Настоящий сборник представляет собой первый в истории отечественной музыки опыт издания документов, связанных с русским церковно-певческим искусством конца XIX — начала XX века.

Мысль о публикации материалов по истории духовной музыки послепетровской эпохи возникала и ранее: уже самое авторитетное периодическое музыкальное издание дореволюционной России — «Русская музыкальная газета», выходившая с середины 1890-х годов, — уделяла немало внимания как текущей церковно-хоровой жизни, так и истории церковного пения; несколько позже этими вопросами занимались журналы «Хоровое и регентское дело», «Музыкальный труженик», «Музыка и пение» и другие. Инициативу предполагали продолжить в развернутом, академическом плане более поздние издания — журнал «Музыкальный современник» и альманах «Мелос», во главе которых стояли крупнейшие ученые (А. Н. Римский-Корсаков, Б. В. Асафьев, П. П. Сувчинский). Однако, в силу всем известных обстоятельств, подобные начинания вскоре были похоронены, и надолго. В СССР возможно было — хотя и с серьезными трудностями — заниматься искусством Средневековья (что нашло отражение, в частности, в публикации «Памятников русского музыкального искусства»), но не тем религиозным искусством, которое по времени оказывалось наиболее близким к современности.

Русская духовная музыка в документах и материалах - том I - Синодальный хор и училище церковного пения – Воспоминания – Дневники - Письма

Издательство «Языки русской культуры», 1998. — 688 с.

ІSВN 5-7859-0053-Х

Русская духовная музыка в документах и материалах - том I - Синодальный хор и училище церковного пения – Воспоминания – Дневники – Письма – Содержание

Вступительная статья

I. ДИРЕКТОРА И РЕГЕНТЫ

Степан Васильевич Смоленский

Синодальный хор и училище церковного пения (июль 1889 — май 1901)

А. В. Преображенский. К кончине С. В. Смоленского

А. В. Никольский. С. В. Смоленский и его роль в Новом направлении русской церковной музыки

A. В. Никольский. С. В. Смоленский и его последнее учительство

Василий Сергеевич Орлов

Н. Д. Кашкин. Воспоминания о В. С. Орлове

B. М. Металлов. Воспоминания

C. Я. Кругликов

Регент-мастер

А. В. Никольский. Василий Сергеевич Орлов (регент и директор Синодального хора)

Семен Николаевич Кругликов

Из переписки Н. А. Римского-Корсакова и С. Н. Кругликова

А. В. Никольский. Семен Николаевич Кругликов

Александр Дмитриевич Кастальский

О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке

Из воспоминаний о последних годах

Церковное пение и Московское Синодальное училище

Заграничные письма

Из писем 1917—1918 годов

А. П. Смирнов. Памяти А. Д. Кастальского

А. В. Никольский. А. Д. Кастальский как композитор и как исследователь народно-русской песни

II. ПЕДАГОГИ И ВОСПИТАТЕЛИ

Александр Константинович Смирнов

А. П. Смирнов. О моем дяде

А. К. Смирнов. Из воспоминаний (1893—1902)

Пребывание Московского Синодального хора за границей

Николай Николаевич Сокольский

Письма к жене 1911 года

III. УЧЕНИКИ И ПЕВЧИЕ

Алексей Иванович Свирский

Главы из автобиографической повести «История моей жизни»

Александр Васильевич Никольский

Из переписки с К. И. Балашевой

Музыкальные заметки

Алексей Алексеевич Сергеев

Как я стал музыкантом (главы из воспоминаний)

Николай Семенович Голованов

Записная книжка ученика IV класса Московского Синодального училища церковного пения Николая Голованова. 1903/04 учебный год

Сергей Алексеевич Жаров

Главы из воспоминаний

Сергей Дмитриевич Кученков

Воспоминания

Александр Петрович Смирнов

Воспоминания о Синодальном училище и хоре

Николай Данилин

Всенощная Рахманинова

Николай Голованов

Великий архидиакон

Церковный календарь Синодального хора

Василий Иванович Воздвиженский, Николай Сергеевич Ермонский

Воспоминания о московском Большом Успенском соборе

Сергей Александрович Шумский

Материалы для разработки темы «Московское Синодальное училище и возрождение национальной духовной музыки»

Именной указатель

Список иллюстраций

Русская духовная музыка в документах и материалах - том II - Синодальный хор и училище церковного пения – Исследования – Документы – Периодика – Книга 1

Издательство «Языки русской культуры», 2002. — 680 с.

ІSВN 5-94457-076-8

Русская духовная музыка в документах и материалах - том II - Синодальный хор и училище церковного пения – Исследования – Документы – Периодика – Книга 1 - Содержание

Вступительная статья

I. Исследования

Вступительная статья

Д. В. Разумовский. Патриаршие певчие дьяки и поддьяки

Приложение: [Феодор Константинов]. Выходы патриаршие. Фрагменты (1667—1668, 1674)

В. М. Металлов. Синодальные, бывшие патриаршие певчие

B. М. Металлов. Синодальное училище церковного пения в его прошлом и настоящем

C. В. Смоленский. Обзор Исторических концертов Синодального училища церковного пения в 1895 году

С. В. Смоленский. О собрании русских древнепевческих рукописей в Московском Синодальном училище церковного пения

II. Архивные документы

Вступительная статья

Список публикуемых документов

Архивные документы (1886—1918)

III. Богослужебная деятельность

Вступительная статья: Успенский собор и Синодальный хор

[В. С. Марков.] Извлечение из устава московского верхового Большого Успенского собора с предисловием и с показанием, в какие дни положено быть в нем патриаршим и архиерейским служениям по древнему патриаршему чину

А. Н. Муравьев. Пасха в Кремле

А. Н. Муравьев. Большой Кремлевский ход в память освобождения Москвы от галлов

Приложение I: В какие часы которого дня чрез весь год к вечерням, утреням, всенощным, литургиям и часам благовест производится

Приложение II: Чин мироварения

Календарь служб Синодального хора (1856—1857)

Приложение I: Указание дней, в которые богослужения в Успенском соборе совершаются с полиелеем или со всенощным бдением и в которые должны петь вместо братии синодальные певчие

Приложение II. Из репертуара Синодального хора 1850-х годов

Русская духовная музыка в документах и материалах - том II - Синодальный хор и училище церковного пения – Концерты – Периодика – Программы - Книга 2

Издательство «Языки русской культуры», 2004. — 640 с.

ІSВN 5-94457-076-8

Русская духовная музыка в документах и материалах - том II - Синодальный хор и училище церковного пения – Исследования – Документы – Периодика – Книга 2 - Содержание

Предисловие

IV. Концертная деятельность

Вступительная статья: К истории духовнах концертов в Москве

Программы концертов Синодального хора (1840—1917)

Приложение: Из концертного репертуара Синодального хора конца 1890-х — начала 1900-х годов

V. Периодика

Вступительная статья

Статьи и заметки (1868—1918)

Список публикуемых статей и заметок

Рецензии и отклики (1840—1916)

Список публикуемых рецензий и откликов

VI. Учебные программы. Проект нового Устава Московского Синодального училища церковного пения (1914)

Вступительная статья

Программы музыкально-певческих предметов Синодального училища церковного пения (1897)

Программы музыкальных предметов и истории искусств Московского Синодального училища церковного пения (1910)

Проект нового Устава Московского Синодального училища

церковного пения (1914)

VII. Указатели

Регенты Синодального хора

Помощники регентов Синодального хора

Инспекторы училища при Синодальном хоре

Директоры Синодального училища и Синодального хора

Члены Наблюдательного совета

Члены-сотрудники Наблюдательного совета

Преподаватели и служащие Синодального училища

Выпускники Синодального училища

Именной указатель

Список иллюстраций