Нет в мире книги, которая бы оказала и продолжала оказывать такое огромное влияние на человечество, как Библия.

Вклад Библии в мировую историю и культуру навсегда останется непревзойденным. И вряд ли найдется в истории письменности другая такая книга, о которой бы столько писали и спорили, как Библия.

Одна из наиболее спорных тем - происхождение библейских текстов. Например, научная датировка их письменной фиксации колеблется в очень широких пределах и может разниться по отношению к некоторым текстам на 5-7 сотен лет.

Христиане почитают Библию вдохновленной свыше и многие из них обычно не задумываются о происхождении библейских текстов.

Однако когда они сталкиваются с альтернативными мнениями об авторитете Библии, к тому же апеллирующими к аргументации, которая выглядит довольно серьезно (но не обязательно является таковой по сути), то они порой просто теряются и даже могут сменить свою точку зрения.

Одна из причин такого положения дел - отсутствие необходимых знаний о формировании библейских текстов, их составлении, редактировании и канонизации.