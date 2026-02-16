Рутковский - Победа над зависимостью

Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Леонида Рутковского «Победа над зависимостью, или как решить проблему в корне» представляет собой практическое руководство, написанное с позиций христианской антропологии и направленное на поиск глубинных причин аддиктивного поведения. Автор утверждает, что большинство программ борьбы с зависимостью терпят неудачу, потому что работают лишь с симптомами (употреблением веществ), в то время как корень проблемы лежит в «духовной жажде» и психологических дефицитах личности. Рутковский предлагает читателю путь радикальной честности перед самим собой и Богом для выявления тех внутренних пустот, которые человек пытается заполнить алкоголем или наркотиками.

В работе подробно рассматривается механизм формирования зависимости как ложного способа адаптации к реальности. Автор подчеркивает, что освобождение начинается не с усилий воли, а с осознания своей неспособности справиться в одиночку и принятия Божьей помощи. Значительная часть книги посвящена вопросам изменения мышления, работе с прошлыми обидами и формированию новой идентичности во Христе. Рутковский дает практические советы по выстраиванию границ, поиску здорового окружения и обретению подлинного смысла жизни, который делает возвращение к прежнему образу жизни ненужным.

Леонид Рутковский - Победа над зависимостью, или как решить проблему в корне

К.: Джерело життя, 2013.—192 с.

Леонид Рутковский - Победа над зависимостью - Содержание

Введение

  • Корень проблемы (часть 1)

  • Корень проблемы (часть 2)

  • Личность человека

  • Самое охраняемое место

  • Владеющий собой

  • Переустановка программного обеспечения вашего компьютера

  • Едемские яблоки, или Как все это было

  • Участник боевых действий

  • Розовый, серый, черный, или Лестница падения

  • зависимого человека

  • Рожки для свиней, или Как подняться со дна

  • Ответ из XIX столетия

  • Вопрос власти, или «Замолчи и выйди!»

  • Гробы, цепи и легион в придачу

  • Хождение по воде

  • Сила воли

  • История Билла Клинтона

  • Как побеждать искушения

  • Не позволяйте загнать себя в УГОЛ

  • Потеря друга, или Процесс переживания утраты

  • Немного о лимонах и больной психике

  • Четыре секрета: как оздоровить психику

  • Штрихкод, принцип стежка и эффект быстрорастворимого кофе

  • Фальшивые представления, которые делают нас несчастными

  • Материализм прощения, или Исцеление души

  • Три важных истины о прощении

  • Косметика, чистый снег и чувство вины

  • Как стать счастливым

  • Избавление от позора, унижения и стыда

  • Премия «Оскар»

  • Бойкот

  • Избавление от страхов

  • Чтобы удержаться

  • Возьми свой «угол»

  • Без чего нет настоящей жизни

  • Когда наследственность не имеет над нами силы?

  • Как преодолеть комплекс неудачника

  • Куда идешь?

  • Змеиный укус, или Совет самого мудрого человека на Земле

  • Пять мифов

  • Цена нашего неверия

  • К чему приводит попустительство

  • Дышите свободно (Как бросить курить)

  • Когда зависимость исчезнет навсегда

Примечания

Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books