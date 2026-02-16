Книга Леонида Рутковского «Победа над зависимостью, или как решить проблему в корне» представляет собой практическое руководство, написанное с позиций христианской антропологии и направленное на поиск глубинных причин аддиктивного поведения. Автор утверждает, что большинство программ борьбы с зависимостью терпят неудачу, потому что работают лишь с симптомами (употреблением веществ), в то время как корень проблемы лежит в «духовной жажде» и психологических дефицитах личности. Рутковский предлагает читателю путь радикальной честности перед самим собой и Богом для выявления тех внутренних пустот, которые человек пытается заполнить алкоголем или наркотиками.

В работе подробно рассматривается механизм формирования зависимости как ложного способа адаптации к реальности. Автор подчеркивает, что освобождение начинается не с усилий воли, а с осознания своей неспособности справиться в одиночку и принятия Божьей помощи. Значительная часть книги посвящена вопросам изменения мышления, работе с прошлыми обидами и формированию новой идентичности во Христе. Рутковский дает практические советы по выстраиванию границ, поиску здорового окружения и обретению подлинного смысла жизни, который делает возвращение к прежнему образу жизни ненужным.

Леонид Рутковский - Победа над зависимостью, или как решить проблему в корне

К.: Джерело життя, 2013.—192 с.

Леонид Рутковский - Победа над зависимостью - Содержание

Введение

Корень проблемы (часть 1)

Корень проблемы (часть 2)

Личность человека

Самое охраняемое место

Владеющий собой

Переустановка программного обеспечения вашего компьютера

Едемские яблоки, или Как все это было

Участник боевых действий

Розовый, серый, черный, или Лестница падения

зависимого человека

Рожки для свиней, или Как подняться со дна

Ответ из XIX столетия

Вопрос власти, или «Замолчи и выйди!»

Гробы, цепи и легион в придачу

Хождение по воде

Сила воли

История Билла Клинтона

Как побеждать искушения

Не позволяйте загнать себя в УГОЛ

Потеря друга, или Процесс переживания утраты

Немного о лимонах и больной психике

Четыре секрета: как оздоровить психику

Штрихкод, принцип стежка и эффект быстрорастворимого кофе

Фальшивые представления, которые делают нас несчастными

Материализм прощения, или Исцеление души

Три важных истины о прощении

Косметика, чистый снег и чувство вины

Как стать счастливым

Избавление от позора, унижения и стыда

Премия «Оскар»

Бойкот

Избавление от страхов

Чтобы удержаться

Возьми свой «угол»

Без чего нет настоящей жизни

Когда наследственность не имеет над нами силы?

Как преодолеть комплекс неудачника

Куда идешь?

Змеиный укус, или Совет самого мудрого человека на Земле

Пять мифов

Цена нашего неверия

К чему приводит попустительство

Дышите свободно (Как бросить курить)

Когда зависимость исчезнет навсегда

Примечания