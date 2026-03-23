В центре этого сборника лежит фундаментальный вопрос о характере отношений между Творцом и Его творением. Владимир Рягузов рассматривает веру не как абстрактную доктрину, а как динамичный процесс «события» человека с Богом. Каждая из 20 проповедей — это шаг к преодолению дистанции между сакральным текстом и реальностью человеческих переживаний: страха, надежды, вины и поиска смысла.
Автор использует ясный, лишенный избыточного академизма язык, делая акцент на практическом применении Писания. Книга помогает читателю взглянуть на привычные библейские сюжеты как на зеркало, в котором отражается его собственная духовная биография. Это чтение для тех, кто ищет не просто информацию, а вдохновение для личной трансформации.
Владимир Рягузов – Бог и мы – 20 проповедей
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2005. – 244 с.
ISBN 5-7454-0922-3
Владимир Рягузов – Бог и мы – Содержание
Предисловие
Почему нас прощает Бог (2 Пар. 33:1-13)
Полководец идет в воду (4 Цар. 5:1-15)
Что будет в последние дни (Дан. 2)
Что человек посеет, то и пожнет (Дан. 5)
Бегство Ионы от Бога (Иона 1)
Бог и Его царство (Мф. 13:44-46)
Конец света, или «как было во дни Ноя» (Мф. 24:5-39)
Помилованный мятежник (Мф. 27:15-26)
Независимый Господь (Лк. 7:1-23)
Наше отношение к Слову Божьему (Лк. 8:4-15)
«Иди, и ты поступай так же» (Лк. 10:25-37)
Бог и мы (Лк. 15:11-24)
Где будешь вечность проводить? (Лк. 16:19-31)
Господь учит нас смирению (Лк. 18:10-14)
Что нужно, чтобы спастись? (Деян. 8:26-40)
Гнев Божий с неба (Рим. 1:18-23)
Полнота Божества во Христе (Кол. 2:4-23)
Превознесенный Господь и Его служение в небе (Отк. 1:10-20)
Церковь, оставившая первую любовь (Отк. 2:1-7)
Забота Христа о церкви с малой силой (Отк. 3:7-12)
