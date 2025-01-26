Вопрос о законодательстве по старообрядчеству является недостаточно изученным в отечественной историографии. В большинстве исследований разбираются лишь ключевые законы и указы в отношении приверженцев «старой веры». До сих пор нет обобщающей работы, в которой был бы дан анализ как церковному, так и государственному законотворчеству в отношении старообрядцев. Данная публикация частично восполняет этот пробел. В ней авторы предпринимают попытку проследить изменения в политике церкви и государства по отношению к «раскольникам» через призму законодательных актов второй половины XVII-XVIII вв.

Проблемы истории Русской Православной Церкви в ее взаимоотношениях с государственной властью представляют особый интерес, тем более сейчас, когда история Церкви становится неотъемлемой частью школьных и вузовских курсов всемирной и отечественной истории. Важное место среди этих проблем занимает вопрос борьбы светской и духовной власти со старообрядчеством, которое возникло в результате раскола Русской Православной Церкви в середине XVII века.

Русское старообрядчество - Светское и церковное законодательство XVII - XVIII вв.

СПб.: Алетейя, 2022. - 312 с.

ISBN: 978-5-91419-614-8

Русское старообрядчество - Светское и церковное законодательство XVII - XVIII вв. - Содержание

Введение

ГЛАВА 1. Эволюция законодательной политики правительства по отношению к старообрядчеству (1667-1800 гг.)

ГЛАВА 2. Отношение Русской Православной Церкви к старообрядчеству в XVIII в.

ГЛАВА 3. Раскол на Нижегородчине

Послесловие к 1-му изданию

Послесловие ко 2-му изданию

Приложение I. Таблица основных указов, постановлений и распоряжений светских и церковных властей в отношении старообрядчества

Приложение II. Количественная динамика законодательных актов по старообрядчеству (1667-1800 гг.)

Приложение III. Документы и материалы