Снайпер Арафата - Тасс Саада

Тасс Саада был убийцей. Вот почему читать первую часть этой книги мне было невероятно тяжело. Это не «Энн из Зеленых Крыш». Это не «Звуки музыки». Если вы ищете легкую, романтическую историю о великолепной, роскошной жизни на острове Принца Эдуарда в Канаде или о восхождении с песней на горы в Австрии, тогда эта книга - не для вас, дорогой читатель.

Тасс и его близкие друзья убивали евреев в Израиле. Они убивали как мирных жителей, так и солдат. Они нападали на христиан в Иордании. Иногда они бросали ручные гранаты в их дома. Иногда обстреливали молитвенные дома из пулеметов. Однажды они пытались убить наследного принца арабской страны. Им это почти удалось. Они делали это охотно. Они делали это горячо. И Тасс, конечно же, это делал. Его прозвище былоJazzar- «мясник» («палач»). Именно на эту кличку он отзывался.

Тасс Саада в соавторстве с Дином Мерриллом - Снайпер Арафата

Пер. с англ. Н. Гончарова и Н. Гербиш

Александрия: Ездра, 2013. - 240 с.

ISBN 966-8199-04-2

Тасс Саада в соавторстве с Дином Мерриллом - Снайпер Арафата - Предисловие

Родился он в Газе, рос в Саудовской Аравии и других странах Персидского залива в мире радикального ислама и насильственного палестинского национализма. К подростковому возрасту Тасс был кипящим котлом ненависти. Его семья была близка к Саудовской королевской семье. Однажды он встретил Усаму бен Ладена. Он стал личным другом Ясира Арафата, человека, которого долгое время считал героем, и успешно убивал во имя его. В первой части книги, которую вы держите в руках, Тасс знакомит с миром, который он когда-то любил. Он непривлекательный. На самом деле для меня это было так болезненно, что не нахожу нужных слов, чтобы правильно это описать.

Если бы история Тасса заканчивалась на этом, я бы не смог оценить ее, а тем более - написать свое предисловие. Но история не заканчивалась. В своей безмерной милости Бог дал Тассу Сааде второй шанс. И третий.

Далее следует незабываемая история джихадиста, который нашел Иисуса. Яростного революционера, который однажды был коренным образом изменен силой Духа Святого и стал человеком, полным мира и сострадания. По своей сути это история о величии нашего великого Бога. Это история о человеке, который полюбил Спасителя, любящего и арабов, и евреев. Бог Библии является кристально ясным для всех, кто будет Его слушать: Он любит всех нас безмерной любовью, вечной, неиссякаемой любовью.

Его любовь так удивительна, так божественна, что предлагает всем-евреям и язычникам - дар спасения через смерть и воскресение Его Сына, Иисуса Христа, нашего Господа. Он хочет принять каждого из нас в Свою семью. Он хочет благословить нас. Он хочет заботиться о нас, успокоить и изменить нас, чтобы мы были похожи на Него. И тогда Он хочет уполномочить нас быть благословением для других.

Тасс ответил на призыв той любви, и он был изменен навсегда. Я не буду забегать наперед, рассказав все. Скажу лишь: немедленно прочтите эту книгу! Прочтите первый раздел как можно быстрее и дойдите до переломного момента. Посмотрите, как Бог изменил не только жизнь Тасса, но и его семью. Переживайте вместе с ним то, какой был призван на служение, как делился Евангелием с Ясиром Арафатом, и даже то, как он делился сообщением о любви Христа и прощением со своими родителями и братьями, которые хотели его убить.

По мере развития событий узнайте о том, как Тасс и его прекрасная жена Карен во имя Иисуса протянули руку помощи бедным и нуждающимся в Секторе Газа и на Западном берегу И посмотрите, как сердце Тасса изменилось по отношению к евреям. Эта первая часть может ясно подтвердить это.