Настоящее пособие является подборкой материалов для изучения Евангелия от Марка в высших духовных учебных заведениях.

Целью данного пособия является предоставление студентам, обучающимся на профиле «Библеистика», базового комплекса знаний и введение их в основной круг проблем, обсуждаемых исследователями Евангелия от Марка в современной западной академической среде. Пособие предлагает тезисно-иллюстративное изложение материала, рассчитанное на дальнейшую самостоятельную работу по критическому и аналитическому усвоению приведенной в данном пособии сводке данных.

Иеромонах Николай - Сахаров - Евангелие от Марка - Учебное пособие для студентов МДА

Кафедра Библеистики Московской духовной академии 2019 г. - 323 с.

ВВЕДЕНИЕ Автор Евангелия: предание Детали очевидца Индивидуальность апостола ПЕТРА Авторство евангелия XX век До или после смерти Петра? Дата написания Евангелия Исторический фон Евангелия ТО ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΕΩΣ? ? Где было написано Евангелие?

САМОЕ РАННЕЕ ЕВАНГЕЛИЕ? Стиль KAI и ΕΥΘΥΣ

ПРИМИТИВНАЯ ХРИСТОЛОГИЯ Догматические особенности Человечность Христа Три модели новозаветной христологии I. Земная (Low Christology) II. Посланническая (Agent Christology) III. Небесная (High Christology) Земная христология под вопросом

ПРИМИТИВНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ Зарождение эсхатологии в Иудаизме Апокалиптика у Марка Кризис эсхатологии и новыие модели Лука versus Марк: начало или конец?

МЕССИАНСТВО ХРИСТА Повествовательная христология 3ападные теории относительно христологии МАРКА.

ПОНЯТИЕ УЧЕНИЯ ХРИСТА У МАРКА Почему у Марка минимализм учения? Власть учения Христа

ПОНЯТИЕ ЕВАНГЕЛИЯ У МАРКА

УЧЕНИКИ ХРИСТА Контраст Путь Христа и путь учеников Жестокосердие учеников в неправославных толкованиях ΘΕΙΟΣ ANHP William Wrede: Мессианская Тайна Православный ответ Западу. Позитивные черты в описании апостолов

ОКОНЧАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ Богословие Воскресения: Марк и Предание

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Иеромонах Николай - Сахаров - Евангелие от Марка - Введение

Евангелие от Марка остаётся загадкой для современных исследователей. В XX веке оно изучалось более интенсивно, чем любое другое евангелие. Большинство исследователей склонны признать, что это самое древнее, самое раннее Евангелие, и потому в нем содержится «сырой» материал, неотшлифованный богословием ранней Церкви (как напр. У Матфея или Луки), и потому бесценный для исследования и поиска так называемого «исторического Иисуса».

В ранней Церкви Евангелие от Марка не пользовалось особой популярностью. Книжники неохотно копировали манускрипты Евангелия, проповедники ссылались на текст Марка довольно редко; не так часто использовалось оно и в церковных службах, комментаторы не уделяли ему особого внимания. Самый ранний комментарий приписывается блж. Иерониму, хотя существует мнение, что этот комментарий был написан ирландским монахом в VII веке.

Почему Отцы не уделили особого внимания евангелию от Марка? Потому что почти все стихи, за исключением сорока, можно найти у Матфея. Половина материала Марка есть и у Луки. У Марка не приводится повествования ни о рождестве Спасителя, ни четких деталей Его воскресения, ни подробного изложения учения Христа, как например, обширные проповеди на горнем месте у Матфея, или на равнине у Луки. А учению Христа, как таковому, отводится не более трети всего текста. Е. Massaux отмечает, что именно евангелие от Матфея затмило евангелие от Марка, став «нормативом христианской жизни. Оно создало общехристианский климат» ранней эпохи.

Отчасти может и потому, что в тексте Марка присутствуют некоторые христологические моменты, которые не вписываются в ортодоксальную доктрину ранней церкви, отцы обходили молчанием некоторые «неудобные» факты из повествования о Христе, как оно записано Марком.

Зачем тогда, спрашивается, евангелист написал «такое» евангелие, которое мало что добавляет к другим двум синоптикам? Блж. Августин (400) считает, что Марк просто сократил Матфея. Зачем? — Краткое пособие по евангелизации? Конспект евангельских истин?

Только в XX веке, после подробного анализа Евангелия, критики пришли к убеждению: мы имеем дело с Евангелием-шедевром. Дальнейший анализ идей Евангелия от Марка позволит нам убедиться, что оно, Евангелие, есть мастерский богословско-литературный монолит.

Автор демонстрирует высочайшее искусство в использовании риторических приемов, продуманной литературной стратегии: он преследует определенные богословские цели, употребляет особенный язык откровения, изучив которые, читатель сможет по-новому оценить гений евангелиста и духовную силу его писаний. Для многих оно стало наиболее глубоким откровением о Христе — Богочеловеке.