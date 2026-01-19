Эта книга — увлекательное путешествие к истокам бытия, где древний текст Библии оживает и вступает в диалог с современным читателем. Авторы показывают, что Книга Бытие — это не просто сборник легенд, а глубокое откровение о смысле жизни, природе зла и величии Творца. Издание помогает увидеть внутреннюю логику и красоту сотворенного мира, а также осознать масштаб катастрофы грехопадения. Книга написана доступным языком, снабжена иллюстрациями и пояснениями, что делает её отличным пособием как для личного изучения, так и для воскресных школ. Это призыв вернуться к фундаментальным истинам, которые дают ответы на самые важные вопросы: «Кто мы?», «Откуда мы?» и «Для чего мы здесь?».

С чего всё началось? - По страницам творения - Книга «Бытие»

Перевод с английского Л. Г. Зименс. – Караганда, Казахстан: Христианская типография «Источник», 1997. – 134 с.

Настоящая книга представляет собой перевод английского издания книги «Комментарии к книге Бытие». Цель книги - предоставить читателю удивительных историй Ветхого Завета лично встретиться с Господом Иисусом Христом, прекрасный образ которого раскрывается почти в каждой истории.

С чего всё началось? - Содержание

Сотворение мира - Седьмой день и первый день - Как в мир вошел грех - Жертвоприношения Каина и Авеля - Смерть или жизнь - Люди, которые не умирают - Потоп - Суд настал - Долготерпение Бога - Жертвоприношение Ноя - Вавилонская башня - Бог призывает Авраама - Авраам и Лот - Авраам и цари - Можешь ли ты сосчитать звезды на небе - Бог, который слышит - Всевидящий и всеслышащий Бог - Страшный суд - Рождение сына у столетнего старца - Авраам приносит в жертву единственного сына - Невеста Исаака - Ревекка становится невестой Исаака - Встреча с невестой - Продажа первородства - Бог обещает благословение - Обманщик - Великая благодать - Вдали от Бога - Обратный путь Иакова - Новое имя Иакова - Встреча Иакова с Исавом - Иаков пытается подружиться с народом, - населявшим Ханаан - Иаков в Вефиле - Иосиф - Иосиф в Египте - Сны виночерпия и хлебодара - Иосиф и царь Египта - Иосиф рассказывает фараону значение снов - Семь лет голода - Братья Иосифа приходят в Египет - Вениамин идет в Египет - Серебряная чаша в мешке с зерном - Расскажите отцу о моей славе - Иаков переезжает в Египет - Голод в Египте - Последнее пожелание Иакова Иосифу - Простил ли он нас? - Заключение