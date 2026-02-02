Русское богословие - Исследования и материалы
Уважаемые читатели!
В ваших руках сборник «Русское богословие: исследования и материалы», подготовленный Научным центром истории богословия и богословского образования Богословского факультета ПСТГУ. Настоящее издание является шестым выпуском серии (первый выпуск был издан в 2014 г.). Традиционно сборник представляет собой собрание памятников XVII — начала XX в., сопровождаемое научными статьями. Настоящий выпуск имеет два раздела.
Первый раздел посвящен отечественному духовному образованию и науке XIX столетия и представлен несколькими ценными публикациями. Это проект преобразования учебной части духовных семинарий архимандрита Никодима (Казанцева) — одного из ключевых деятелей духовно-учебных реформ, проводимых в период обер-прокуратуры графа Николая Александровича Протасова. Также публикуется относящееся к той же эпохе «Положение о приготовительном к Священству классе», созданное для нужд Московской епархии. В написании «Положения» принимал участие свт. Филарет (Дроздов) — один из самых значимых святителей и богословов Русской Церкви. Вниманию читателя предлагается и составленный Александрой Никифоровой архивно-библиографический очерк истории изучения и преподавания литургики в Киевской духовной академии за 1870—1917 гг. В очерке говорится о жизни и наследии таких русских литургистов, как епископ Христофор (Смирнов), Алексей Афанасьевич Дмитриевский, протоиерей Василий Дмитриевич Прилуцкий и Михаил Николаевич Скабалланович. Завершается первый раздел публикацией некоторых памятников, относящихся к научной дискуссии Павла Васильевича Гидулянова с Сергеем Ивановичем Смирновым.
Второй раздел - «Varia» — составляют публикации труднодоступного и загадочного для современного русского читателя трактата архим. Иоанникия (Галятовского) «Повествование о богах языческих, духах злобы, в идолах живущих, и о делах злобы их. Чтобы христиане правоверные могли бы от себя злых духов отгонять, их потоптать, оплевать, силу их побеждать и над ними торжествовать» и переписки Наталии Киреевской со старцем Амвросием Оптин- ским. Источники сопровождаются содержательными статьями, открывающими историю памятников и настроения тех эпох, когда памятники появились.
Большинство документов, помещенных в данный сборник, публикуются впервые. Все снабжены вступительными статьями и необходимыми комментариями. Публикуемые памятники и научные статьи становятся частью фундамента русской богословской науки и рекомендуются для ознакомления всем неравнодушным к русскому богословию.
Русское богословие - Исследования и материалы. 2023
Москва: Изд-во ПСТГУ, 2023. - 212 с.
ISBN 978-5-7429-1538-6
Русское богословие - Исследования и материалы. 2023 – Содержание
От редакции
ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА СИНОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА
- А. В. Дружинин. Проект архимандрита Никодима (Казанцева) о преобразовании учебной части духовных семинарий 1838 г.: «Конспект богословских наук для семинарий»
- А. В. Дружинин. Подготовка ставленников к священническому служению в Москве при святителе Филарете (Дроздове): «Положение о приготовительном к Священству классе в Московской епархии»
- A. Ю. Никифорова. К истории изучения и преподавания литургики в Киевской духовной академии (1870—1917): Архивно-библиографический очерк
- B. А. Янменик. Статья С. И. Смирнова «Старчество и духовничество» в контексте его спора с П. В. Гидуляновым об источнике «власти ключей»
VARIA
- А. Б. Григорьев. «Языческие боги» архимандрита Иоанникия (Голятовского), богословская проблематика и русское общество XVII века. Архимандрит Иоанникий (Голятовский). «Повествование о богах языческих, духах злобы, в идолах живущих, и о делах злобы их...»
- Н. А. Ванифатьев. К переписке Наталии Петровны Киреевской с преподобным Амвросием Оптинским
Сведения об авторах
Русское богословие: исследования и материалы - 2020
Москва: Изд-во ПСТГУ, 2020 г. - 204 с.
ISBN 978-5-7429-1339-9
Русское богословие: исследования и материалы - 2020 - Содержание
«ВЕРТОГРАД НАУК ДУХОВНЫЙ»: ИСТОРИЯ ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
От составителей
- А. В. Дружинин, Я. Ю. Сухова. Новые проблемы духовной школы и пути их решения в середине XIX в.: аналитическая записка профессора духовной академии
- Я. С. Казанский. Записка о преобразовании семинарий
ЭККЛЕСИОЛОГИЯ, ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ИСТОРИЯ КАК УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБЛАСТИ НАУКИ
- А. О. Титова. Иоанн Адам Мёлер. «Единство в Церкви, или Принцип кафоличности, представленный в духе отцов Церкви первых трех веков»: основные положения и идеи Иоанн Адам Мёлер. Единство в Церкви, или Принцип кафоличности, представленный в духе отцов Церкви первых трех веков. Третья глава: Множество без единства
- Ю. В. Серебрякова. Миссия среди жидовствующих в Московской епархии (1825-1828 гг.) в документах свт. Филарета (Дроздова)
- Наставление митрополита Филарета касательно обращения отступивших от православной веры в жидовскую секту на путь истины
БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ
- Я. Я. Павлюченков. Дополнительные материалы к исследованию богословия и научной деятельности священника Павла Флоренского
- Материалы из Архива священника Павла Флоренского
Сведения об авторах
Русское Богословие - Исследования и материалы
Издательство ПСТГУ, Москва. 2014 г.
ISBN 978-5-7429-0889-0
Русское Богословие - исследования и материалы - Содержание
СТАТЬИ
- Крылов А. О. Свт. Димитрий Ростовский и евхаристические споры в России конца XVII в
- Сухова Н. Ю. «Не нам, не нам, а Имени Твоему»:взгляд святителя Филарета (Дроздова) на войну 1812 года(1811-1814)
- Титова А. О. Мёлер и Хомяков
ПУБЛИКАЦИИ
- Григорьев А. Б. «Зерцало горячайшаго ко Господу Богу духа» Феофилакта (Лопатинского), архиепископа Тверского и Кашинского
- Зерцало горячайшаго ко Господу Богу духа, излияннаго Феофилактом Лопатинским, Блаженной памяти архиепископом Тферским и Кашинским, или Молитвословие, им самим на латинском языке сочиненное и своеручно писанное, а со онаго на Российской преложенное Гавриилом Щеголевым
- Григорьев А. Б. Собиратель чудес. О жизни и творчестве Ивана Ивановича Казаринова
- Видения, собранные покойным Иваном Ивановичем Казариновым
- Историко-догматическое обозрение учения о Таинствах свт. Филарета Московского Прот. П. Хондзинскии. «Историко-догматическое обозрение учения о Таинствах» святителя Филарета, митрополита Московского
- Сухова Н. Ю. «Историко-догматическое обозрение учения о Таинствах» святителя Филарета Московского: место и значение в истории «школьного» богословия в России
От редакции
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Святитель Филарет Московский. Историко-догматическое обозрение учения о Таинствах. Из лекций, прочитанных в Императорской Санкт-Петербургской духовной академии в 1819 г.
- Введение
- Крещение
- Миропомазание
- Причащение
Переписка П. А. Флоренского и В. Ф. Эрна (публикация, коммент. Н. Н. Павлюченкова)
Из переписки Ю. Ф. Самарина с баронессой Э. Ф. Раден (предисл. и пер. прот. Я. Хондзинского)
Из переписки Ю. Ф. Самарина с баронессой Э. Ф. Раден (предисл. и пер. прот. Я. Хондзинского)
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