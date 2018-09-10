Философия всегда была одной из необходимых дисциплин при подготовке будущих специалистов в системе высшего образования. Целью ее преподавания в каждом высшем учебном заведении является лучшее понимание студентом той науки, которую он изучает. Специалист с высшим образованием не должен уподобляться ремесленнику, способному лишь повторять заученные навыки своей профессии. Он должен уметь оценить свое место в жизни как специалиста, должен уметь понимать смысл и значение своей специальности, а также понимать фундаментальные основы изучаемой им науки. Для этого необходимо иметь целостное мировоззрение, объединяющее как знания о своей будущей специальности, так и понимание связи ее с другими видами знания — этическими, эстетическими, религиозными и др. Выработкой такого целостного мировоззрения и занимается философия.

Виктор Петрович Лега - История западной философии - В 2 частях

Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви ИС 14-402-0158

Виктор Петрович Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть I - Античность - Средневековье - Возрождение

В. П. Лега. — 3-е изд., доп. и перераб.

М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 544 с.

ISBN 978-5-7429-0915-6

Виктор Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть I - Античность - Средневековье - Возрождение - Содержание

Введение

Задачи изучения философии

Метод изучения философии

Предмет философии

Раздел первый АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава I. Возникновение философии

§ 1. Философия и мифология

§ 2. Религии Древней Греции

§ 3. Семь мудрецов

Глава II. Досократовская философия

§ 1. Милетская школа

Фалес

Анаксимандр

Анаксимен

§2. Пифагор

§ 3. Гераклит

§ 4. Элейская школа

Ксенофан

Парменид

Зенон Элейский

§ 5. Эмпедокл

§ 6. Анаксагор

§ 7. Древнегреческий атомизм

Учение об атомах

Учение о причинности

Теория познания

Этика

Глава III. Классическая греческая философия

§ 1. Софисты

§ 2. Сократ

§ 3. Сократические школы

§4. Платон

§ 5. Аристотель

Глава IV. Эллинистическая философия

§ 1. Общая характеристика

§ 2. Эпикур

§ 3. Стоицизм

§ 4. Античный скептицизм

§ 5. Плотин

§ 6. Поздний неоплатонизм

Раздел второй СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Глава I. Патриотическая философия

§ 1. Понятие средневековой философии

§ 2. Филон Александрийский

§ 3. Иустин Философ

§ 4. Татиан

§ 5. Климент Александрийский

§ 6. Тертуллиан

§7. Ориген

§ 8. Блаженный Августин

§ 9. Дионисий Ареопагит

§ 10. Иоанн Скот Эриугена

Глава II. Схоластика

§ 1. О понятии схоластики

§ 2. Беренгарий

§ 3. Петр Дамиани

§ 4. Ансельм Кентерберийский

§5. Петр Абеляр

§ 6. Шартрская школа

§ 7. Бернард Клервоский

§ 8. Сен-Викторская школа

§ 9. Арабская философия

§ 10. Еврейская философия

§ 11. Католицизм в XIII в

§ 12. Латинский аверроизм. Сигер Брабантский

§ 13. Альберт Великий

§ 14. Фома Аквинский

§ 15. Бонавентура

§ 16. Роджер Бэкон

§ 17. Иоанн Дуне Скот

§ 18. Уильям Оккам

Раздел третий ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

§ 1. Причины возникновения Ренессанса

§ 2. Данте Алигьери

§ 3. Ренессансный гуманизм

§ 4. Флорентийская платоновская Академия

§ 5. Николай Кузанский

§ 6. Никколо Макиавелли

§ 7. Пьетро Помпонацци

§ 8. Эразм Роттердамский

§ 9. Мишель Монтень

§ 10. Наука и натурфилософия в XVI веке

§11. Джордано Бруно

Литература

Виктор Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть I - Античность - Средневековье - Возрождение - Предмет философии

Несколько слов об истории самого термина «философия». Впервые это слово, по свидетельству Диогена Лаэртского1 и Цицерона2, употребил Пифагор, один из первых древнегреческих философов: мудрецом, по мнению Пифагора, может быть только Бог, человек же может испытывать влечение к мудрости. Проверить справедливость этих свидетельств мы не можем, поскольку Пифагор не оставил после себя никаких записей. Самое первое «авторизованное» упоминание слова «философия» встречается у Геродота, который приводит письмо Креза к Солону: «...ты, стремясь к мудрости (цйлпупцЭпн) и желая повидать свет, объездил много стран»3. Древнегреческий философ Платон считал, что впервые придал истинный смысл слову «философия» Сократ.

Сократ жил во времена, когда активно действовали так называемые «софисты». Сейчас термин «софист» стал нарицательным и облекся негативным смыслом, а во времена Сократа этим словом обозначали мудрецов, умных людей, которые обучали всех желающих различного рода наукам. Сократ же утверждал, что подлинным софистом, мудрецом, является один лишь Бог. Человек не может быть мудрецом, он может быть только любителем мудрости, философом. Таким образом, Сократ противопоставлял себя софистам, и в этом противопоставлении и появились впервые термины «философия», «философ». Ученик Платона Аристотель еще более способствовал утверждению термина «философия», противопоставив ее другим наукам и введя классификацию наук, в которой первое место занимала именно философия, которую Аристотель называл также теологией, учением о Боге.

После Аристотеля термин «философия» уже прочно утвердился в древнегреческом языке. Однако, наблюдая развитие философии, мы видим еще одну ее удивительную особенность. Мыслители до Аристотеля, даже до Сократа занимались не только философией в том смысле, как мы понимаем ее сейчас, но и учением о природе, тем, что мы назвали бы физикой, и учением о жизни, что мы назвали бы биологией. Да и сам Аристотель физику называл второй философией. Биология у него была также частью философии, так же как и психология. И после Аристотеля многие философы занимались и физикой, и биологией, и астрономией, и другими естественными науками.

Со временем от философии начинают отделяться другие науки. Отделяется с самого начала, уже после Пифагора, математика. В дальнейшем — геометрия и астрономия. После Гиппократа, Аристотеля и Галена — медицина. В эпоху Возрождения отделяется физика, в дальнейшем появляется химия. В XIX в. отделяются психология, социология и т. д. Науки отделялись, а философия как была, так и осталась.

Таким образом, анализ термина «философия» не позволяет нам полно понять суть этого учения. Может быть, на вопрос, что такое философия, нам могли бы ответить сами философы. Но все они предлагают самые различные определения философии. Согласно Сократу, философия есть исследование самого себя. Платон утверждал, что философия — это учение о вечно сущем и неизменном, т. е. наука об идеях. По Аристотелю, философия есть наука, исследующая все сущее как таковое, первое начало всего существующего.

Виктор Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть II - Новое время - Современная западная философия В. П. Лега. — 3-е изд., доп. и перераб. М.: Изд-во ПСТГУ, 2014. — 528 с. ISBN 978-5-7429-0916-3 Виктор Лега - История западной философии - В 2 частях - Часть II - Новое время - Современная западная философия - Содержание Раздел четвертый ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ Вместо предисловия Глава I. Философия XVII в. Возникновение науки Нового времени § 1. Галилео Галилей

§ 2. Фрэнсис Бэкон

§ 3. Рене Декарт

§ 4. Блез Паскаль

§ 5. Бенедикт Спиноза

§ 6. Томас Гоббс

§ 7. Джон Локк

§ 8. Готфриг Вильгельм Лейбниц

§ 9. Джордж Беркли

§ 10. Давид Юм Глава II. Французское Просвещение § 1. Пьер Бейль

§2. Жан Мелье

§ 3. Шарль Луи Монтескье

§ 4. Вольтер

§5. Жан-Жак Руссо

§ 6. Французские материалисты Глава III. Немецкая классическая философия § 1. Иммануил Кант

§ 2. Иоганн Готлиб Фихте

§ 3. Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг

§ 4. Романтизм

§ 5. Георг Вильгельм Фридрих Гегель

§ 6. Людвиг Фейербах Раздел пятый СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ Глава I. Позитивизм § 1. ОгюстКонт

§ 2. Эмпириокритицизм

§ 3. Неопозитивизм

§ 4. Постпозитивизм Глава II. Марксизм § 1. Диалектический материализм

§ 2. Исторический материализм

§ 3. Критика марксизма

§ 4. Учение о религии Глава III. Неокантианство § 1. Марбургская школа

§ 2. Баденская школа Глава IV. Абсолютный идеализм Глава V. Философия жизни § 1. Фридрих Ницше

§ 2. Вильгельм Дильтей

§ 3. Анри Бергсон

§ 4. Освальд Шпенглер Глава VI. Феноменология Эдмунда Гуссерля § 1. Критика психологизма

§ 2. Феноменология

§ 3. Пересмотр взглядов Глава VII. Экзистенциализм § 1. Серен Кьеркегор

§ 2. Современный экзистенциализм Глава VIII. Психоанализ § 1. Основы философии Фрейда

§ 2. Неофрейдизм Глава IX. Франкфуртская школа ГлаваХ. Неотомизм § 1. Возникновение неотомизма

§2. Вера и разум

§ 3. Онтология

§ 4. Учение о человеке Глава XI. Философская антропология Глава XII. Персонализм Литература

Виктор Петрович Лега

Виктор Петрович Лега с 1972 г. по 1 978 г. учился на Факультете физической и квантовой электроники (ФФКЭ) Московского физико-технического института (МФТИ), с 1979 г. по 1985 г. — на Философском факультете МГУ, а с 1986 г. по 1989 г. — в аспирантуре этого же факультета на кафедре истории зарубежной философии.

С 1991 г. по настоящее время работает в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ). Заведует кафедрой философии. Доцент. Кроме того, является доцентом МФТИ, МГЛУ и Сретенской

духовной семинарии.

В 1999 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата богословия на тему «Философия Плотина и патристика: взгляд с точки зрения современной православной апологетики».