Джонатан Сакс продолжает беседу о недельных главах Торы, расширяя наши представления о процессах и явлениях в духовной, исторической, социальной сферах. Великий момент в развитии человечества, полагает автор, — это «когда Всевышний вышел на арену истории и объяснил нам раз и навсегда, что рабство, угнетение и несправедливость не заложены в природе и не написаны на роду нам, людям. Все может измениться, потому что мы способны измениться, потому что Он показал нам, как это сделать».

В иудаизме личное спасение, отношения отдельного человека с Б-гом в сокровенных глубинах души — не главное. Иудаизм ставит во главу угла коллективное спасение, вопрошает, что значит создать общество, полярное Египту, — тому обществу, где сильные порабощают слабых. Тора — это система построения общества, где личность обретает свободу не ценой чьей-либо свободы, где правит справедливость и все признают, что каждый отдельный человек несет в себе образ Б-жий. Иудаизм говорит о тех истинах, которые Томас Джефферсон назвал «самоочевидными» и сформулировал так: «Все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми пра- вами». Иудаизм выражает то же убеждение, о котором говорил Джон Ф. Кеннеди: «Убеждение в том, что права человека даны ему не щедротами государства, но Б-жьей дланью».

Джонатан Сакс - Уроки справедливости. Беседы о недельных главах Торы

Джонатан Сакс; пер. с англ. Светланы Силаковой.

Москва : Книжники, 2025. — 304 с.

ISBN 978-5-9953-0959-8

Джонатан Сакс - Уроки справедливости. Беседы о недельных главах Торы - Содержание

Б-г Творения и Земля Израиля (недельная глава Берешит)

Повесть о четырех городах (недельная глава Hoax)

Быть еврейским родителем (недельная глава Лех-леха)

Связывание Ицхака: новое истолкование (недельная глава Вайера)

Следующая глава истории (недельная глава Хаей Сара)

Отчего Ицхак любил Эсава? (недельная глава Толъдот)

Характер Яакова (недельная глава Вайеце)

Коллективная ответственность (недельная глава Ваишлах)

Речевая терапия (недельная глава Вайешев)

Соперничество между братьями (недельная глава Микец)

Выбрать правильную дистанцию (недельная глава Ваигаш)

Дедушки и бабушки (недельная глава Вайехи)

Быть лидером евреев — нелегкая задача (недельная глава Шмот)

Рождение истории (недельная глава Ваэра)

Глупость на марше (недельная глава Бо)

Могущество руаха (недельная глава Бешалах)

Наши дела и наше вероучение (недельная глава Итро)

Б-г подталкивает нас в нужном направлении (недельная глава Мишпатим)

Созидание созидателей (недельная глава Трума)

Лидерство — это умение дать другим простор для действий (недельная глава Тецаве)

Между стремлением к истине и стремлением к миру (недельная глава Ки тиса)

Тень Б-га (недельная глава Ваякель)

О еврейском характере (недельная глава Пекудей)

Разные аспекты греха (недельная глава Ваикра)

Отчего умирают цивилизации (недельная глава Цав)

Спонтанные поступки — это хорошо или плохо? (недельная глава Шлшни)

Отелло, WikiLeaks и заплесневелые стены (недельная глава Тазриа)

Существует ли лашон тов, то есть доброречие? (недельная глава Мецора)

Святой народ, Святая земля (недельная глава Ахарей мот)

Три голоса иудаизма (недельная глава Кдошим)

Когда наступает святое время (недельная глава Эмор)

Чувство семьи (недельная глава Беар)

Чувство, подсказывающее правильные ориентиры (недельная глава Бехукотай)

Звучание тишины (недельная глава Бемидбар)

Любовь как благословение (недельная глава Насо)

От отчаяния к надежде (недельная глава Беаалотха)

Две разновидности страха (недельная глава Шлах)

Иерархия и политика: нескончаемая история (недельная глава Корах)

Исцелить травму утраты (недельная глава Дукат)

Что смешит Б-га (недельная глава Балак)

Разочарование Моше (недельная глава Пинхас)

Дал слово — держи (недельная глава Матот)

Сложный вопрос о правах человека (недельная глава Масеэи)

До ста двадцати: стареть, оставаясь молодым (недельная глава Дварши)

Сила вопроса «почему?» (недельная глава Ваэтханан)

Духовный смысл слушания (недельная глава Экев)

Великая сила радости (недельная глава Реэ)

Величие смирения (недельная глава Шофтим)

Любовь должна иметь разумные пределы (недельная глава Ки-теце)

Мы — то, о чем мы помним (недельная глава Ки-таво)

«Не на небе» (недельная глава Ницавим)

Обновить дни наши (недельная глава Вайелех)

Духовность песни (недельная глава Аазину)

Неоконченная симфония (недельная глава Везот а-браха)