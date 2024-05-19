Вчем конкретно состоял первый грех? Что представляло собой дерево познания добра и зла? Неужели знание такого рода — нечто настолько нехорошее, что подлежало запрету, и люди приобрели его только в результате греха? Ведь,чтобы быть человеком, необходимо знать отличие добра от зла, верно? Ведь это одна из высших форм знания, не так ли? Ведь Б-гу наверняка хотелось бы, чтобы люди обладали таким знанием? Тогда почему Он наложил запрет на плод, дающий это знание?

И неужели Адам и Хава не обладали этим знанием и раньше, до того как съели плод? Они должны были им обладать в силу того, что созданы «по образу и подобию Б-га»! Разве это не вытекало уже из того факта, что Б-г велел им: «Плодитесь и размножайтесь. Владычествуйте над природой. Не вкушайте от этого дерева».

Чтобы понять этот приказ, необходимо знать, что послушаться — значит поступить хорошо, а ослушаться — дурно. Так что Адам и Хава обладали, по крайней мере потенциально, знанием добра и зла. А раз так, что изменилось, когда они съели плод?

Эти глубокие вопросы так озадачивают, что весь рассказ об этом фрагменте рискует показаться непонятным.

Джонатан Сакс - Размышления о духовности - Беседы о недельных главах Торы

пер. с англ. Светланы Силаковой.

Москва : Книжники, 2024. — 320 с.

ISBN 978-5-9953-0919-2

Джонатан Сакс - Размышления о духовности - Беседы о недельных главах Торы - Содержание

Искусство слушать (недельная глава Берешит)

Мужество жить в условиях неопределенности (недельная глава Hoax)

Путешествие поколений (недельная глава Лех-леха)

Благословить простор между нами (недельная глава Байера)

Зов будущего (недельная глава Хаей Сара)

Отцовская любовь (недельная глава Толъдот)

Как в наши души проникает свет (недельная глава Вайеце)

Когда нам боязно (недельная глава Ваишлах)

Как изменить мир (недельная глава Вайешев)

Ждать, не впадая в отчаяние (недельная глава Микец)

Рефрейминг (недельная глава Ваигаш)

Не следует предсказывать будущее (недельная глава Вайехи)

Превратить проклятия в благословения (недельная глава Шмот)

Дух людей в материальном мире (недельная глава Ваэра)

Духовно развитый ребенок (недельная глава Бо)

Возобновляемая энергия (недельная глава Бешалах)

Благодарить не задумываясь (недельная глава Итро)

Сделать и услышать (недельная глава Мишпатим)

Дарение — это дар (недельная глава Трума)

Вдохновение и пот (недельная глава Тецаве)

Близость Б-га (недельная глава Ки тиса)

Общественное животное (недельная глава Ваякелъ)

Не засиживайтесь — идите вперед! (недельная глава Пекудей)

Стремление к смыслу жизни (недельная глава Ваикра)

Понять суть жертвоприношения (недельная глава Цав)

Опасность энтузиазма (недельная глава Шмини)

Чума злоречия (недельные главы Тазриа — Мецора)

Мужество признавать свои ошибки (недельные главы Ахарей (мот) —Кдошим)

Освящение Имени (недельная глава Эмор)

Экономика свободы (недельная глава Беар)

Политика ответственности (недельная глава Бехукотай)

Закон как любовь (недельная глава Бемидбар)

Два варианта нравственной жизни (недельная глава Насо)

От боли к смирению (недельная глава Беаалотха)

Подбор припоминаний (недельная глава Шлах)

Когда истину приносят в жертву ради власти (недельная глава Корах)

Управление гневом (недельная глава Хукат)

Народ, живущий один? (недельная глава Балак)

Элияу и звучание тонкой тишины (недельная глава Пинхас)

Преданно чтить Слово (недельная глава Матот)

Воздаяние и месть (недельная глава Масеэи)

Почему еврейских адвокатов так много? (недельная глава Дварши)

То, что справедливо и угодно Г-споду (недельная глава Ваэтханан)

Сила благодарности (недельная глава Экев)

Вторая десятина и созидание сильного общества (недельная глава Реэ)

Экологическая ответственность (недельная глава Шофтим)

До третьего и четвертого поколений (недельная глава Ки-теце)

Стремление к радости (недельная глава Ки-таво)

Почему именно иудаизм? (недельная глава Ницавим)

Тора как песнь (недельная глава Вайелех)

Дуга моральной вселенной (недельная глава Аазину)

Смерть Моше, жизнь Моше (недельная глава Везот а-браха)