Семь светочей архитектуры - Джон Рёскин

Книга — первый перевод на русский язык, содержит репродукции оригинальных литографий Дж. Рёскина и большое количество цветных иллюстраций.

Джон Рёскин - Семь светочей архитектуры

Пер. с англ. М. Куренной, Н. Лебедевой, С. Сухарева

СПб.: Азбука-классика, 2007. — 320 с. + вклейка (64 с.).

ISBN 978-5-352-02208-5

Перевод сделан по изданию: Ruskin J. Seven Lamps of Architecture. London, 1849



Книга известного английского историка и теоретика искусства, прозаика, поэта, художника, литературного и художественного критика Джона Рёскина «Семь светочей архитектуры» увидела свет в 1849 году и сразу снискала большую популярность у современников. В ней рассмотрены семь принципов, которыми следует руководствоваться архитекторам: жертва, истина, сила, красота, жизнь, память и повиновение.



Автора занимает прежде всего не конструктивная сторона зодчества, не организация пространства, не материалы, из которых возведено здание; он понимает архитектуру как внешнюю оболочку сооружения, его эстетически организованную поверхность. Читатель найдет здесь глубокие и остающиеся актуальными по сей день рассуждения об этических, нравственных и социальных проблемах, проникнутые желанием установить новую связь между архитектурой, человеком и природой.



Джон Рёскин - Семь светочей архитектуры - Содержание

Глава I. СВЕТОЧ ЖЕРТВЫ

Глава II. СВЕТОЧ ИСТИНЫ

Глава III. СВЕТОЧ СИЛЫ

Глава IV. СВЕТОЧ КРАСОТЫ

Глава V. СВЕТОЧ ЖИЗНИ

Глава VI. СВЕТОЧ ПАМЯТИ

Глава VII. СВЕТОЧ ПОВИНОВЕНИЯ

Джон Рёскин - Семь светочей архитектуры - Предисловие

Архитектура — это искусство располагать и украшать сооружения, воздвигаемые человеком для различных нужд, так, чтобы вид этих зданий способствовал укреплению душевного здоровья, придавал силы и доставлял радость.



Крайне необходимо с самого начала провести четкое разграничение между Архитектурой и Строительством. Строить, то есть буквально — крепить, в общепринятом понимании означает соединить вместе и пригнать друг к другу части какого-либо сооружения или помещения значительного размера. Таковы церкви, жилые дома, экипажи, корабли. То обстоятельство, что

одно сооружение стоит на земле, другое плывет по воде, а третье опирается на рессоры, не меняет природы названного искусства — если позволено к таковому причислить строительство.

Профессионалы в данной области именуются строителями — храмовыми, судовыми и любыми прочими, в соответствии с избранным ими видом деятельности, однако прочность и устойчивость постройки еще не позволяют отнести ее к архитектуре: простое здание церкви, позволяющее с удобством разместить внутри нее необходимое количество верующих, участвующих в богослужении, столь же далеко отстоит от архитектуры, как и постройка удобного экипажа или способного быстро плыть корабля.

Я не хочу сказать, что термин «архитектура» довольно часто — и в некоторых случаях не вполне оправданно — употребляют в таком смысле (например, применительно к кораблестроению), но в подобном толковании архитектура перестает быть разновидностью изящных искусств, а посему предпочтительнее обойтись без слишком широких определений, дабы не впасть в путаницу, которая неизбежно возникнет — и нередко возникала — при распространении принципов, принадлежащих сфере строительства, также и на сферу архитектуры в собственном смысле слова.