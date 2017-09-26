Книга «Камни Венеции», одно из наиболее значимых и объемных сочинений известного английского историка и теоретика искусства, прозаика, поэта, художника, литературного и художественного критика Джона Рёскина, увидела свет в 1851 — 1853 гг.

В ней рассматривается многовековая эпоха расцвета венецианского зодчества от раннего Средневековья до позднего Ренессанса и дается блестящий анализ присущих ей основных архитектурных стилей. Помимо подробных научных изысканий и теоретических рассуждений, автор включил в полное, трехтомное, издание своего труда исчерпывающий справочный материал, касающийся отдельных личностей, зданий, терминов и пр.

Сразу же по выходу из печати книга приобрела огромную популярность не только среди специалистов, но и у широкого читателя, став незаменимым путеводителем по городу.

В тексте использованы рисунки и акварели самого Рёскина, на вклейке приводятся цветные фотографии и репродукции.

Джон Рёскин - Камни Венеции

Пер. с англ. А. В. Глебовской, Л. Н. Житковой. — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2009. — 352 с. + вклейка (16 с).

ISBN 978-5-9985-0415-0

Сокращенная версия подготовлена по изданию: Ruskin J. The Stones of Venice // The Complete Works of John Ruskin. New York, 1905. Vol. 7—9.

Джон Рёскин - Камни Венеции - Содержание

1. Каменоломни • Перевод Л. Н. Житковой

2. Трон • ПереводЛ В. Глебовской

3. Торчелло * Перевод А В. Глебовской

4. Мурано • Перевод Л. Н. Житковой

5. Собор Св. Марка • Перевод Л. Н. Житковой

6. Византийские дворцы • Перевод Л. Н. Житковой

7. Сущность готики • Перевод А В. Глебовской

8. Готические дворцы • Перевод А В. Глебовской

9. Дворец дожей • Перевод А В. Глебовской

10. Ранний Ренессанс • Перевод А В. Глебовской

11. Римский Ренессанс • Перевод А В. Глебовской

Заключение • Перевод А В. Глебовской

Список иллюстраций

Джон Рёскин - Камни Венеции - От издательства

Джон Рёскин написал пятьдесят книг, сотни статей и лекций, он является автором множества акварелей, рисунков, литографий. В двадцать лет он окончил Оксфордский университет, в 1869 году там же стал профессором кафедры истории искусств. В 1837—1838 годах в журнале «The Architectural Magazine» выходит его первая публикация — «Поэзия архитектуры», затем издаются труды «Современные живописцы» (1843—1860), «Семь светочей архитектуры» (1849), «Камни Венеции» (1851 — 1853), «Политическая экономия искусств» (1857), «Лекции об искусстве» (1870), «Прогулки по Флоренции» (1874), «Художественный вымысел: прекрасное и безобразное» (1880) и многие другие. В своих сочинениях Рёскин выступал с критикой современного ему общества, воспринимая его как силу, враждебную искусству, которое объединяет в себе три великих начала — природу, красоту и нравственность. Материал для книги «Камни Венеции» Рёскин начал собирать в 1849 году, для чего провел в Венеции две зимы. Этот труд стал своеобразным продолжением «Семи светочей архитектуры», в нем дано более конкретное обоснование изложенных в «Светочах» идей. Одно из самых значимых и объемных сочинений Рёскина увидело свет в разгар бушевавшей в Лондоне «Битвы стилей» и вошло в программу сторонников готического возрождения, возглавляемых Уильямом Моррисом. В трехтомном издании, охватывающем многовековую эпоху расцвета венецианской архитектуры от раннего Средневековья до позднего Ренессанса, наряду с подробными научными изысканиями и теоретическими рассуждениями, представлен исчерпывающий справочный материал, касающийся отдельных персон, зданий, терминов и пр. Однако нельзя сказать, что «Камни Венеции» представляют интерес только для тех, кто изучает историю зодчества профессионально. Сразу же по выходу из печати книга приобрела огромную популярность у широкого читателя, возымев славу незаменимого путеводителя по городу. Видимо, учитывая это, Рёскин предпринял еще одно, неполное, издание для путешественников, которое увидело свет в Лондоне в 1877 году.

Джон Рёскин - Камни Венеции - Каменоломни