Саду - Алхимики и Золото - Садуль - Сокровище алхимиков
Суровой зимой 1956 года я попал в снежный буран, который вынудил меня искать убежища в книжном магазине, что находится на улице Святого Якоба в Париже. Оказалось, что магазин этот специализируется на оккультных работах по магии, астрологии, ясновидению и алхимии.
Мое внимание привлекла одна из стоявших на полке книг по алхимии. Мне понравилась ее обложка и оформление в средневековом стиле. И кроме того, я обратил внимание на ее странное название: «Двенадцать ключей к философии».
Чтобы не рассердить владельца магазина, который выглядел очень внушительно и, казалось, мог в любую минуту выгнать меня на улицу, я решил приобрести книгу.
Должен признать, что первый контакт с алхимией меня разочаровал. Предисловие Эжена Канселье, которым начиналась купленная мной книга, изобиловало множеством сведений, непонятных для такого новичка, как я. Да и сама книга, принадлежащая перу брата Василия Валентина из ордена Святого Бенедикта, совершенно не соответствовала открывающим ее словам: «В своем предисловии, дорогой мой друг и поклонник Искусства, я предлагаю Тебе и всем, кто охвачен тем же пламенем, шанс прилежно изучить возможности Природы. Тем же, кто смотрит в самую суть, я предлагаю проникнуть в тайны великого Искусства, которому я научился у посвященных. Я покажу Тебе, как наши древние Мастера, постигая высочайшие истины, явили Камень, дабы использовать его во благо всех живущих в этом мире».
Эти слова звучали очень многообещающе, но следовавший за ними текст был так запутан, что, прочтя его, я практически ничего не понял. Что касается рисунков «двенадцати ключей», то смотреть на них было одно удовольствие, однако я почерпнул из них не больше, чем из писаний Мастера. Это были изображения роскошно одетых людей, реальных и мифических животных, а также некоторых алхимических принадлежностей, таких как плавильные тигли и реторты. Запутанные объяснения мсье Канселье были явно символическими, однако вся книга, очевидно, была адресована посвященным читателям. Вот какими словами, например, начинался комментарий к первой иллюстрации: «Королю и Королеве Делания, иными словами, философскому золоту и философской ртути, в алхимии соответствует волк* и большой шар над куполом храма. Этот шар, а также чаша, охваченная языками пламени, явно указывают на трудный путь, в котором важную роль играет тайный огонь».
Должен признать, что вместо того, чтобы развеять мои сомнения, эти объяснения лишь усилили их. И тем не менее, замысловатые построения Василия Валентина показались мне очень привлекательными. Меня охватило стремление проникнуть в этот удивительный оккультный мир, и я вновь отправился в книжный магазин на улице Святого Якоба. Я попросил книгу, которая была бы понятна начинающему или, по крайней мере, содержала бы понятные комментарии. С едва заметным оттенком снисхождения книготорговец ответил мне, что две последние работы такого рода были напечатаны в 1860 и 1891 годах соответственно и с тех пор не переиздавались. Он добавил, что в наши дни выходит в свет алхимическая литература только двух типов: перепечатки алхимических трактатов прошлых столетий и современные психоаналитические исследования так называемого «феномена алхимии». Книги второго типа пишут люди, которые, по мнению торговца, не просто некомпетентны, но попросту невежественны. «Заметив беспокойство на моем лице, он подошел к полке, взял с нее книгу и подал мне.
Жак Саду - Алхимики и Золото
Пер. с англ. — К.: "София”, Ltd. 1995. — 320 с.
ISBN 5-7101-0049-8
Жак Саду - Алхимики и Золото – Содержание
Предисловие
Книга I. Герметическое Искусство
1. Первое столкновение с алхимией
2. Гермес и история алхимии
3. Принципы алхимии
4. Работа
5. Алхимия и современная наука
Книга II. Алхимики
1. Три выпускника университета Монпелье XIII века
2. Николай Ф ламель, общественный писарь
3. Василий Валентин, монах из Эрфурта, и Бернар, добрый человек из Тревизо
4. Врач и дворянин
5. История одного паффера
6. Космополит
7. Трансмутации, произведенные учеными
8. Подлинный Филалет
9. Апостольство Ласкара
. История Сефельда
. Граф де Сен-Жермен
. Адепты XX века
Книга III. Философский Камень
1. «Скупой» или «щедрый»?
2. Сырье философов
3. Великое Делание
Заключение: Королевское искусство
Приложение
Словарь
второе издание и совсем другой перевод этой же книги
В наше время бытует мнение, что современная химия ׳появилась на «свет не из традиционного искусства алхимиков, а из беспорядочных опытов «суфлеров». Выше мы уже говорили, что многие химические реакции и новые элементы действительно были открыты подобными лжеалхимиками, которые систематически экспериментировали с любыми подвернувшимися материалами. Истинный адепт, напротив, всегда знал совершенно точно, какие природные элементы необходимы для создания Камня, а потому прибегать к чисто химическим изысканиям ему приходилось очень редко.. Разумеется, некоторые алхимики — например, Василий Валентин или Парацельс — обогатили химическую номенклатуру новыми, очень важными понятиями, но это происходило в процессе второстепенных опытов, не имеющих прямого отношения к философской магистерии.
Обратимся теперь к архимикам, независимым исследователям конца прошлого — начала нынешнего века, которые утверждали, что превращение металлов в золото можно осуществить с помощью обычных химических реакций, иными словами, не используя фантастическую ядерную энергию, высвобожденную современной физикой. Опытами такого !рода прославились Тифро, затем Жоливе-Кастело; однако официальная наука так и не признала будто бы произведенную ими трансмутацию доказанным фактом. Надо отметить, что количество золота, полученного в этих экспериментах, было столь ничтожно, что его можно отнести на счет недостаточной очистки исходных материалов. Совсем уж комический случай произошел в 1931 году в Германии, когда профессор Ганс Мите заявил, что произвел трансмутацию ртути в золото. Тщательный анализ опыта показал, что «полученные» частицы золота попали в ртуть... с позолоченной оправы профессорских очков, подвергшихся воздействию паров ртути!
Садуль Жак - Сокровище алхимиков
Пер. с фр. Е. Мурашкинцевой. — М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. — 320 с.
Серия «Таинственный мир».
ISBN 5-232-01026-3
Садуль Жак - Сокровище алхимиков - Содержание
Пролог
КНИГА L ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
КНИГА 2. АЛХИМИКИ
КНИГА 3. ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ
Приложение
Библиография
Указатель основных имен собственных и герметических терминов
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