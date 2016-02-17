Русняк - От зарождения письменности к библейскому канону
Нет в мире книги, которая бы оказала и продолжала оказывать такое огромное влияние на человечество, как Библия.
Вклад Библии в мировую историю и культуру навсегда останется непревзойденным. И вряд ли найдется в истории письменности другая такая книга, о которой бы столько писали и спорили, как Библия.
Одна из наиболее спорных тем - происхождение библейских текстов. Например, научная датировка их письменной фиксации колеблется в очень широких пределах и может разниться по отношению к некоторым текстам на 5-7 сотен лет.
Христиане почитают Библию вдохновленной свыше и многие из них обычно не задумываются о происхождении библейских текстов.
Однако когда они сталкиваются с альтернативными мнениями об авторитете Библии, к тому же апеллирующими к аргументации, которая выглядит довольно серьезно (но не обязательно является таковой по сути), то они порой просто теряются и даже могут сменить свою точку зрения.
Одна из причин такого положения дел - отсутствие необходимых знаний о формировании библейских текстов, их составлении, редактировании и канонизации.
Игорь Русняк - От зарождения письменности к библейскому канону - Часть 1. Письменность и литература Древнего Востока. - Часть 2. Традиция и критика о происхождении ТаНаХа
Киев: «Медиа-центр Шофар», 2015. - 296 с.
ISBN: 978-966-2628-03-6
Игорь Русняк - От зарождения письменности к библейскому канону - Часть 1. Письменность и литература Древнего Востока. - Часть 2. Традиция и критика о происхождении ТаНаХа - Содержание
Введение
ЧАСТЬ 1. ПИСЬМЕННОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
Глава первая. Древняя письменность
Глава вторая. Языки, письменность и материальные носители библейских текстов
2.1. Еврейский язык и письменность
2.2. Арамейский язык и письменность
2.3. Древнегреческий язык и письменность
2.4. Материалы для письма
Глава третья. Древние архивы и библейские тексты
3.1. Архив Эблы
3.2. Архив Мари
3.3. Богазкейский архив
3.4. Амарнский архив
3.5. Библиотека Ашшурбанипала
3.6. Архив Нузи
3.7. Обобщая свидетельства древних архивов
Глава четвертая. Литература Древнего Востока и Библия
4.1. Исторические повествования и хроники
4.2. Древняя законодательная литература
4.3. Литература мудрости
4.4. Древняя поэзия Ближнего Востока
4.5. Древние пророческие тексты
4.6. Литературные истоки разнообразия и совершенства ранних библейских текстов
ЧАСТЬ 2. ТРАДИЦИЯ И КРИТИКА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТАНАХА
Глава пятаяТрадиция и начала библейской критики
5.1. Взгляды традиции на происхождение библейских текстов
5.2. Критика в рамках традиции
5.2.1. Доталмудические начала критики
5.2.2. Начала критики у мудрецов Мишны и Талмуда
5.2.3. Начала критики у раннехристианских комментаторов
5.2.4. Начала критики у средневековых еврейских комментаторов
Глава шестая. Научная библейская критика
6.1. Нарушая границы традиции
6.1.1. Изыскания еврейских мыслителей
6.1.2. Изыскания христианских мыслителей
6.2. Зарождение научной библейской критики 225
6.3. Взгляды научной библейской критики на происхождение библейских текстов
6.3.1. Пятикнижие
6.3.2. Исторические книги ТаНаХа
6.3.3. Пророческие книги ТаНаХа
6.3.4. Литература псалмов
6.4. Критическое библейское исследование и его критика
Литература к главе
Общая литература
Источники иллюстраций
Игорь Русняк - От зарождения письменности к библейскому канону - Введение
Всякий, кто исследует библейский текст, опирается на дошедший до нас его письменный вид. Этот текст в его фиксированной и общепринятой форме является отправным пунктом для понимания Библии и ее мира. Однако книги, собранные в Библии, не являются «литературой» в обычном смысле. Это не случайно возникший свод текстов и даже не антология писаний, относящихся к древности. Библейские книги объединяет то, что на определенном этапе своей истории они стали Священным Писанием - собрание книг превратилось в «Книгу книг». Эта тема интересна сама по себе, но она также крайне важна для укрепления доверия Библии как Божьему посланию и как исторически точному документу. К тому же понимание библейских текстов и понимание их истории взаимно обогащают друг друга.
Предлагаемая читателям книга посвящена теме формирования Библии - от древних записей и преданий, к которым восходят отдельные тексты, до составления канона Священного Писания. Будет рассмотрен обширный круг вопросов, включающий древнюю историю письменности и литературы Ближнего Востока, свидетельства археологии библейских стран, текстуальные свидетельства самой Библии и многое другое.
Будут затронуты различные подходы к вопросам происхождения библейских текстов, обусловленные как взглядами традиции, иудейской и христианской, так и библейского критического исследования. Для этого рассматриваются мнения иудейских мудрецов и христианских комментаторов поздней Античности и Средневековья, исследования ученых современности, в т.ч. еврейских, для объяснения явлений, связанных с возникновением Библии и ее изучением. Описывая разные взгляды на формирование библейских текстов, мы по возможности будем придерживаться хронологической последовательности изложения, так как это помогает изложить не только содержание самих взглядов, но и проследить их формирование и развитие. Собственно комментирование библейских текстов
в наши задачи не входит и к нему будем прибегать лишь в случаях необходимости.
в наши задачи не входит и к нему будем прибегать лишь в случаях необходимости.
спасибо
Буду иследовать. Спасибо за фаил.