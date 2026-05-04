Алекс - Не вчи мене, але дозволь мені вчитися - Книга 1-4

Книжка «Не вчи мене, але дозволь мені вчитися» містить нові інтерактивні ігри для дітей та молоді. Цим заголовком наголошуємо: ігри, експерименти і завдання мають надати юним учасникам цікаву можливість навчатися і діяти у групі. Одночасно ми висловлюємо своє бачення ролі керівника груп з дітьми та молоддю. Через свою присутність керівник групи може дати учасникам щось дуже цінне: увагу дорослого, який з любов’ю спостерігає, як діти і молодь набувають досвіду і рано чи пізно використовують його, додаючи до вже отриманого нові перспективи або інтегруючи старі та нові.

Присутність дорослого важлива у всіх наших видах діяльності. Вона надає впевненості, сприяє новим досягненням. Присутність дорослого підбадьорює, адже керівник групи певною мірою уособлює найважливішу мету усіх учасників, якої досягнути найважче: стати в майбутньому справжнім дорослим. Педагогічна і терапевтична вправність важлива і корисна, хоч вона відсувається на другий план.

Алекс Сабіне, Вопель Клаус - Не вчи мене, але дозволь мені вчитися

Інтерактивні ігри

Пер. Н. Крец

Львів: Свічадо, 2009, 124 с.

ISBN 978-966-395-203-1

Алекс Сабіне, Вопель Клаус - Не вчи мене, але дозволь мені вчитися - Зміст

Вступ

Розділ 1. Дорослішання

Розділ 2. Страхи і побоювання

Розділ 3. Визнання і близькість

Розділ 4. Авторитети і накази

Розділ 5. Помилки та успіхи

Розділ 6. Радість і смуток

Розділ 7. Набувати друзів

Алекс Сабіне, Вопель Клаус - Не вчи мене, але дозволь мені вчитися: Інтерактивні ігри - Частина 2

З нім. пер. Н. Андрусів

Львів: Свічадо, 2010, 136 с.

ISBN 978-966-395-372-4

Алекс Сабіне, Вопель Клаус - Не вчи мене, але дозволь мені вчитися: Інтерактивні ігри - Частина 2 - Зміст

Вступ

Розділ 1. Почуття

Розділ 2. Гроші

Розділ 3. Здоров’я та ліки

Розділ 4. Ірраціональні припущення

Розділ 5. Хлопці та дівчата

Розділ 6. Кризи

Розділ 7. Навчання

Алекс Сабіне, Вопель Клаус - Не вчи мене, але дозволь мені вчитися - Частина З

З нім. пер. Л. Коцюба

Львів: Свічадо, 2013, 128 с.

ISBN 978-966-395-552-0

Алекс Сабіне, Вопель Клаус - Не вчи мене, але дозволь мені вчитися - Частина З - Зміст

Вступ

Розділ 1. Любов і чуттєвість

Розділ 2. Мужність

Розділ 3. Природа

Розділ 4. Сприйняття самого себе

Розділ 5. Стрес

Розділ 6. Сни

Алекс Сабіне, Вопель Клаус - Не вчи мене, але дозволь мені вчитися - Частина 4

пер. з нім. Ю. Андрусів

Львів: Свічадо, 2013, 128 с.

ISBN 978-966-395-586-5

Алекс Сабіне, Вопель Клаус - Не вчи мене, але дозволь мені вчитися - Частина 4 - Зміст

Вступ