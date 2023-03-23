Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов

Научное издание документов Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов является важным событием в церковной жизни. Давно назрела потребность наиболее полно представить современникам не только его основные решения, но и другие документы, передающие атмосферу предсоборных и соборных трудов, раскрывающие двери в лабораторию церковной мысли той драматической эпохи.

Поместный Собор Православной Российской Церкви (или Всероссийский Церковный Собор 1917-1918 гг.) — уникальное, не имеющее аналогов явление в русской церковной, государственной, общественной истории. Введение в научный, церковно-общественный и культурный оборот всего комплекса документального и творческого наследия Собора и соборян является насущной и до сих пор не исполненной задачей.

Даже в общеисторическом масштабе Церковь и общество шли к этому Собору достаточно долго: если не в течение всего синодального периода, когда Церковь была лишена возможности проводить соборы, то, по крайней мере, в последние несколько десятилетий этой эпохи. Во время великих реформ Александра II начались первые открытые дискуссии о соборности в Русской Церкви и необходимости преобразования строя ее управления и тогда же в епархиях стали регулярно собираться епархиальные съезды (которые хотя и решали первоначально лишь «сословные экономические задачи», но являлись важным шагом на пути к соборному строю церковного управления на местах).

В 1880-е гг. епископат впервые за долгое время стал собираться на совещания, которые позднее, в начале XX в., «было принято называть архиерейскими соборами» (хотя и в отношении их стоит сделать оговорку о том, что они были собраны по вполне конкретным — миссионерским — вопросам, но сам указанный факт говорит за себя).

В революционное время, когда рушились основы государственного и общественного строя, Собор подвел черту весьма непростого Синодального периода, когда Церковь числилась «ведомством православного исповедания», была уподоблена одному из министерств Российской империи.

Собор, на который съехались представители всех епархий огромной страны, восстановил институт Патриаршества после более чем 200-летнего перерыва. К сожалению, большинство его решений не могли быть реализованы по причине трагических событий в государстве и последовавших жестоких преследований Церкви со стороны новой власти.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 1 - Книга 1 - Предсоборная работа 1917 года - Акты, определявшие порядок созыва и проведения Собора

М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2012. — 1376 (712 + 664) с., цв. вкл.

ISBN 978-5-87389-127-6

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 1 - Книга 1 - Предсоборная работа 1917 года - Акты, определявшие порядок созыва и проведения Собора - Содержание

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО СИНОДА ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕРКОВНОГО СОБОРА

ПЕРЕПИСКА ПО СОСТАВУ ПРЕДСОБОРНОГО СОВЕТА

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДСОБОРНОГО СОВЕТА «О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОМЕСТНЫЙ ЦЕРКОВНЫЙ СОБОР, ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ И О СОСТАВЛЕНИИ НАКАЗА ДЛЯ НЕГО»

ВТОРОЙ ОТДЕЛ ПРЕДСОБОРНОГО СОВЕТА «О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ВЫСШЕГО ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ (ПОСТОЯННЫЙ СОБОР И СИНОД), ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЦЕРКОВНЫХ ОКРУГОВ И ОБ УСТРОЙСТВЕ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГРУЗИИ И ФИНЛЯНДИИ»

ТРЕТИЙ ОТДЕЛ ПРЕДСОБОРНОГО СОВЕТА «О ЕПАРХИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»

ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДСОБОРНОГО СОВЕТА «О ЦЕРКОВНОМ СУДЕ»

ПЯТЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДСОБОРНОГО СОВЕТА «О БЛАГОУСТРОЕНИИ ПРИХОДА»

СОЕДИНЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПЯТОГО И ШЕСТОГО ОТДЕЛОВ ПРЕДСОБОРНОГО СОВЕТА

ШЕСТОЙ ОТДЕЛ ПРЕДСОБОРНОГО СОВЕТА «ПО ДЕЛАМ ВЕРЫ И БОГОСЛУЖЕНИЯ,О ЕДИНОВЕРИИ И СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ»

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 1 - Книга 2 - Предсоборная работа 1917 года - Акты, определявшие порядок созыва и проведения Собора

М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2012. — 1376 (712 + 664) с., цв. вкл.

ISBN 978-5-87389-127-6

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 1 - Книга 2 - Предсоборная работа 1917 года - Акты, определявшие порядок созыва и проведения Собора - Содержание