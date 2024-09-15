Рупесци – Об исследовании квинтэссенции всякого рода вещей

Глава 7 Книги Мудрости Соломона гласит: Бог даровал мне истинное понимание сущего, чтобы познать устройство мира и действие стихий, начало, конец и средину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положение звезд, природу животных и свойства зверей, стремления ветров и мысли людей, различия растений и силы корней. И все сокровенное и явное дал, ибо научила меня премудрость, художница всего. Тот же самый Соломон в главе 16 Книги Притч говорит: Бог сделал Все ради самого Себя. Посему очевидно, и это подтверждается безошибочностью Писания, что вся Философия, которую Соломону в словах переданных открыл Божественный Дух, служит Господу и Евангелию Христову, и людям верующим, принося своей преданной службой пользу всему христианству. И на этом можно завершить краткое предисловие книги.

Правило первое

Первая тайна состоит в том, что через силу, которую Бог передал скрытой природе, человеку дарован магистерий, чтобы человек мог позаботиться о своей старости, которая приходит как всегда некстати и мешает старикам продолжать служение Богу, и чтобы вновь вернуть утраченную молодость и прежнюю силу, однако не в полной мере. Это есть великое таинство всея природы. А как это происходит, мы объясним в следующем правиле.

Правило второе

Оно заключается в том, что все так стремились найти вещь, созданную для пользы в жизни человека, которая могла бы сохранить бренное тело от разрушения. Чтобы сохранить без ограничения, сохранить, насколько будет возможно, сохранить до бесконечности. Так чтобы все, что утрачивается естественным путем, никогда бы не разрушалось, как говорит Павел в главе 5 второго Послания к Коринфянам: ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Поэтому очень немногие Философы достигли высшего понимания такой вещи, и очевидно, что современные медики, впустую растрачивающие богатства и славу, никогда не могли предоставить современным правителям ничего такого, что могло бы компенсировать расходы, ведь если Господь не пожелает, то алчные никогда сие не узнают. Однако вот что говорит Павел в главе 9 Послания к Евреям: людям положено однажды умереть. А потому несбыточно стремление к тому, чтобы в этой бренной жизни найти такую вещь, которая смогла бы наше смертное тело сделать бессмертным, как говорится в главе 3 Книги Бытия: разве Адам не простер руки своей и не взял от древа жизни, и не вкусил, и не отказался жить вечно. И изгнал его Господь из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он был взят. И изгнал Адама, и поставил у сада Эдемского Херувима с огненным мечом, чтобы охранять путь к древу жизни. Поэтому было бы нереально вообразить, что Бог дал Адаму какую-либо вещь, благодаря которой он мог бы жить вечно, кроме рая, от которого он сам отказался, ведь если бы тот не вкусил плода древа жизни, то жил бы вечно. В оном же сакральном тексте мы безошибочно приходим к выводу, что Бог установил определенный предел, преодолеть который не в силах никакой человеческий гений или средство. Как говорит Иов: короток человеческий век, и у тебя есть определенное число месяцев до твоего назначенного конца, преодолеть который невозможно. Поэтому утверждать, что существует средство для продления жизни - нереально и ничтожно. А посему предстоит найти то, что до конца нашей жизни, предписанного Богом, смогло бы сохранять наше тело без разрушения, лечить, оберегать, исцелять немощь, восстанавливать утраченное, доколе не наступит последний назначенный Господом день жизни. Впрочем, случайной смерти мы избежать не в состоянии. К примеру, от удара молнии, от падения, от насилия, причиненного нам некими силами.

Иоанн де Рупесци – Об исследовании квинтэссенции всякого рода вещей

Написана в году 1352 от Рождества Христова. – Б.в.д. – 52 с.

Иоанн де Рупесци – Об исследовании квинтэссенции всякого рода вещей – Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ

Предисловие

Правило первое

Правило второе

Глава III Поиски солнца для вливания в нас начала жизни и для украшения небес наших.

Глава IV Поиски наших звезд для украшения небес наших для поддержания инфлюэнции наших небес и солнца, и для вливания в нас первичного начала жизни

Глава V Первой книги, каким образом Квинтэссенция украшается солнцем и звездами, и как действием магистерия увеличивается ее чудесное влияние на здоровье, и в первую очередь исследования

Глава VI Практика - как можно получить и приготовить Квинтэссенцию без огня, которая не является субъектом разрушения четырех элементов, и которая ни горячая, ни холодная, ни влажная, ни сухая, но так же, как и небеса, украшается своими звездами

Глава VII Гениальный способ получения огня без огня, дабы тебе приготовить Квинтэссенцию без затрат и тяжелого труда, и без задержки и траты времени

Глава VIII Как без больших затрат получить огненную воду людям верующим, не имеющим доходов

Глава XI Как различными путями получить Квинтэссенцию, и каким образом сделать ее более совершенной, следуя более простым путем и более сложным, а также как ее получить больше или меньше

Глава X Правило тайного извлечения Квинтэссенции из всех других вещей, и как извлечь Квинтэссенцию из человеческой крови, плоти и яиц

Глава XI Как извлечь Квинтэссенцию из плодов корней, трав и листьев

Глава XII Как извлечь четыре элемента из любой вещи, в том числе из всех ранее упомянутых, а затем Квинтэссенцию

Глава XIII Правило для тайного магистерия фиксации солнца в наших небесах, то есть в Квинтэссенции, чтобы оно сияло в ней, и, присоединившись, сияло бы в нашем теле. Но в первую очередь разъясняются свойства золота, и почему оно называется солнцем

Глава XIV Подлинная мудрость об истинном магистерии закрепления Солнца в наших небесах

Глава XV Как сделать, чтобы почти без расходов верующие люди смогли иметь влияние этого Солнца

Глава XVI Как более прочно и одухотворенно запечатлеть качества Солнца в наших небесах

Глава XVII Правила фиксации в небесах любых землистостей, чтобы они распространяли в них свои качества и скрытые силы

Глава XIIX Правила распределения Квинтэссенции на четыре градуса по степени своего тепла, и в первую очередь знание того, какие вещи относятся к первому градусу

Глава XIX Правила закрепления Квинтэссенции всех горячих вещей второго градуса и знакомство с ними

Глава XX Правила закрепления Квинтэссенции всех горячих вещей третьего градуса и знакомство с ними

Глава XXI Правила извлечения Квинтэссенции горячих вещей четвертого градуса и как их тебе закрепить в наших небесах, если понадобится

Глава XXII Наука и правила извлечения Квинтэссенции из холодных вещей первого градуса, чтобы их можно было закрепить в наших небесах

Глава XXIII Как закрепить Квинтэссенцию холодных вещей второго градуса в наших небесах

Глава XXIV Как извлечь Квинтэссенцию холодных вещей третьего градуса и закрепить в наших небесах

Глава XXV Как извлечь Квинтэссенцию из сухих вещей первого градуса для закрепления в наших небесах

Глава XXVI Как извлечь Квинтэссенцию из сухих вещей второго градуса для закрепления в наших небесах

Глава XXVII Как извлечь Квинтэссенцию из сухих вещей третьего градуса

Глава XXIIX Как закрепить в наших небесах Квинтэссенцию сухих вещей четвертого градуса, чтобы распространялись в нас, если будет необходимо

Глава XXIX Как извлечь Квинтэссенцию из влажных вещей первого градуса

Глава XXX Как постигнуть все вышеупомянутое, которое одновременно содержит два качества

Глава XXXI Как закрепить в наших небесах самую гармоничную совокупность пропорций

Глава XXXII Которая рассказывает, как закрепить Квинтэссенцию аттрактивных вещей, чтобы можно было извлекать дерево или железо из ран

Глава XXXIII Которая расскажет, как очистить вредные влажности тел и закрепить их в небесах наших

Глава XXXIV Как извлечь Квинтэссенцию из рестриктивных вещей и закрепить их в небесах наших

Глава XXXV Как извлечь Квинтэссенцию из вещей, которые сковывают чрево, и как закрепить их в небесах наших

Глава XXXVI Как извлечь Квинтэссенцию из индуративных вещей и т. д., чтобы мы могли закрепить

Глава XXXVII Как извлечь Квинтэссенцию из смягчающих вещей и т. д.

Глава XXXIIX Как извлечь Квинтэссенцию из матуративных и размягчающих вещей

Глава XXXIX Правило фиксации в наших небесах заживляющих раны вещей

Глава XL Фиксация в наших небесах разжижающих вещей

Очищение кожи.

Закрепление в наших небесах снотворного качества.

Средства, изгоняющие яд.

Глава XLI Правило извлечения Квинтэссенции из любых минералий отличным от предыдущего путем, и в первую очередь как Квинтэссенция извлекается из золота

Глава XLII Извлечение Квинтэссенции из серебра

Глава XLIII Правило извлечения Квинтэссенции из живого серебра и Римского витриола

Извлечение Квинтэссенции из железа и меди.

Извлечение Квинтэссенции из серы и аурипигмента.

Как извлечь Квинтэссенцию из антимония, который именуется свинцовым Марказитом.

Глава XLIV Как превратить сублимированное живое серебро или его отделенную Квинтэссенцию в воду, которая среди Философов именуется Молоком девы. И об атаноре.

Глава XLV Как приготовить всепоглощающий огонь, который имеет такое действие, как будто это огонь инфернальный

О действии самой крепкой и безмерно мощной воды.

Глава XLVI Необычное извинение за то, что высшие арканы Философии так и остались неоткрытыми.

КНИГА ВТОРАЯ, которая повествует об основных лекарственных средствах.