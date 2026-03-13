Саггс - Величие Вавилона

Книга Генри Саггса «Величие Вавилона. История древней цивилизации Междуречья» (в оригинале — The Greatness That Was Babylon) представляет собой всеобъемлющий труд, в котором автор стремится восстановить целостную картину жизни одной из самых влиятельных культур древности. Саггс ставит задачу выйти за рамки сухого перечисления дат и имён, чтобы показать Вавилон как живой, динамичный организм, заложивший основы современной науки, права и государственного управления. Основная идея произведения заключается в том, что наследие Месопотамии является не менее значимым для западной цивилизации, чем античное наследие Греции и Рима, и что многие наши представления о мире берут свое начало именно на берегах Тигра и Евфрата.

Содержательная часть монографии охватывает историю региона от первых шумерских поселений до падения Вавилона под ударами персов. Автор мастерски сочетает политическую историю — войны, смены династий и строительство империй — с глубоким анализом повседневности. Саггс подробно описывает социальную структуру общества, систему образования в школах писцов (эдубах), достижения в математике и астрономии, а также сложный пантеон богов и религиозные ритуалы. Особое внимание уделяется знаменитому Кодексу Хаммурапи и эволюции клинописного письма, которое стало инструментом не только для бухгалтерии, но и для создания высокой поэзии и глубоких философских текстов.

Текст написан в лучших традициях британской исторической школы: он академически точен, но при этом доступен и увлекателен для широкого круга читателей. Генри Саггс, будучи выдающимся востоковедом, умеет оживить археологические находки, превращая глиняные таблички и руины зиккуратов в рассказ о людях с их амбициями, страхами и верой. Работа служит фундаментальным введением в ассириологию и будет полезна как студентам, так и всем, кто интересуется колыбелью человечества. Это чтение позволяет по-новому взглянуть на Древний Восток, признав за ним роль великого интеллектуального и культурного донора для всей последующей истории.

Москва, Центрполиграф, 2012. - 463 с.

ISBN 978-5-9524-4989-3

Генри Саггс - Величие Вавилона. История древней цивилизации Междуречья - Оглавление

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Часть первая ОБЩАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Глава 1 МЕСОПОТАМИЯ ДО 2000 Г. ДО Н. Э. - Глава 2 ВАВИЛОНИЯ И АССИРИЯ, 2000 – 1350 ГГ. ДО Н. Э. - Глава 3 ПОДЪЕМ АССИРИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ - Глава 4 АССИРИЙСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО - Глава 5 НОВОВАВИЛОНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Часть вторая СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ

Глава 6 ОСНОВЫ ВАВИЛОНСКОГО ОБЩЕСТВА И ВАВИЛОНСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - Глава 7 ПРАВО И ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ - Глава 8 УПРАВЛЕНИЕ - Глава 9 ТОРГОВЛЯ И ЭКОНОМИКА - Глава 10 РЕЛИГИЯ - Глава 11 ЦАРСКАЯ ВЛАСТЬ - Глава 12 ЛИТЕРАТУРА - Глава 13 МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМИЯ, МЕДИЦИНА, ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ИСКУССТВО - Глава 14 НАСЛЕДИЕ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ