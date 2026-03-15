Книга Генри Саггса «Вавилон и Ассирия: Быт, религия, культура» представляет собой фундаментальное историческое полотно, воссоздающее жизнь великих цивілизаций Месопотамии. Автор, признанный британский востоковед, ставит задачу оживить мир Древнего Двуречья, выходя за рамки сухих хроник войн и имен царей. Основная идея произведения заключается в том, что Вавилония и Ассирия были не просто воинственными империями, а колыбелями сложнейшей культуры, чье влияние в области права, астрономии, литературы и религии глубоко проникло в ткань всей человеческой истории, включая библейскую традицию.

Содержательная часть исследования охватывает практически все аспекты повседневности древних месопотамцев. Саггс детально описывает устройство общества, от всевластного монарха до раба, анализирует экономический уклад, методы ведения сельского хозяйства и развитие торговли. Огромное внимание уделяется интеллектуальным достижениям: клинописному письму, математическим знаниям и школьному образованию. В разделах, посвященных религии, автор реконструирует сложный пантеон богов, таких как Мардук и Иштар, описывает храмовые ритуалы, магические практики и представления о загробном мире, которые во многом формировали психологию и этику древнего человека.

Текст написан в классическом академическом стиле, который при этом остается ясным и увлекательным для широкого круга читателей. Генри Саггс мастерски использует археологические находки и расшифрованные тексты глиняных табличек, чтобы позволить самим древним жителям Вавилона и Ассирии «заговорить» с современным миром. Работа служит великолепным порталом в прошлое для студентов, историков и всех, кто интересуется истоками цивилизации. Это чтение помогает осознать, насколько прочны нити, связывающие наши современные представления о законе, времени и науке с наследием, оставленным в песках Месопотамии тысячи лет назад.

Генри Саггс - Вавилон и Ассирия - Быт, религия, культура

Пер. сангл. Л.А. КарповоЙ .. - М.: ЗЛО Центрполиграф, 2004. - 234 с.

Генри Саггс - Вавилон и Ассирия - Оглавление