Рягузов - Бог и мы – 20 проповедей

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History

В центре этого сборника лежит фундаментальный вопрос о характере отношений между Творцом и Его творением. Владимир Рягузов рассматривает веру не как абстрактную доктрину, а как динамичный процесс «события» человека с Богом. Каждая из 20 проповедей — это шаг к преодолению дистанции между сакральным текстом и реальностью человеческих переживаний: страха, надежды, вины и поиска смысла.

Автор использует ясный, лишенный избыточного академизма язык, делая акцент на практическом применении Писания. Книга помогает читателю взглянуть на привычные библейские сюжеты как на зеркало, в котором отражается его собственная духовная биография. Это чтение для тех, кто ищет не просто информацию, а вдохновение для личной трансформации.

Владимир Рягузов – Бог и мы – 20 проповедей

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2005. – 244 с.

ISBN 5-7454-0922-3

Владимир Рягузов – Бог и мы – Содержание

Предисловие

  • Почему нас прощает Бог (2 Пар. 33:1-13)

  • Полководец идет в воду (4 Цар. 5:1-15)

  • Что будет в последние дни (Дан. 2)

  • Что человек посеет, то и пожнет (Дан. 5)

  • Бегство Ионы от Бога (Иона 1)

  • Бог и Его царство (Мф. 13:44-46)

  • Конец света, или «как было во дни Ноя» (Мф. 24:5-39)

  • Помилованный мятежник (Мф. 27:15-26)

  • Независимый Господь (Лк. 7:1-23)

  • Наше отношение к Слову Божьему (Лк. 8:4-15)

  • «Иди, и ты поступай так же» (Лк. 10:25-37)

  • Бог и мы (Лк. 15:11-24)

  • Где будешь вечность проводить? (Лк. 16:19-31)

  • Господь учит нас смирению (Лк. 18:10-14)

  • Что нужно, чтобы спастись? (Деян. 8:26-40)

  • Гнев Божий с неба (Рим. 1:18-23)

  • Полнота Божества во Христе (Кол. 2:4-23)

  • Превознесенный Господь и Его служение в небе (Отк. 1:10-20)

  • Церковь, оставившая первую любовь (Отк. 2:1-7)

  • Забота Христа о церкви с малой силой (Отк. 3:7-12)

Added 23.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

