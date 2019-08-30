В этой книге впервые научно доказывается, что быть моральным выгодно и единственное, что делает человека человеком, — это высокий уровень его сознания. Человек, который нарушает законы Природы, обязательно будет наказан, а живущий в согласии с нею — вознагражден. Для сознательного и внимательного читателя здесь нет ничего удивительного или необычного. Опираясь на научные законы и примеры из повседневной жизни, я показал, что мы не живем, как подобает истинным людям, и, интуитивно ощущая это, испытываем тревогу, не зная и не понимая, как достичь счастья, как помочь себе и другим.

Чтобы понять это, необходимо хотя бы на время оставить свои предубеждения и освободить слово «мораль» от всех ложных представлений, которые накопились на протяжении истории человечества. На самом деле мораль — это кодекс законов Природы, позволяющий достичь совершенства и гармонии с самим собой и Вселенной.

Соммэр Дарио Салас - Мораль XXI века

Издательство «Кодекс», 2013 год — 480 с.

ISBN 978-5-904280-31-4

Соммэр Дарио Салас - Мораль XXI века - Содержание

Об авторе

От автора к русскому изданию

Предисловие

Глава I. Основы Физики Морали

Глава II. Что мешает следовать законам морали

1. Мы живем в эпоху толп

2. Безумие современной жизни

3. Ошибки системы образования

4. Субъективное восприятие ценностей

5. Низкий уровень эволюции человека

6. Слабость человеческого характера

Причины, ослабляющие характер и волю

а) Навязчивое стремление к удовольствиям

б) Чрезмерная опека

в) Праздность и изнеженность

г) Половая неопределенность

д) Малоподвижный образ жизни

е) Неспособность человека ценить себя

7. Гипнотическое воздействие окружающей среды

8. Отсутствие единого мнения по поводу морали

Глава III. Нормы поведения истинного человека

Глава IV. Ценности обыкновенных людей

Глава V. Моральные ошибки и грехи

Брак без любви

Безответственность и отсутствие самоконтроля

Ложная дружба

Ментальная и эмоциональная манипуляция людьми

Имидж как средство управления другими

Нечестность

Содержание

Злоупотребление властью

Финансовая система

Зависть

Эгоизм

Коррупция

Посредственность

Паразитический вампиризм

Снисхождение и жалость к себе

Жизнь ради имиджа

Отсутствие личных заслуг

Отсутствие знания о добре и зле

Мошенничество

Пример № 1. Газетная публикация

Пример № 2. Политическая демагогия

Пример № 3. Коммерческая реклама

Пример № 4. Потребительские кредиты

Пример № 5. Отношения между партнерами Аборт Мастурбация Противоестественные отношения Измена Развод Садомазохизм Ослабление семьи Стремление к комфорту Ненависть Потребление наркотиков Нарушение своего слова Искажение видимого и слышимого Алкоголизм Психологические изменения Физические изменения Изменения поведения Изменения в отношениях с окружающими Материализм Желание незаслуженного

Десять правил морали 1. Установить приоритеты личных целей 2. Быть преданным добру и присягнуть на верность собственному духу 3. Признать свою нечестность 4. Эмоционально ставить себя на место других 5. Управлять самим собой 6. Выйти из своей «ментальной норы» 7. Развивать волю и закалять характер 8. Жить в гармонии с Природой 9. Следовать закону эквивалентного равенства 10. Стремиться к познанию более глубоких истин

Размышления о справедливости Природы

Традиционные добродетели

Духовные добродетели

Разъяснение по использованию слова «сознание»

Приложение

Экспериментальные подтверждения того, что некоторые нарушения морали вызывают негативные физические последствия

Измерение электромагнитной энергии тела при некоторых физиологических процессах

Введение 1. Обоснование экспериментов 2. Условия проведения экспериментов 3. Ход экспериментов а) Исследование параметров менструальной крови б) Измерения потери энергии при мастурбации в) Измерения электромагнитной энергии анального отверстия г) Измерение семян, подвергнутых воздействию гнева 4. Анализ результатов​



Соммэр Дарио Салас - Мораль XXI века – Предисловие

Для чего надо быть хорошим? Что значит — быть хорошим? Какая мне от этого выгода? Действительно ли «хорошие» люди лучше «плохих»? Стану ли я счастливее, если буду хорошим?

Я заверяю своих читателей со всей ответственностью, что если они будут выполнять моральные нормы, изложенные в этой книге, то станут не только счастливее, но и добьются настоящего успеха в жизни.

Речь идет не об обычном успехе, а об УСПЕХЕ, действительно важном для каждого и означающем достижение цели, ради которой человек был создан, то есть его истинной духовной эволюции, что, конечно, не исключает успеха и в повседневных делах.

Никто, вероятно, не задумывался о морали как о мощном инструменте достижения успеха, и это происходит потому, что человек, живущий в соответствии с высшей моралью, находится в гармонии с Природой.

В настоящий период мировой истории нам, как никогда прежде, необходимо прийти к единому пониманию морали, что возможно, только если мы будем следовать моральным законам, основанным на бесспорном и очевидном высшем благе.

Истинное благо не призрачно, а реально, оно приносит пользу всем, всегда и везде, и каждый может удостовериться на практике в его существовании. Когда добро и свет этого блага станут очевидными для каждого, все люди искренне захотят достичь его.

Высшее благо, источник истинного счастья, открывается человеку, только если он выполняет соответствующие правила, применяет их в жизни и видит положительные результаты, которые и мотивируют его на то, чтобы этим правилам следовать.

Истинные нормы поведения никем не выдуманы — они записаны в памяти Природы и доступ к ним можно получить, лишь достигнув состояния высшего сознания.

Мораль, излагаемая в данной книге, есть не что иное, как описание трансцендентальных ценностей, которые представляют собой кирпичики Вселенной, архетипические формы Природы, составляющие основу жизни. Чтобы жить лучше, полнее, справедливее

и счастливее, необходимо принять их.

Я уверен, что люди поступают неправильно только потому, что не понимают природу добра и зла и не способны отказаться от субъективных взглядов и личной выгоды. Я постараюсь дать четкое определение, что такое добро и зло, и показать, какие последствия влечет за собой выбор одного или другого.