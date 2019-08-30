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Салас - Мораль XXI века

Соммэр Дарио Салас - Мораль XXI века
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Sociology Political Science
В этой книге впервые научно доказывается, что быть моральным выгодно и единственное, что делает человека человеком, — это высокий уровень его сознания. Человек, который нарушает законы Природы, обязательно будет наказан, а живущий в согласии с нею — вознагражден. Для сознательного и внимательного читателя здесь нет ничего удивительного или необычного. Опираясь на научные законы и примеры из повседневной жизни, я показал, что мы не живем, как подобает истинным людям, и, интуитивно ощущая это, испытываем тревогу, не зная и не понимая, как достичь счастья, как помочь себе и другим.
Чтобы понять это, необходимо хотя бы на время оставить свои предубеждения и освободить слово «мораль» от всех ложных представлений, которые накопились на протяжении истории человечества. На самом деле мораль — это кодекс законов Природы, позволяющий достичь совершенства и гармонии с самим собой и Вселенной.

Соммэр Дарио Салас - Мораль XXI века

Издательство «Кодекс», 2013 год — 480 с.
ISBN 978-5-904280-31-4

Соммэр Дарио Салас - Мораль XXI века - Содержание

Об авторе
От автора к русскому изданию
Предисловие
Глава I. Основы Физики Морали
Глава II. Что мешает следовать законам морали
  • 1. Мы живем в эпоху толп
  • 2. Безумие современной жизни
  • 3. Ошибки системы образования
  • 4. Субъективное восприятие ценностей
  • 5. Низкий уровень эволюции человека
  • 6. Слабость человеческого характера
  • Причины, ослабляющие характер и волю
  • а) Навязчивое стремление к удовольствиям
  • б) Чрезмерная опека
  • в) Праздность и изнеженность
  • г) Половая неопределенность
  • д) Малоподвижный образ жизни
  • е) Неспособность человека ценить себя
  • 7. Гипнотическое воздействие окружающей среды
  • 8. Отсутствие единого мнения по поводу морали
Глава III. Нормы поведения истинного человека
Глава IV. Ценности обыкновенных людей
Глава V. Моральные ошибки и грехи
  • Брак без любви
  • Безответственность и отсутствие самоконтроля
  • Ложная дружба
  • Ментальная и эмоциональная манипуляция людьми
  • Имидж как средство управления другими
  • Нечестность
  • Содержание
  • Злоупотребление властью
  • Финансовая система
  • Зависть
  • Эгоизм
  • Коррупция
  • Посредственность
  • Паразитический вампиризм
  • Снисхождение и жалость к себе
  • Жизнь ради имиджа
  • Отсутствие личных заслуг
  • Отсутствие знания о добре и зле
  • Мошенничество
  • Пример № 1. Газетная публикация
  • Пример № 2. Политическая демагогия
  • Пример № 3. Коммерческая реклама
  • Пример № 4. Потребительские кредиты
  • Пример № 5. Отношения между партнерами
    • Аборт
    • Мастурбация
    • Противоестественные отношения
    • Измена
    • Развод
    • Садомазохизм
    • Ослабление семьи
    • Стремление к комфорту
    • Ненависть
    • Потребление наркотиков
    • Нарушение своего слова
    • Искажение видимого и слышимого
    • Алкоголизм
    • Психологические изменения
    • Физические изменения
    • Изменения поведения
    • Изменения в отношениях с окружающими
    • Материализм
    • Желание незаслуженного
  • Десять правил морали
    • 1. Установить приоритеты личных целей
    • 2. Быть преданным добру и присягнуть на верность собственному духу
    • 3. Признать свою нечестность
    • 4. Эмоционально ставить себя на место других
    • 5. Управлять самим собой
    • 6. Выйти из своей «ментальной норы»
    • 7. Развивать волю и закалять характер
    • 8. Жить в гармонии с Природой
    • 9. Следовать закону эквивалентного равенства
    • 10. Стремиться к познанию более глубоких истин
  • Размышления о справедливости Природы
  • Традиционные добродетели
  • Духовные добродетели
  • Разъяснение по использованию слова «сознание»
Приложение
  • Экспериментальные подтверждения того, что некоторые нарушения морали вызывают негативные физические последствия
  • Измерение электромагнитной энергии тела при некоторых физиологических процессах
  • Введение
    • 1. Обоснование экспериментов
    • 2. Условия проведения экспериментов
    • 3. Ход экспериментов
      • а) Исследование параметров менструальной крови
      • б) Измерения потери энергии при мастурбации
      • в) Измерения электромагнитной энергии анального отверстия
      • г) Измерение семян, подвергнутых воздействию гнева
    • 4. Анализ результатов​

Соммэр Дарио Салас - Мораль XXI века – Предисловие

Для чего надо быть хорошим? Что значит — быть хорошим? Какая мне от этого выгода? Действительно ли «хорошие» люди лучше «плохих»? Стану ли я счастливее, если буду хорошим?
Я заверяю своих читателей со всей ответственностью, что если они будут выполнять моральные нормы, изложенные в этой книге, то станут не только счастливее, но и добьются настоящего успеха в жизни.
Речь идет не об обычном успехе, а об УСПЕХЕ, действительно важном для каждого и означающем достижение цели, ради которой человек был создан, то есть его истинной духовной эволюции, что, конечно, не исключает успеха и в повседневных делах.
Никто, вероятно, не задумывался о морали как о мощном инструменте достижения успеха, и это происходит потому, что человек, живущий в соответствии с высшей моралью, находится в гармонии с Природой.
В настоящий период мировой истории нам, как никогда прежде, необходимо прийти к единому пониманию морали, что возможно, только если мы будем следовать моральным законам, основанным на бесспорном и очевидном высшем благе.
Истинное благо не призрачно, а реально, оно приносит пользу всем, всегда и везде, и каждый может удостовериться на практике в его существовании. Когда добро и свет этого блага станут очевидными для каждого, все люди искренне захотят достичь его.
Высшее благо, источник истинного счастья, открывается человеку, только если он выполняет соответствующие правила, применяет их в жизни и видит положительные результаты, которые и мотивируют его на то, чтобы этим правилам следовать.
Истинные нормы поведения никем не выдуманы — они записаны в памяти Природы и доступ к ним можно получить, лишь достигнув состояния высшего сознания.
Мораль, излагаемая в данной книге, есть не что иное, как описание трансцендентальных ценностей, которые представляют собой кирпичики Вселенной, архетипические формы Природы, составляющие основу жизни. Чтобы жить лучше, полнее, справедливее
и счастливее, необходимо принять их.
Я уверен, что люди поступают неправильно только потому, что не понимают природу добра и зла и не способны отказаться от субъективных взглядов и личной выгоды. Я постараюсь дать четкое определение, что такое добро и зло, и показать, какие последствия влечет за собой выбор одного или другого.
Views 343
Rating 5.0 / 5
Added 30.08.2019
Author brat Kliment
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
ecbantonkom 6 years ago

Спасибо большое! И тема интересная, и содержание многообещающее!

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