Сборник, включающий тексты старообрядцев и о старообрядчестве. Тексты богословские и научные, идеологические и публицистические, объективные и ангажированные, полемические и эклектичные, критические и поверхностные — разные, для того, чтобы увидеть ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВИЕ — одно из наиболее ярких проявлений русской традиционной культуры — с разных сторон. Для того, чтобы читатель не был пассивным приёмником информации, но был вовлечен в процесс критического осмысления и выработки собственной точки зрения.

Мы адресуем наш текст разным категориям читателей: как знатокам темы — так и не осведомленным вовсе, как светски мыслящим — так и религиозно ориентированным, как любителям традиционной культуры — так и сторонникам модернизации.



Кто-то найдет здесь священные для себя тексты, иные найдут материалы для изучения и обдумывания. Мы намеренно не включили в нашу антологию известные и широко растиражированные сочинения, собрав сюда либо библиографические редкости, либо тексты, доступ к которым затруднен. Мы извлекли из больших и сложных текстов их смысловые ядра, чтобы облегчить понимание для современного читателя, не знакомого с устаревшей или «корпоративной» лексикой.

Все тексты снабжены комментариями об их авторах и историческом и культурологическом значении их произведений. Если же читатель вовсе чужд поставленной нами проблематике, мы советуем начать с приложений, в которых приведен основной лексикон, используемый в данной коллекции текстов.

Русское старообрядчество в истории и современности России - антология

Гл. ред. и сост. К. М. Товбин.

Калуга: КГУ им. К.Э. Циолковского, М.: Первая Образцовая типография, 2018 — 976 с.

ISBN 978-5-88725-536-1

Тираж всего 300 экз.!

Русское старообрядчество в истории и современности России - антология - Содержание

Введение

Первый раздел Старообрядчество: самоосмысление

1.Классика старообрядчекой мысли

ИОАНН НЕРОНОВ - ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ К ПРОТОПОПУ СТЕФАНУ ВОНИФАТЬЕВУ

СПИРИДОН ПОТЕМКИН - СЛОВО О КРЕСТЕ

АВВАКУМ - О ВНЕШНЕЙ МУДРОСТИ

ДИАКОН ФЕОДОР - О ПОЗНАНИИ АНТИХРИСТОВОЙ ПРЕЛЕСТИ

СИМЕОН ДЕНИСОВ - ИЗЪЯВЛЕНИЕ В ПОКАЗАНИЕ ЖЕЛАЮЩИМ УВЕДАТИ ИЗВЕСТНО О БЛАГОЧЕСТИИ ХРИСТИЯНСКОГО НАРОДА

АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВИЧ - МЕЧ ДУХОВНЫЙ

ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВ - ЩИТ ВЕРЫ

ИВАН КИРИЛЛОВ - ПРАВДА СТАРОЙ ВЕРЫ.

ЛЕВ ПИЧУГИН - О СУЩЕСТВЕ ЦЕРКВИ

ФЕДОР МЕЛЬНИКОВ - КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ (СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ) ЦЕРКВИ

ИВАН УСОВ - ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА ВРЕМЕННО БЕЗ ЕПИСКОПА.

АРХИЕПИСКОП МЕЛЕТИЙ - ПАСТЫРСКОЕ ПОСЛАНИЕ 1918 ГОДА

ВЛАДИМИР РЯБУШИНСКИЙ - РУССКИЙ ХОЗЯИН

2.Современная старообрядческая рефлексия

ИВАНЗАВОЛОКО - СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК В ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА

МИТРОПОЛИТ АНДРИАН - СТАРООБРЯДЧЕСТВО КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

ПАВЕЛ ДЕРИКО - НИКОНИАНСТВО

СВЯЩЕННОИНОК СИМЕОН - РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ АНАФЕМАХ

АНДРЕЙ ЕЗЕРОВ - «ТРОЯНСКИЙ КОНЬ» НОВИН В СТАРОВЕРИИ

ЮРИЙ ЛОСКУТОВ - СТАРАЯ ВЕРА И ТРЕТЬЯ ВОЛНА

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ МАРЧЕНКО - ГРОБЫ ПРИХОТИ

АЛЕКСЕЙ МУРАВЬЕВ - СОЦИАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА РУССКОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА

СВЯЩЕННИК ИОАНН СЕВАСТЬЯНОВ - ПОСЛЕ ВЛАДЫКИ НИКОДИМА

ДМИТРИЙ УРУШЕВ - АНГЕЛУ ЛАОДИКИЙСКОЙ ЦЕРКВИ.

ГЛЕБ ЧИСТЯКОВ - СОБОРНОСТЬ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

МИХАИЛ ШАХОВ - ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОЙ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ В СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ

Второй раздел Старообрядчество: взгляд со стороны

1. Старообрядчество vs новообрядчество

МИТРОПОЛИТ ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ - РОЗЫСК О РАСКОЛЬНИЧЕСКОЙ БРЫНСКОЙ ВЕРЕ

ПАВЕЛ МЕЛЬНИКОВ - ПИСЬМА О РАСКОЛЕ

НИКОЛАЙ СУББОТИН - О СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ РАСКОЛА В РОССИИ

НИКОЛАЙ КАВЕРИН - БЫЛ ЛИ ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ «НЕСОМНЕННЫМ ДВУПЕРСТНИКOM» А ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ «КРИПТО-СТАРООБРЯДЦЕМ»?

СВЯЩЕННИК ДАНИИЛ СЫСОЕВ - РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОТОПОПЕ АВВАКУМЕ, ЦЕРКОВНОЙ СМУТЕ И ЛЮБВИ К РОДИНЕ

2.Сближение, компромисс, соединение?

ЕКАТЕРИНА II - РЕЧЬ О СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ, СКАЗАННАЯ НА ОБЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ СИНОДА И СЕНАТА 15 СЕНТЯБРЯ 1763 ГОДА

ЕВГЕНИЙ ГОЛУБИНСКИЙ - К НАШЕЙ ПОЛЕМИКЕ СО СТАРООБРЯДЦАМИ

ВАСИЛИЙ СЕНАТОВ - ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСТВА

ТЕРТИЙ ФИЛИППОВ - О НУЖДАХ ЕДИНОВЕРИЯ

АРХИЕПИСКОП АНДРЕЙ (УХТОМСКИЙ) - 10 ПИСЕМ О СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН - ТРЕТЬЕМУ СОБОРУ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ

ИВАН МИРОЛЮБОВ - ЕДИНОВЕРИЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ИЛИ АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ?

МИХАИЛ ТЮРЕНКОВ - ПРАВОСЛАВИЕ, ЕДИНОВЕРИЕ, СТАРООБРЯДЧЕСТВО

3.Старообрядчество как ментальность и образ жизни

ЕЛЕНА СМИЛЯНСКАЯ - РОЛЬ ЗАПРЕТА В СОХРАНЕНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ

МАКСИМПУЛЬКИН - САМОСОЖЖЕНИЯ СТАРООБРЯДЦЕВ В КОНЦЕ XVII-XVIII ВВ.

ДАНИЛА РАСКОВ - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ СТАРООБРЯДЧЕСТВА

ДЕНИС ПОДВОЙСКИЙ - СТАРООБРЯДЦЫ И РУССКИЙ КАПИТАЛИЗМ

ЮЛИЯ АРГУДЯЕВА - РУССКИЕ СТАРООБРЯДЦЫ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

ЛЮДМИЛА ХИРЬЯНОВА - ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ СТАРООБРЯДЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

4.Старообрядчество как идеология

АНТОН КАРТАШЕВ - СМЫСЛ СТАРООБРЯДЧЕСТВА.

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ - ПСИХОЛОГИЯ РУССКОГО РАСКОЛА

ВЛАДИМИР СОЛОВЬВ - О РУССКОМ НАРОДНОМ РАСКОЛЕ

СЕРГЕЙ ЗЕНЬКОВСКИЙ - РУССКОЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВО

ВАРВАРА АДРИАНОВА-ПЕРЕТЦ - СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ, ЛЮДМИЛА ВОРОНЦОВА - ЦЕРКОВЬ ДОСТОИНСТВА: СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

ВАЛЕРИЙ КЕРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ИЛИ ОБЩИННЫЙ КОРПОРАТИВИЗМ?

РОМАН МАЙОРОВ - ИДЕАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ И КАТЕГОРИЯ СОБОРНОСТИ В ТРУДАХ ЕДИНОВЕРЧЕСКОГО СВЯЩЕННИКА ИОАННА ВЕРХОВСКОГО

ДАНИЛА РАСКОВ - СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ПОСТМОДЕРН

Комментарии

РОМАН АТОРИН - НА РАЗВАЛИНАХ СВЯТОЙ РУСИ

КИРИЛЛ КОЖУРИН - БОГОСЛУЖЕНИЕ КАК ОСНОВА МИРОСОЗЕРЦАНИЯ И КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРОВЕРОВ

КИРИЛЛ ТОВБИН - СТАРОВЕРИЕ КАК «КОНТРСЕКУЛЯРНЫЙ ПРОЕКТ»

Аббревиатуры

Словарь некоторых внутрицерковных и старорусских терминов

Русское старообрядчество в истории и современности России - антология - Актуальность темы

По всей видимости, поиск идеологических оснований для новой России, бывший в 1990-е больным местом любой дискуссии, а в 2000-е — основной темой гуманитарных исследований, сегодня подошел к завершению. И российское общество, и властные круги остановили свой ментальный и интеллектуальный поиск на идеологиях динамического консерватизма, социальной солидарности и субсидиарное™, традиционных ценностях и /е-мократическом патернализме. Поиск современного исследователя теперь направлен к интеллектуальным, социальным и духовным примерам в истории России, могущим вдохновить сочленение курсов на эффективное управление, суверенную демократию, социальное благополучие, этноконфессиональную стабильность, экономическую самостоятельность и духовную независимость. Учитывая специфику всей политической истории России, таковых прецедентов весьма немного, но одним из наиболее ярких примеров соединения всех упомянутых курсов, несомненно, является русское старообрядчество. За последние годы число российских исследований старовера неуклонно возрастало; ученые-старообрядоведы все чаще стали выходить за пределы историко-описательно-го, археографического, этнографического форматов — в области семиотики и аналитической культурологии, исследований старообрядческой ментальности и повседневности, смелых биографические историософские, кросс-культурных, социально-философских и геополитических обобщений.

Не только политикам и исследователям интересно старообрядчество - ето вес в российском обществе несогласий, и учащение участия старообрвдческих деятелей в общественно-политической деятельности', и популярность самих тем древлеправославия и Раскола в современном медийном дискурсе.





Русское православное старообрядчество являлось и является одним из наиболее ярких образов «параллельной России». Посредством ненасильственной) сопротивления западническому и во многом ненародному курсу властей и аристократической верхушки, старообрядцы планомерно созидали свое социально-экономическое чудо, всячески содействуя внутренней колонизации отечественных просторов, российской научно-технической и экономической модернизации, просвещению и демократизации общества, вдохновляли русскую творческую интеллигенцию.