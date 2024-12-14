Суровой зимой 1956 года я попал в снежный буран, который вынудил меня искать убежища в книжном магазине, что находится на улице Святого Якоба в Париже. Оказалось, что магазин этот специализируется на оккультных работах по магии, астрологии, ясновидению и алхимии.

Мое внимание привлекла одна из стоявших на полке книг по алхимии. Мне понравилась ее обложка и оформление в средневековом стиле. И кроме того, я обратил внимание на ее странное название: «Двенадцать ключей к философии».

Чтобы не рассердить владельца магазина, который выглядел очень внушительно и, казалось, мог в любую минуту выгнать меня на улицу, я решил приобрести книгу.

Должен признать, что первый контакт с алхимией меня разочаровал. Предисловие Эжена Канселье, которым начиналась купленная мной книга, изобиловало множеством сведений, непонятных для такого новичка, как я. Да и сама книга, принадлежащая перу брата Василия Валентина из ордена Святого Бенедикта, совершенно не соответствовала открывающим ее словам: «В своем предисловии, дорогой мой друг и поклонник Искусства, я предлагаю Тебе и всем, кто охвачен тем же пламенем, шанс прилежно изучить возможности Природы. Тем же, кто смотрит в самую суть, я предлагаю проникнуть в тайны великого Искусства, которому я научился у посвященных. Я покажу Тебе, как наши древние Мастера, постигая высочайшие истины, явили Камень, дабы использовать его во благо всех живущих в этом мире».

Эти слова звучали очень многообещающе, но следовавший за ними текст был так запутан, что, прочтя его, я практически ничего не понял. Что касается рисунков «двенадцати ключей», то смотреть на них было одно удовольствие, однако я почерпнул из них не больше, чем из писаний Мастера. Это были изображения роскошно одетых людей, реальных и мифических животных, а также некоторых алхимических принадлежностей, таких как плавильные тигли и реторты. Запутанные объяснения мсье Канселье были явно символическими, однако вся книга, очевидно, была адресована посвященным читателям. Вот какими словами, например, начинался комментарий к первой иллюстрации: «Королю и Королеве Делания, иными словами, философскому золоту и философской ртути, в алхимии соответствует волк* и большой шар над куполом храма. Этот шар, а также чаша, охваченная языками пламени, явно указывают на трудный путь, в котором важную роль играет тайный огонь».

Должен признать, что вместо того, чтобы развеять мои сомнения, эти объяснения лишь усилили их. И тем не менее, замысловатые построения Василия Валентина показались мне очень привлекательными. Меня охватило стремление проникнуть в этот удивительный оккультный мир, и я вновь отправился в книжный магазин на улице Святого Якоба. Я попросил книгу, которая была бы понятна начинающему или, по крайней мере, содержала бы понятные комментарии. С едва заметным оттенком снисхождения книготорговец ответил мне, что две последние работы такого рода были напечатаны в 1860 и 1891 годах соответственно и с тех пор не переиздавались. Он добавил, что в наши дни выходит в свет алхимическая литература только двух типов: перепечатки алхимических трактатов прошлых столетий и современные психоаналитические исследования так называемого «феномена алхимии». Книги второго типа пишут люди, которые, по мнению торговца, не просто некомпетентны, но попросту невежественны. «Заметив беспокойство на моем лице, он подошел к полке, взял с нее книгу и подал мне.

Жак Саду - Алхимики и Золото

Пер. с англ. — К.: "София”, Ltd. 1995. — 320 с.

ISBN 5-7101-0049-8

Жак Саду - Алхимики и Золото – Содержание

Предисловие

Книга I. Герметическое Искусство

1. Первое столкновение с алхимией

2. Гермес и история алхимии

3. Принципы алхимии

4. Работа

5. Алхимия и современная наука

Книга II. Алхимики

1. Три выпускника университета Монпелье XIII века

2. Николай Ф ламель, общественный писарь

3. Василий Валентин, монах из Эрфурта, и Бернар, добрый человек из Тревизо

4. Врач и дворянин

5. История одного паффера

6. Космополит

7. Трансмутации, произведенные учеными

8. Подлинный Филалет

9. Апостольство Ласкара

. История Сефельда

. Граф де Сен-Жермен

. Адепты XX века

Книга III. Философский Камень

1. «Скупой» или «щедрый»?

2. Сырье философов

3. Великое Делание

Заключение: Королевское искусство

Приложение

Словарь