Уилсон - Ученье по слову Божьему
Книга христианских авторов С. Уилсон и Линн Гарднер представляет собой пособие по систематическому изучению библейского учения.
Авторы стремятся показать основные темы и принципы, содержащиеся в Библии, и объяснить, как они связаны между собой. В книге рассматриваются фундаментальные вопросы христианской веры: учение о Боге, спасении, грехе, благодати, духовной жизни и предназначении человека.
Материал изложен в форме последовательных уроков и сопровождается вопросами для размышления и обсуждения. Такой формат делает книгу удобной для личного чтения, занятий в малых группах и библейских учебных курсах.
Книга служит введением в основы библейского учения и помогает читателю лучше понять содержание Священного Писания, а также применять принципы христианской веры в духовной и повседневной жизни.
С. Уилсон, Л. Гарднер - Ученье по слову Божьему
М.: "Протестант", 1992, 128 с.
ISBN 5-85770-071-Х
С. Уилсон, Л. Гарднер - Ученье по слову Божьему - Содержание
Предисловие. Сет Уилсон и Линн Гарднер.
Зачем изучать Библию? Сет Уилсон.
Вера в Слово Божье и понимание его. Сет Уилсон.
Основные принципи для понимания Слова Божьего. Часть І. Сет Уилсон.
Основные принципи для понимания Слова Божьего. Часть II. Сет Уилсон
Средства для изучения Библии. Лини Гарднер.
Как изучать Библию? Сет Уилсон.
Учение по книгам Библии. Линн Гарднер.
Учение по библейским отрывкам. Часть І. Линн Гарднер.
Учение по библейским отрывкам. Часть II. Линн Гарднер.
Учение по библейским словам. Линн Гарднер.
Учение по библейским притчам. Линн Гарднер.
Учение по библейской поэзии. Линн Гарднер.
Учение по библейскому пророчеству. Линн Гарднер.
Список книг для изучающих Библию. Линн Гарднер.
