Саенкова - Вознесение Господне

Господь вывел учеников из Иерусалима в Вифанию на гору Елеон и, подняв руки, благословил их, а затем стал отдаляться от них, возноситься на небо, «и облако взяло Его из вида их». И тогда явились два мужа в белой одежде, которые возвестили грядущее второе пришествие Христа Спасителя. Ученики поклонились Господу и, исполненные радости и благоговения, вернулись в Иерусалим (Лк. 24: 50-52; Деян. 1: 9-12). В нескольких строках евангелист Лука описывает Вознесение Господне, ставшее завершением искупительного подвига Спасителя. В соответствии со Священным Писанием и толкованиями святых отцов, смысл и значение происходящего раскрывается в иконе праздника. Спаситель в золотых или белых одеждах в сиянии Славы стремительно возносится на небо. Ангелы поддерживают круг Славы, в который заключена фигура Иисуса Христа. На Него с мольбой взирают ученики. На их лицах отражаются разные чувства.

Прежде всего они испытывают удивление и даже изумление, поскольку, как сказал святой евангелист и апостол Иоанн Богослов, «никто не восходил на небо как только сшедший с небес Сын Человеческий» (Ин. 3: 13). Только трое учеников — Иоанн, Петр и Иаков — видели Иисуса Христа в ослепительном сиянии Божественной славы во время Преображения на горе Фавор, и вот сейчас они все вместе созерцают величие Богочеловека. Апостолы переживают горе расставания со Спасителем: в них теплилась надежда, что Он всегда будет пребывать вместе с ними, но вместе с тем они исполнены радости, ведь Сын Божий возносится к Своему Отцу. Эти переживания усилены ожиданием новой встречи с Учителем, о которой поведали апостолам ангелы. Эту сложную гамму чувств иконописцы передают разными средствами: одни апостолы вздымают вверх руки, словно тянутся к Спасителю, желая в последний раз прикоснуться к Нему, другие — застывают в недоумении и закрывают лица. И всегда волнение апостолов подчеркивает спокойная и молитвенно сосредоточенная фигура Богородицы в центре композиции. В Вознесении величие Спасителя удостоились видеть все Его ученики. Теперь, взирая на иконы, каждый человек может созерцать ослепительное сияние Богочеловека. Посмотрим и мы внимательно на образы Вознесения и разберемся в их непростой символике.

СПб. : Метропресс : ООО «Метропресс», 2014, 76 с.

ISBN 978-5-00000-027-4

Русская икона - Саенкова Елена - Вознесение Господне - Оглавление

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИЙ