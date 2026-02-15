В этой глубокой духовной работе Мерл Рут исследует одну из самых парадоксальных и центральных истин христианства: путь к истинной жизни лежит через смерть для самого себя. Автор утверждает, что многие христиане не испытывают обещанной в Библии победы и радости, потому что пытаются «улучшить» свою старую природу, вместо того чтобы согласиться с Божьим приговором над ней. Опираясь на 6-ю главу Послания к Римлянам и слова Христа о кресте, Рут объясняет, что сораспятие со Христом — это не изнурительный процесс самобичевания, а освобождающая истина, которую нужно принять верой.

Автор детально разбирает практические аспекты «умирания для себя»: отказ от собственных прав, амбиций и желания контролировать свою жизнь. Мерл Рут показывает, что только тогда, когда наше «Я» сходит с престола сердца, Святой Дух получает полную свободу проявлять жизнь Иисуса через нас. Книга написана очень прямо и бескомпромиссно, но при этом наполнена надеждой. Она служит дорожной картой для тех, кто жаждет глубокого духовного обновления и хочет перейти от религии человеческих усилий к жизни, в которой Сам Христос является и силой, и целью, и самой жизнью.

Мерл Рут – Умереть, чтобы жить со Христом

Пер. с англ. - Ephrata, PA: Типография «Благодать» - Grace Press, 1999. – 66 с.

Мерл Рут – Умереть, чтобы жить со Христом - Содержание