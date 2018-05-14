– Миллиарды и миллиарды!

Карл Саган был профессором астрономии и космических наук и директором Лаборатории планетарных исследований Корнеллского университета. Он играл ведущую роль в американской космической программе с самого ее старта, консультировал НАСА с 1950‑х гг., инструктировал астронавтов‑участников миссии «Аполлон» перед полетами на Луну и участвовал в подготовке экспериментов по исследованию планет Солнечной системы с помощью космических аппаратов «Маринер», «Викинг», «Вояджер» и «Галилео».

Он внес вклад в разгадку тайн высокой температуры на Венере (мощный парниковый эффект), сезонных изменений на поверхности Марса (перемещение пыли ветрами) и красного оттенка Титана (присутствие сложных органических молекул).

НАСА отметило работу д‑ра Сагана медалями «За исключительные научные достижения» и «За выдающееся общественное служение» (дважды), а также Премией достижений проекта «Аполлон». Астероид 2709 был назван «Саган» в его честь. В числе других его регалий – награды Джона Кеннеди по астронавтике от Американского астрономического общества и Томаса Лоуэлла в честь 75‑го юбилея Клуба исследователей, медаль Константина Циолковского от Федерации космонавтики СССР, награда Мазурского от Американского астрономического общества. (Последняя вручена «за выдающийся вклад в развитие планетологии» с разъяснением: «Будучи профессиональным астрономом и биологом, д‑р Саган совершил эпохальные открытия в изучении атмосферы и поверхности планет, истории Земли и экзобиологии. Многие самые результативные на сегодняшний день планетологи являются его нынешними и бывшими учениками и ассистентами».)

Карл Саган был также удостоен медали «За вклад в общественное благосостояние» – высшей награды Национальной академии наук. Медаль присуждена за «выдающийся вклад в использование научных достижений на благо общества». «Карл Саган добился невероятных успехов в популяризации красоты и роли науки. Его умение поразить воображение миллионов людей и объяснить сложные понятия простыми словами дает исключительные результаты».

Д‑р Саган был избран председателем отделения планетологии Американского астрономического общества, президентом секции планетологии Американского союза геофизиков и председателем секции астрономии Американской ассоциации содействия развитию науки. Двенадцать лет он являлся главным редактором Icarus – ведущего профессионального журнала, посвященного планетарным исследованиям. Он был соучредителем и президентом Планетарного общества, крупнейшего в мире объединения любителей космоса, насчитывающего 100 000 членов, а также заслуженным приглашенным ученым Лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института.

Лауреат Пулитцеровской премии за книгу «Драконы Эдема: рассуждения об эволюции человеческого разума», доктор Саган является автором нескольких бестселлеров, среди которых «Космос» – абсолютный лидер продаж среди англоязычных книг научной тематики. Отмеченные премиями Эмми и Пибоди телевизионные циклы увидели 500 млн человек в 60 странах. Д‑р Саган получил 22 почетные степени от американских колледжей и университетов за вклад в науку, литературу, образование и защиту окружающей среды, множество наград за труды, посвященные долгосрочным последствиям атомной войны и свертыванию гонки ядерных вооружений. По его роману «Контакт» снят художественный фильм.

Посмертно присваивая Карлу Сагану свою высшую награду, Национальный фонд содействия развитию науки заявил, что его «исследования совершенно изменили планетологию», а сам он «оставил неисчислимые дары человечеству».

У д‑ра Сагана осталась семья: жена и соратник на протяжении последних 20 лет Энн Друян, дети Дорион, Джереми, Николас, Саша и Сэм и внук Тонио.

Карл Саган - Миллиарды и миллиарды - Размышления о жизни и смерти на рубеже тысячелетий

Альпина нон‑фикшн; Москва; 2017

ISBN 978‑5‑9614‑4746‑0

Карл Саган - Миллиарды и миллиарды: Размышления о жизни и смерти на рубеже тысячелетий – Содержание

Часть I Наглядность и красота чисел

Глава 1 Миллиарды и миллиарды

Глава 2 Персидские шахматы

Глава 3 Диванные охотники

Глава 4 Взор божества и падающая капля

Глава 5 Четыре вселенские загадки

Глава б Столько звезд, подобных солнцу, столько планет, подобных земле!

Часть II Чему противятся консерваторы?

Глава 7 Мир, присланный по почте

Глава 8 Человек и среда обитания: Разумная осторожность

Глава 9 Крез и Кассандра

Глава 10 Куда пропал кусок неба

Глава 11 Западня: Глобальное потепление

Глава 12 Как выбраться из западни

Глава 13 Союз религии и науки

Часть III Когда ум с сердцем не в ладу

Глава 14 Общий враг

Глава 15 Аборты: Можно ли быть одновременно «за право на жизнь» и «за право на выбор?

Глава 16 Правила игры

Глава 17 Геттисберг: Прошлое и настоящее

Глава 18 Двадцатый век

Глава 19 В долине теней

Эпилог

Благодарности

Библиография (источники информации и дополнительная литература)

Об авторе

Карл Саган - Миллиарды и миллиарды: Размышления о жизни и смерти на рубеже тысячелетий – Миллиарды и миллиарды

Есть люди, думающие, что число песчинок бесконечно. …Другие думают, что хотя число это и не бесконечно, но большего представить себе невозможно. …Я, напротив, постараюсь доказать с геометрической точностью, которая убедит тебя, что… есть числа, превышающие число песчинок, которые можно вместить не только в пространстве, равном объему земли… но и целого мира.

– Архимед (ок. 287–212 гг. до н. э.). Исчисление песчинок

Клянусь, фразы «миллиарды и миллиарды» я не говорил! Мог сказать, например, «100 миллиардов галактик и 10 миллиардов триллионов звезд». Невозможно описывать космос, не прибегая к большим числам. Я неоднократно произносил слово «миллиард» в программах телевизионного цикла «Космос», которые смотрело великое множество зрителей. Но «миллиарды и миллиарды» – ни разу. Хотя бы потому, что это слишком неопределенно. «Миллиарды и миллиарды» – это сколько? Два-три миллиарда? Двадцать? Сто? Разброс слишком велик. При подготовке новой редакции цикла телепередач я все внимательно пересмотрел и убедился, что ничего подобного не говорил.

Эту фразу сказал Джонни Карсон, гостем которого в «Вечернем шоу» я успел побывать уже не менее трех десятков раз. Он обряжается в вельветовый пиджак и водолазку, взлохмачивает волосы и, пародируя меня, эдакий двойник, запускает что-нибудь вроде «миллиардов и миллиардов» в вечерний телеэфир. И мне начинает надоедать, что эта пародия живет собственной жизнью, изрекая сентенции, которыми друзья и коллеги ошарашивают меня на следующее утро. (В остальном признаю, что серьезный астроном-любитель Карсон чаще всего говорит на строгом научном языке.)

Увы, «миллиарды и миллиарды» прижились. Людям нравится, как это звучит. Меня то и дело окликают на улице, в самолете, на вечеринке и с легким смущением просят оказать любезность и произнести: «Миллиарды и миллиарды».

– Видите ли, это не мои слова, – объясняю я.

– Ну и ладно, – отвечают мне. – Все равно скажите.

Оказывается, Шерлок Холмс никогда не говорил «элементарно, Ватсон» (по крайней мере в книгах Артура Конана Дойла), Джимми Кэгни не изрекал «ты грязная крыса», а герой Хамфри Богарта не произносил «сыграй это еще раз, Сэм». Но эти фразы настолько прочно укоренились в популярной культуре, что воспринимаются как действительно сказанные.

Вот и не слишком удачное выражение про миллиарды по-прежнему приписывают мне в компьютерных журналах («Карл Саган сказал бы, что для этого нужны миллиарды и миллиарды байтов»), в экономических обзорах на страницах газет, в рассказах о гонорарах спортивных звезд и т. д.

В былое время я бы ни за что не повторил такого ни устно, ни письменно – из вредности. Но теперь я это перерос. И если так надо для истории, пожалуйста:

– Миллиарды и миллиарды!

Почему эта фраза стала настолько популярной? Когда-то символом больших чисел выступал «миллион». Супербогатеи были миллионерами. Население Земли во времена Иисуса составляло около 250 млн человек. Конвент 1787 г. дал Конституцию четырем миллионам американцев; к началу Второй мировой войны нас было уже 132 млн. От Земли до Солнца 150 млн км. В Первую мировую погибли около 40 млн человек, во Вторую – 60 млн. В году 31,7 млн секунд (можете проверить). Совокупной мощи ядерных арсеналов, накопленных к концу 1980-х гг., хватило бы, чтобы уничтожить миллион Хиросим. Долгое время в большинстве случаев слово «миллион», в сущности, означало «неимоверно много».