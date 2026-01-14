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Русские сказки

Русские сказки
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Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Библиотека мировой литературы (18 books)

Перед вами не просто сборник фольклора, а настоящий памятник книжного искусства. Эта книга объединяет мудрость народного слова и гений Ивана Яковлевича Билибина — художника, который навсегда определил то, как мы представляем себе Бабу-Ягу, Ивана-царевича и Жар-птицу.

В издание вошли 17 русских народных сказок (включая «Царевну-лягушку», «Василису Прекрасную», «Марью Моревну») и 6 героических былин. Тексты сопровождаются грандиозным визуальным рядом: в книге собрано свыше 150 иллюстраций мастера. Знаменитый «билибинский стиль» — это торжество орнамента, безупречная этнографическая точность костюмов и невероятная атмосфера Древней Руси. Каждая страница здесь обрамлена узорными рамками, превращая чтение в созерцание драгоценной шкатулки. Это эталонное издание для знакомства с русской культурой, которое увлечет и детей, и взрослых ценителей графики.

Русские сказки

Иллюстрации Ивана Билибина. - Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 280 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)

Русские сказки – Содержание

РУССКИЕ СКАЗКИ

  • Сказка о Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке

  • Царевна-Лягушка

  • Марья Моревна

  • Василиса Прекрасная

  • Сестрица Аленушка и братец Иванушка

  • Белая уточка

  • Перышко Финиста Ясна-Сокола

  • Лисичка-сестричка и волк

  • Морозко

  • Зорька-богатырь

  • Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что

  • Сказка о рыбаке и рыбке (Золотая рыбка)

  • Морской царь и Василиса Премудрая

  • Баба-яга и Заморышек

  • Кому от мужика почета больше

  • Соль

  • Семь Симеонов

БЫЛИНЫ

  • Вольга

  • Илья Муромец

  • Добрыня Никитич

  • Микула Селянинович

  • Святогор

  • Дюк Степанович

Views 318
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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