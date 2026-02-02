Рёттинг - Имя Иисус - За длинным столом

В данной подборке предствлены книги Герхадра Яна Рёттинга и Йоганнеса Рёттинга

Когда мне было семнадцать, я нуждался, как ни в чём другом, в жизненной ориентации и определенной цели. К тому времени я уже был знаком с трудами великих мыслителей человеческой истории: Георг Фридрих Гегель (1770-1831), Карл Маркс (1818-1883), а также Фридрих Ницше (1844-1900) и Артур Шопенауэр (1781-1860).

Несмотря на полное понимание их стремлений, я был всё же ими неудовлетворен: всё это было не то, что я искал. Безусловно, содержание их трудов захватывало меня, только единственное, чего мне не доставало, это внутренней удовлетворенности - какая-то необъяснимая пустота оставалась в моем сердце после чтения их трудов. Мне действительно было необходимо намного больше, чем они предлагали.

Незадолго до этого мои родители переехали с нами, детьми, в Германию, причиною чему послужило военное лихолетье. Мы были вынуждены оставить все наши вещи в Голландии. Так внезапно закончилось мое счастливое детство. В Германии мы оказались в крайне затруднительном положении. Бедность удручала меня, как ничто другое. Я все ещё был в поисках жизненной ориентации. Я отчетливо помню то воскресенье, когда я впервые переступил порог церкви на новом месте проживания в Германии. Я осторожно вошел в церковь, молодой и неуверенный молодой человек, который толком и не знал немецкого языка. Церковь в основном была заполнена пожилыми людьми. Почти все они потеряли на войне кого-то из своих родных или близких. Они искали здесь утешения и поддержки. Я очень смутно понимал, о чем говорилось в проповеди, поскольку мои знания языка были ещё очень скромны, и всё же какая-то радость наполняла эту церковь. Мне очень захотелось вслушаться в источник этой радости - в Иисуса. Казалось, что именно от этого имени исходит та сердечность, которая была так необходима всем собравшимся и, конечно же, моей душе. Я начал посещать эти богослужения, воскресенье за воскресеньем. От проповеди к проповеди я постигал ту истину, что здесь не читают лекции об Иисусе, а Он Сам присутствует здесь. Незримо , но ощутимо. Здесь не вспоминают о Нём, Он присутствует здесь Сам. Это открытие захватило меня в полном смысле этого слова. С того момента я ни на шаг не отступал от Иисуса. В один прекрасный день я вверил Ему свою жизнь. Произошло нечто великое: я принял Его любовь. И именно эта любовь побудила меня изучать теологию. На протяжении последующих лет я не раз убеждался в той истине, что имя Иисуса обладает неограниченной силой. Я могу призвать имя Иисуса и от Его имени действовать, и это имя вознесется победным триумфом над этим миром. Со времён Апостолов и по сей день собираются люди во имя Иисуса и находят в этом утешение, так как Он Сам находится среди них и будет пребывать всегда, когда мы собираемся во имя Его, чтобы провозглашать Его Царство. В Нём, Иисусе, мы призваны быть посланниками Его любви и милости.

Герхард Ян Рёттинг – Имя Иисус

Пер. с нем. ־ Ирпень: Центр христианской жизни Украины, 2000. - 64 с. - (Библиотека пастора.)

Герхард Ян Рёттинг – Имя Иисус - Содержание

Пролог

1. Имя Иисус Введение - 1.1 Наречение Иисуса - 1.2 Что же значит «Христос»? - 1.3 Результаты исследования текста Нового Завета - 1.4 Имя Иисуса в раннехристианском исповедании - 1.5 Имена Господа в Ветхом и Новом Заветах - 1.6 Имя является свидетельством личности - 1.7 Почему же именно это имя? - 1.8 Имя Иисуса и наше будущее - 1.9 Имя Иисуса и наша власть

2. Во имя Иисуса: 2.1 Свидетельствовать - 2.2 Утешать, ободрять, вселять надежду - 2.3 Благовествовать - 2.4 Учить

3. Молиться во имя Иисуса 3.1 Благодарить во имя Иисуса - 3.2 Склоняться во имя Иисуса - 3.3 Во имя Иисуса просить Отца - 3.4 Прославлять победу Господа вопреки выпадам сил тьмы

4. Действовать во имя Иисуса 4.1 Благословлять во имя Иисуса - 4.2 Служить во имя Иисуса, как Он служил - 4.3 Любить во имя Иисуса, как Он любил - 4.4 Собираться во имя Иисуса

5. Особое призвание 5.1 Прощение грехов во имя Иисуса - 5.2 Имя Иисуса разрывает оковы тьмы - 5.3 Крестить во имя Иисуса - 5.4 Возлагать руки во имя Иисуса - 5.5 Исцелять во имя Иисуса - 5.6 Изгонять демонов во имя Иисуса - 5.7 Принимать ответственность во имя Иисуса

6. Заключение

Герхард Ян Рёттинг – За длинным столом - Размышления и опыт Вечери Господней

Пер. с нем. ־ Ирпень: Центр христианской жизни Украины, 2001 - 96 с. - (Библиотека пастора.)

Герхард Ян Рёттинг – За длинным столом – Содержание

Вместо предисловия

1. Мой друг

2. С одной... и с другой стороны

3. Отличная новость

4. Замысел

5. Добро пожаловать всем

6. Наш друг - слуга

7. И взяв хлеб

8. ...и чашу взял

9. Хлеб

10. ... и чаша

11. Невидимая реальность

12. Тревога посреди ночи

13. Убили...!

14. Наш друг Иисус опять среди нас!

15. Иисус жив. Как это хорошо для нас!

16. Иисус не оставил нас сиротами в мире этом

17. В часы одиночества

18. Кто хочет быть большим среди вас, да служит!

19. Очевидность эффективности Вечери

20. Стол Божий - от востока до запада!

21. Ибо всякий раз, творя это...!

22. Новый взгляд

23. Моя жизнь для Иисуса!

24. Сие творите, доколе Я приду!

25. Праздничная радость

26. Любовь Иисуса - двигатель братского движения

Йоганнес Рёттинг – Следуя за Иисусом - Жизненный принцип Нагорной проповеди для христиан и тех, кто желает ими стать

Пер. с нем. - Ирпень: Центр христианской жизни Украины, 2001. - 104 с. - (Библиотека пастора.)

Йоганнес Рёттинг – Следуя за Иисусом – Содержание

Глава первая. Призыв к следованию за Иисусом (Матф. 4:17-25)

1.1 Сущность следования - 1.2 Начало следования - 1.3 Цель следования

Глава вторая. Нищета духа (Матф. 4:17-25)

2.1 Блаженства (Матф. 5:3-10) - 2.2 Ответственность последователей Иисуса за человечество (соль Земли и свет миру в Матф. 5:13-16

Глава третья. Истинное исполнение заповедей Божьих (Матф. 5:17-48)

3.1 Основные высказывания Иисуса относительно закона и иудейской законнической праведности (Матф. 5:17-20) - 3.2 . Шесть примеров, как следует последователю Иисуса исполнять закон (Матф. 5:21-48)

Глава четвертая. Истинная праведность (I): Все новое: молитва, пост, жертвенность (Матф. 6:1-18)

4.1 Жертвовать по-другому (Матф. 6:2-4) - 4.2 Молиться по-новому (Матф. 6: 5-15) - 4.3 Поститься по-новому (Матф. 6: 16-18)

Глава пятая. Истинная праведность (II): Свобода от греховных пут земных сокровищ, забот житейских, высокомерия и желания судить друг друга

5.1 Свобода от власти земных сокровищ (Матф. 6:19-24) - 5.2 Свобода от житейских забот (Матф. 6:25-34) - 5.3 Свобода от высокомерия и желания судить друг друга (Матф. 7:1-6)

Глава шестая. Истинная праведность (III): Принятие блага (Матф. 7:7-11)

6.1 Прошение как предпосылка получения блага (Матф. 7:7) - 6.2 Интенсивность, способ и объем просимого (Матф. 7:7-10) - 6.3 Благо (Матф. 7:11)

Глава седьмая. Истинная праведность (IV): Исполнение воли Божьей (Матф. 7:12-23)

7.1 Воля Божья в вопросе отношений последователей с другими людьми (Матф. 7:12) - 7.2 Призыв к последовательному исполнению воли Божьей (Матф. 7:13 и дальше) - 7.3 Предостережение против лжеучителей и лжевождей в Церкви (Матф. 7:15-23)

Глава восьмая. Ответ слушателя (Матф. 7:24-29)

8.1 Последнее настойчивое увещание к исполнению воли Божьей (Матф. 7:24-27) - 8.2 Влияние речи на народ (Матф. 7:28 и след.)

Ге рхард Ян Рётинг - Толковый словарь Нового Завета

Надруковано на мiсiйнiй книжковiй фабрицi «Християнське житя», м. Луцьк, вул. В.Стуса, 3 1999 год 338 стр. - (Библиотека пастора.)

Рётинг - Толковый словарь Нового Завета - Содержание

Некоторые мысли к содержанию этого труда

Ангел - Апостол - Благодарить - Благой - Блаженный, блаженство - Ближний - Бог есть Господь - Брат - Вера - Верность - Вечеря Господня - Вечность, вечный - Вина - Возложение рук - Возрождение - Воля Божья - Воскресение - Враги - Господь - Грех - Гнев Божий - Дары Духа - Демоны - Дети Бога - Должник - Дух - Душа - Дьявол - Евангелие - Жизнь - Закон - Заповедь - Избрание - Имя - Искать - Искуплять - Истина - Иисус Христос - Божий Сын - Крест - Крест Иисуса - Крещение - Крещение - Лицемер - Любовь Божья - Любовь к Богу - Любовь к ближнему - Масштаб - Милость - Мир - Мир - Молитва - Мудр ость - Надежда - Назидать, наставлять - Ненависть - Нищие - Новый Завет - Обращение - Одесную Бога - Оправдание - Осанна - Освящение - Отец Небесный - Откровение - Плод - Плоть - Покаяние - Познавать - Последователи Иисуса - Поститься - Правда Божия - Праведный - Предания - Пребывать в Иисусе Христе - Примирение - Пришествие Иисуса - Проповедовать - Прорицание - Пророк - Пророчество - Просчитываться - Прощение - Призвание - Прощение - Путь - Пути - Радость - Радость Господа Иисуса - Самоотверженность - Свет - Свидетель - Свобода - Святой Бог - Святой Дух - Святой - Священник - Слава - Славить - Слово - Слово Божье - Служение, служитель - Служить - Смерть - Собрание, церковь - Совершенство - Сообщество - Спасение - Суд - Судить - сын - Сын Человеческий - Творение - Тело - Тело Иисуса Христа - Терпение - Триединство - Труждающиеся - Тьма - Утешать - Ученик - Христос в человеке - Царство Божие - Человек - Чудеса - Яков (Иаков)

Герхард Ян Рёттинг – Вы – соработники Божьи Пер. с нем. – Ирпень: Центр христианской жизни Украины, 2011. – 128 с. Герхард Ян Рёттинг – Вы – соработники Божьи – Содержание Предисловие Введение

ИИСУС – ЭТО НЕ ИДЕОЛОГИЯ, ИИСУС – ЭТО ЛИЧНОСТЬ! Введение к теме - 1. Божья весть. – 2. Благовестник Божий. – 3. Духовное полномочие

Раздел первый. НАЧАЛО НОВОГО БОЖЬЕГО МИРА

Раздел второй. НАША ОБЯЗАННОСТЬ

Раздел третий. СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ

Раздел четвертый. ЖИЗНЬ В МОЛИТВЕ

Раздел пятый. ЖИЗНЬ В ПОСЛУШАНИИ И ЦЕЛОМУДРИИ

Раздел шестой. ЖИТЬ В ЦЕЛОМУДРИИ ДУХА

Раздел седьмой. ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

Раздел восьмой. ЖИЗНЬ ПОСРЕДИ МИРА

Раздел девятый. О НАГРАДЕ БЛАГОВЕСТНИКА

Иконы со временем становятся все более любимы. В чем причина этого ? Можем ли мы, западные христиане, настолько поддаваться воздействию икон, пока смысл их станет для нас очевидным, а мы сами делаемся частью их ? Эти чувства очарования и очарованности могут служить ответом на вопрос, в чем причина того, что иконы так привлекают внимание христиан на Западе.

Подобное довелось испытать и мне. Несколько лет назад я пер

ежил в своей жизни такой период, когда я не только начал понимать Любовь Господа, но когда эта Любовь распространилась и на меня. Совершенно необычным образом Личность Иисуса стала той дверью, которая открыла мне путь к жизни с Богом. Всё более осознанно я стал понимать Слово Божие и Его Деяния. Во мне происходил охватывающий меня процесс »развития«, который совершался медленно, однако непрерывно: Любовь Бога »эволюционировала« во мне. Любовь Господа - как охотно я ответил бы на неё. Но при этом я казался себе таким неловким и беспомощным. Однако, несмотря на то, что моё "я" на фоне Любви Божией выглядело убого, любовь тем не менее непрерывно росла во мне. Многие люди до меня накопили подобный опыт, многие приобретут это блаженное познание и после меня: кто бы ни раскрыл свою душу перед Бытием и Деяниями Господа, тот по-новому начнёт смотреть на мир. Икона "Троица" открыла мне тогда новую жизненную перспективу.

Герхард Ян Рёттинг - Единение в любви - Икона Андрея Рублёва "Троица"

Издатель: миссия "Восток-Запад", Бишоффен, 1993

Герхард Ян Рёттинг - Единение в любви - Икона Андрея Рублёва "Троица" - Содержание