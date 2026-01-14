Русские сказки
Перед вами не просто сборник фольклора, а настоящий памятник книжного искусства. Эта книга объединяет мудрость народного слова и гений Ивана Яковлевича Билибина — художника, который навсегда определил то, как мы представляем себе Бабу-Ягу, Ивана-царевича и Жар-птицу.
В издание вошли 17 русских народных сказок (включая «Царевну-лягушку», «Василису Прекрасную», «Марью Моревну») и 6 героических былин. Тексты сопровождаются грандиозным визуальным рядом: в книге собрано свыше 150 иллюстраций мастера. Знаменитый «билибинский стиль» — это торжество орнамента, безупречная этнографическая точность костюмов и невероятная атмосфера Древней Руси. Каждая страница здесь обрамлена узорными рамками, превращая чтение в созерцание драгоценной шкатулки. Это эталонное издание для знакомства с русской культурой, которое увлечет и детей, и взрослых ценителей графики.
Русские сказки
Иллюстрации Ивана Билибина. - Санкт-Петербург: СЗКЭО, 2021. — 280 с., ил. – (Библиотека мировой литературы.)
Русские сказки – Содержание
РУССКИЕ СКАЗКИ
Сказка о Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке
Царевна-Лягушка
Марья Моревна
Василиса Прекрасная
Сестрица Аленушка и братец Иванушка
Белая уточка
Перышко Финиста Ясна-Сокола
Лисичка-сестричка и волк
Морозко
Зорька-богатырь
Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что
Сказка о рыбаке и рыбке (Золотая рыбка)
Морской царь и Василиса Премудрая
Баба-яга и Заморышек
Кому от мужика почета больше
Соль
Семь Симеонов
БЫЛИНЫ
Вольга
Илья Муромец
Добрыня Никитич
Микула Селянинович
Святогор
Дюк Степанович
No comments yet. Be the first!