развитие католической теории библейской боговдохновенности

8. Заключение: Определение теории библейской боговдохновенности является неизбежной экуменической задачей христианских богословов

Послесловие. Теология и экзегетика М. Лютера

Список сокращений в ссылках на литературу

Литература

Миикка Руоканен - Учение о боговдохновенности. Мартин Лютер и его место в экуменической проблеме боговдохновенности - Введение

Изучение того, как Лютер понимал Святое Писание, приводит к обширной полемике. Для некоторых Лютер как Реформатор является представителем самой строгой формы, то есть буквальной библейской боговдохновенности. Однако другие исследователи утверждают, что ни одна теория библейской боговдохновенности не сообразна с богословием Лютера, поскольку считают, что эта тема вообще не интересовала его.

В конце XIX и начале XX столетий среди лютеранских богословов велось весьма оживленное обсуждение того, как следует относиться к вопросу о боговдохновенности Святого Писания. Между представителями старого протестантизма, которые унаследовали взгляды лютеранской ортодоксии XVII столетия и «современной» Ричлеанской школой неопротестантизма, которая придерживалась неокантианской модели определения христианской веры по этическим нормам и в свете человеческого существования, произошли сильные разногласия. Напряженная полемика велась между так называемыми лютеранскими фундаменталистами и прочими толкователями лютеранского богословия. Вследствие этого результаты исследований в области лютеранского богословия зачастую продиктованы догматическими положениями и попытками истолковать Лютеровские концепции таким образом, чтобы они соответствовали условиям современного мира.

Вальтер Рохнерт является одним из представителей старой формы толкования. Он изучил те изречения Лютера, которые затрагивают божественный характер Писания. Они в основном относятся к позднему периоду Лютеровского осмысления своих взглядов. Рохнерт заключает:

Библейские писатели получили от Святого Духа как импульс для того, чтобы писать, так и то, что они должны были написать, а именно, по содержанию и по форме (буквальное вдохновение).

Рохнерт утверждает, что, поскольку Лютер придерживался буквального понимания боговдохновенности, он воспринимал Писание как Слово Божье не только в отношении его содержания, «но также и в отношении всего вторичного, так как Библия лишена каких-либо ошибок, противоречий и недостатков».

Франц Пипер также говорит о том, что, в соответствии с учением Лютера, Библия является Словом Божьим, которое вообще не имеет каких-либо погрешностей, будь то историческое описание, указание времени или наименование местности. По мнению Пипера, Лютер придерживался того учения неограниченной, буквальной боговдохновенности, которое существовало в догматике лютеранской ортодоксии XVII столетия. Джон Ворвик Монтгомери развивает суждения Пипера в отношении толкования следующим образом:

«Говорить о том, что Лютер полагал достоверность Писания только лишь в богословском аспекте, а не в «деталях» — значит недопонимать самую суть учения Реформатора о Библии».

Герман Зассе, в типичной манере для представителей старого протестантского толкования концепций Лютера, утверждает:

Положение об абсолютной безошибочности Священного Писания даже в тех вещах, которые не касаются веры, кажется, имеет в Лютере выразительного и авторитетного защитника. Нетрудно показать, что он ссылался даже для правоты исторических данных Библии на безусловную ценность для веры Священного Писания, как истинного и безошибочного слова Божья…. а именно на деле находятся у Лютера рядом обе вещи: убеждение, что Писание не содержит никакой ошибки даже в мелких исторических данных, и убеждение, что авторитету Писания не повредит, если такая ошибка случайно окажется.

Зассе считает, что для Лютера Библия непогрешима во всем. Даже в том случае, когда встречается какая-либо мельчайшая ошибка, она никоим образом не влияет на богословский авторитет Писания как слова Божья.