Перед вами не просто сборник фольклора, а настоящий памятник книжного искусства. Эта книга объединяет мудрость народного слова и гений Ивана Яковлевича Билибина — художника, который навсегда определил то, как мы представляем себе Бабу-Ягу, Ивана-царевича и Жар-птицу.

В издание вошли 17 русских народных сказок (включая «Царевну-лягушку», «Василису Прекрасную», «Марью Моревну») и 6 героических былин. Тексты сопровождаются грандиозным визуальным рядом: в книге собрано свыше 150 иллюстраций мастера. Знаменитый «билибинский стиль» — это торжество орнамента, безупречная этнографическая точность костюмов и невероятная атмосфера Древней Руси. Каждая страница здесь обрамлена узорными рамками, превращая чтение в созерцание драгоценной шкатулки. Это эталонное издание для знакомства с русской культурой, которое увлечет и детей, и взрослых ценителей графики.

Русские сказки

Иллюстрации Ивана Билибина. - Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 280 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)

Русские сказки – Содержание

РУССКИЕ СКАЗКИ

Сказка о Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке

Царевна-Лягушка

Марья Моревна

Василиса Прекрасная

Сестрица Аленушка и братец Иванушка

Белая уточка

Перышко Финиста Ясна-Сокола

Лисичка-сестричка и волк

Морозко

Зорька-богатырь

Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что

Сказка о рыбаке и рыбке (Золотая рыбка)

Морской царь и Василиса Премудрая

Баба-яга и Заморышек

Кому от мужика почета больше

Соль

Семь Симеонов

БЫЛИНЫ