Сахаров - святитель Афанасий - Собрание писем
Предлагаем вниманию читателей собрание писем святителя Афанасия (Сахарова). Тридцать с лишним лет суждено было исповеднику веры Христовой провести в тюрьмах, лагерях и ссылках. И все эти многотрудные годы Святитель не оставлял свою паству: из Мордовии, Соловецких, Беломоро-Балтийских, Мариинских лагерей духовные дети, близкие и единомышленники Владыки получали его письма - живое свидетельство твердого стояния в вере, радости о Господе среди великой скорби, предания себя Его святой воле. Отеческой любовью, искренним вниманием дышат письма Владыки к протоиерею Иосифу Потапову, монахине Маргарите (Зуевой), многим простым людям, монашествующим и мирянам, все время испытаний не оставлявшим его своей помощью.
Освободившись из заключения, Святитель сразу принимается за продолжение своих ученых занятий, стремится осуществить то, что обдумывалось и подготавливалось им долгие годы изгнания, заканчивает составление Службы Всем святым, в земли Российстей просиявшим, работа над которой была начата еще на Поместном Соборе 1917-1918 гг. возглавляет деятельность Богослужебно-календарной комиссии Московской Патриархии.
Владыка ведет обширную деловую переписку с членами Комиссии А. В. Ведерниковым, проф. Н. Д. Успенским, Д. П. Огицким. Обращаясь с письмами к епархиальным архиереям, настоятелям древних обителей, представителям братских Православных Церквей, Святитель просит их сообщать и тщательно изучает все, что известно о русских святых и подвижниках благочестия, стремится собрать все богослужебные тексты, прославляющие святых молитвенников за Русскую землю.
В эти годы переписка Святителя еще более расширяется: будучи чрезвычайно занятым трудами в Комиссии, он не оставляет общения и со своими бывшими соузниками, а также с теми простыми людьми, с кем судил Господь встретиться на жестоких путях изгнания в разных краях страны. Среди его адресатов ученый-евразиец П. Н. Савицкий, духовный писатель С. И. Фудель, историк Н. Н. Воронин, иконописец М. Н. Соколова, архимандрит Троице-Сергиевой Лавры Феодороит (Воробьев), духовные чада о. Алексия и о. Сергия Мечевых, после разорения храма обретшие в Святителе пастыря, единомысленного их духовным наставникам.
Собрание писем святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, исповедника и песнописца
Москва, Издательство «Правило веры», 2001 г. – 753 с.
ISBN 5-7533-012I-5
Собрание писем святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, исповедника и песнописца - Содержание
- Жизнеописание святителя Афанасия (Сахарова)
- Часть I.Письма к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I
- Часть II. Письма к архиереям
- Часть III. Письма к протоиерею Иосифу Потапову и членам его семьи . .
- Часть IV. Письма к духовенству и монашествующим
- Часть V. Письма к мирянам
- Часть VI. Письма к членам Богослужебно-календарной комиссии
- Часть VII.Переписка с государственными и общественными организациями
- Часть VIII. Общие поздравления
Примечания. Именной указатель
От редакции
Примечания
Именной аннотированный указатель
Список исправительно-трудовых лагерей
святитель Афанасий - Сахаров - Собрание писем
Святитель Афанасий (Сахаров) — един от сонма архиереев Русской Православной Церкви, которые в годы гонений на веру, чинимых безбожной властью в XX веке, явились преемниками мучеников и исповедников первых веков христианства, свидетельствовали господство духа над плотью и тлением, мученическим подвигом своим утвердили в православной вере Русскую землю, излиянием крови за Христа оросили ее к плодоношению духовному.
Святитель Афанасий (Сахаров) родился 2 июля (ст. ст.) 1887 года в с. Паревка Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Отец его, Григорий Петрович Сахаров, был Суздальским уроженцем, надворным советником, а мать, Матрона Андреевна, — крестьянкой из Тульской губернии.
Супруги Сахаровы, живя в любви и согласии, отличались благочестием и преданностью Святой Церкви, особой добротой и отзывчивостью к людям. Эти качества унаследовал и приумножил их сын. Будучи наречен во святом Крещении именем преподобного Сергия Радонежского, он воспринял от Печальника земли Русской ту духоносную любовь к Русской Церкви и Отечеству, которая сделала его достойным сыном Небесной Церкви и Небесного Отечества, и сохранил эту любовь среди тяжких многолетних страданий, претерпеваемых за Христа от безбожной власти, неизменно подражая своему небесному покровителю в молитвенном стоянии за Святую Русь.
С течением времени Господь возводил Своего избранника на новые ступени церковно-общественного служения. В 1917 году на Епархиальном съезде иеромонах Афанасий был избран членом Временного епархиального исполнительного комитета, в том же году он участвовал в работе Всероссийского съезда ученого монашества, а на Втором Всероссийском съезде представителей от монастырей был избран для участия в Священном Соборе Православной Российской Церкви 1917-1918 годов.
На Священном Соборе иеромонах Афанасий работал в трех отделах: о монастырях и монашествующих; о Богослужении, проповедничестве и храме; о церковной дисциплине. Участие в Священном Соборе имело определяющее значение для всей дальнейшей жизни Святителя. Здесь он познакомился со многими выдающимися церковными деятелями; вместе с профессором Борисом Александровичем Тураевым он начал работу над новой Службой Всем святым, в земли Российстей просиявшим, которая была окончена им лишь в 50-х годах. Служба явилась литургическим памятником глубокой любви Владыки к Святой Руси и духоносной молитвы об исцелении ее сокрушения, архипастырским призывом к деятельной любви и молитве за Отечество.
На протяжении всей жизни святитель Афанасий был убежденным сторонником самодержавия как власти, освященной благодатию Божией, повинующейся Закону Божию и стоящей на страже его. Он глубоко почитал Государя Императора Николая II и его семью, в 50-х годах имел у себя икону Царственных мучеников и день их убиения, а также 7 и 8 ноября, проводил в строгом посте и молитве за Россию. Сохраняя гражданское повиновение попущенной Богом безбожной власти, не отказываясь молиться за нее, в вопросах веры он стал ее противником, что повлекло за собой жестокие прещения со стороны государства.
В мае 1918 года Владимирский Комиссариат народного образования увольняет иеромонаха Афанасия от должности преподавателя семинарии. Но в том же году святитель Тихон, Патриарх Московский, назначил его членом Владимирского Епархиального совета, а в 1920 году иеромонах Афанасий был возведен в сан архимандрита и назначен наместником Владимирского монастыря.
No comments yet. Be the first!