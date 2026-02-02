Уважаемые читатели!

В ваших руках сборник «Русское богословие: исследования и материалы», подготовленный Научным центром истории богословия и богословского образования Богословского факультета ПСТГУ. Настоящее издание является шестым выпуском серии (первый выпуск был издан в 2014 г.). Традиционно сборник представляет собой собрание памятников XVII — начала XX в., сопровождаемое научными статьями. Настоящий выпуск имеет два раздела.

Первый раздел посвящен отечественному духовному образованию и науке XIX столетия и представлен несколькими ценными публикациями. Это проект преобразования учебной части духовных семинарий архимандрита Никодима (Казанцева) — одного из ключевых деятелей духовно-учебных реформ, проводимых в период обер-прокуратуры графа Николая Александровича Протасова. Также публикуется относящееся к той же эпохе «Положение о приготовительном к Священству классе», созданное для нужд Московской епархии. В написании «Положения» принимал участие свт. Филарет (Дроздов) — один из самых значимых святителей и богословов Русской Церкви. Вниманию читателя предлагается и составленный Александрой Никифоровой архивно-библиографический очерк истории изучения и преподавания литургики в Киевской духовной академии за 1870—1917 гг. В очерке говорится о жизни и наследии таких русских литургистов, как епископ Христофор (Смирнов), Алексей Афанасьевич Дмитриевский, протоиерей Василий Дмитриевич Прилуцкий и Михаил Николаевич Скабалланович. Завершается первый раздел публикацией некоторых памятников, относящихся к научной дискуссии Павла Васильевича Гидулянова с Сергеем Ивановичем Смирновым.

Второй раздел - «Varia» — составляют публикации труднодоступного и загадочного для современного русского читателя трактата архим. Иоанникия (Галятовского) «Повествование о богах языческих, духах злобы, в идолах живущих, и о делах злобы их. Чтобы христиане правоверные могли бы от себя злых духов отгонять, их потоптать, оплевать, силу их побеждать и над ними торжествовать» и переписки Наталии Киреевской со старцем Амвросием Оптин- ским. Источники сопровождаются содержательными статьями, открывающими историю памятников и настроения тех эпох, когда памятники появились.

Большинство документов, помещенных в данный сборник, публикуются впервые. Все снабжены вступительными статьями и необходимыми комментариями. Публикуемые памятники и научные статьи становятся частью фундамента русской богословской науки и рекомендуются для ознакомления всем неравнодушным к русскому богословию.

Русское богословие - Исследования и материалы. 2023

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2023. - 212 с.

ISBN 978-5-7429-1538-6

Русское богословие - Исследования и материалы. 2023 – Содержание

От редакции

ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА

А. В. Дружинин. Проект архимандрита Никодима (Казанцева) о преобразовании учебной части духовных семинарий 1838 г.: «Конспект богословских наук для семинарий»

А. В. Дружинин. Подготовка ставленников к священническому служению в Москве при святителе Филарете (Дроздове): «Положение о приготовительном к Священству классе в Московской епархии»

A. Ю. Никифорова. К истории изучения и преподавания литургики в Киевской духовной академии (1870—1917): Архивно-библиографический очерк

B. А. Янменик. Статья С. И. Смирнова «Старчество и духовничество» в контексте его спора с П. В. Гидуляновым об источнике «власти ключей»

VARIA

А. Б. Григорьев. «Языческие боги» архимандрита Иоанникия (Голятовского), богословская проблематика и русское общество XVII века. Архимандрит Иоанникий (Голятовский). «Повествование о богах языческих, духах злобы, в идолах живущих, и о делах злобы их...»

Н. А. Ванифатьев. К переписке Наталии Петровны Киреевской с преподобным Амвросием Оптинским

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