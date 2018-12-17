Предлагаем вниманию читателей собрание писем святителя Афанасия (Сахарова). Тридцать с лишним лет суждено было исповеднику веры Христовой провести в тюрьмах, лагерях и ссылках. И все эти многотрудные годы Святитель не оставлял свою паству: из Мордовии, Соловецких, Беломоро-Балтийских, Мариинских лагерей духовные дети, близкие и единомышленники Владыки получали его письма - живое свидетельство твердого стояния в вере, радости о Господе среди великой скорби, предания себя Его святой воле. Отеческой любовью, искренним вниманием дышат письма Владыки к протоиерею Иосифу Потапову, монахине Маргарите (Зуевой), многим простым людям, монашествующим и мирянам, все время испытаний не оставлявшим его своей помощью.

Освободившись из заключения, Святитель сразу принимается за продолжение своих ученых занятий, стремится осуществить то, что обдумывалось и подготавливалось им долгие годы изгнания, заканчивает составление Службы Всем святым, в земли Российстей просиявшим, работа над которой была начата еще на Поместном Соборе 1917-1918 гг. возглавляет деятельность Богослужебно-календарной комиссии Московской Патриархии.

Владыка ведет обширную деловую переписку с членами Комиссии А. В. Ведерниковым, проф. Н. Д. Успенским, Д. П. Огицким. Обращаясь с письмами к епархиальным архиереям, настоятелям древних обителей, представителям братских Православных Церквей, Святитель просит их сообщать и тщательно изучает все, что известно о русских святых и подвижниках благочестия, стремится собрать все богослужебные тексты, прославляющие святых молитвенников за Русскую землю.

В эти годы переписка Святителя еще более расширяется: будучи чрезвычайно занятым трудами в Комиссии, он не оставляет общения и со своими бывшими соузниками, а также с теми простыми людьми, с кем судил Господь встретиться на жестоких путях изгнания в разных краях страны. Среди его адресатов ученый-евразиец П. Н. Савицкий, духовный писатель С. И. Фудель, историк Н. Н. Воронин, иконописец М. Н. Соколова, архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Феодороит (Воробьев), духовные чада о. Алексия и о. Сергия Мечевых, после разорения храма обретшие в Святителе пастыря, единомысленного их духовным наставникам.

Собрание писем святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, исповедника и песнописца Москва, Издательство «Правило веры», 2001 г. – 753 с. ISBN 5-7533-012I-5

Собрание писем святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, исповедника и песнописца - Содержание Жизнеописание святителя Афанасия (Сахарова)

Часть I.Письма к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I

Часть II. Письма к архиереям

Часть III. Письма к протоиерею Иосифу Потапову и членам его семьи . .

Часть IV. Письма к духовенству и монашествующим

Часть V. Письма к мирянам

Часть VI. Письма к членам Богослужебно-календарной комиссии

Часть VII.Переписка с государственными и общественными организациями

Часть VIII. Общие поздравления Примечания. Именной указатель От редакции Примечания Именной аннотированный указатель Список исправительно-трудовых лагерей святитель Афанасий - Сахаров - Собрание писем