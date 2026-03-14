Уилсон - Ученье по слову Божьему

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга христианских авторов С. Уилсон и Линн Гарднер представляет собой пособие по систематическому изучению библейского учения.

Авторы стремятся показать основные темы и принципы, содержащиеся в Библии, и объяснить, как они связаны между собой. В книге рассматриваются фундаментальные вопросы христианской веры: учение о Боге, спасении, грехе, благодати, духовной жизни и предназначении человека.

Материал изложен в форме последовательных уроков и сопровождается вопросами для размышления и обсуждения. Такой формат делает книгу удобной для личного чтения, занятий в малых группах и библейских учебных курсах.

Книга служит введением в основы библейского учения и помогает читателю лучше понять содержание Священного Писания, а также применять принципы христианской веры в духовной и повседневной жизни.

С. Уилсон, Л. Гарднер - Ученье по слову Божьему

М.: "Протестант", 1992, 128 с.

ISBN 5-85770-071-Х

С. Уилсон, Л. Гарднер - Ученье по слову Божьему - Содержание

  • Предисловие. Сет Уилсон и Линн Гарднер.

  • Зачем изучать Библию? Сет Уилсон.

  • Вера в Слово Божье и понимание его. Сет Уилсон.

  • Основные принципи для понимания Слова Божьего. Часть І. Сет Уилсон.

  • Основные принципи для понимания Слова Божьего. Часть II. Сет Уилсон

  • Средства для изучения Библии. Лини Гарднер.

  • Как изучать Библию? Сет Уилсон.

  • Учение по книгам Библии. Линн Гарднер.

  • Учение по библейским отрывкам. Часть І. Линн Гарднер.

  • Учение по библейским отрывкам. Часть II. Линн Гарднер.

  • Учение по библейским словам. Линн Гарднер.

  • Учение по библейским притчам. Линн Гарднер.

  • Учение по библейской поэзии. Линн Гарднер.

  • Учение по библейскому пророчеству. Линн Гарднер.

  • Список книг для изучающих Библию. Линн Гарднер.

Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

