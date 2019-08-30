Салас - Мораль XXI века
В этой книге впервые научно доказывается, что быть моральным выгодно и единственное, что делает человека человеком, — это высокий уровень его сознания. Человек, который нарушает законы Природы, обязательно будет наказан, а живущий в согласии с нею — вознагражден. Для сознательного и внимательного читателя здесь нет ничего удивительного или необычного. Опираясь на научные законы и примеры из повседневной жизни, я показал, что мы не живем, как подобает истинным людям, и, интуитивно ощущая это, испытываем тревогу, не зная и не понимая, как достичь счастья, как помочь себе и другим.
Чтобы понять это, необходимо хотя бы на время оставить свои предубеждения и освободить слово «мораль» от всех ложных представлений, которые накопились на протяжении истории человечества. На самом деле мораль — это кодекс законов Природы, позволяющий достичь совершенства и гармонии с самим собой и Вселенной.
Соммэр Дарио Салас - Мораль XXI века
Издательство «Кодекс», 2013 год — 480 с.
ISBN 978-5-904280-31-4
Соммэр Дарио Салас - Мораль XXI века - Содержание
Об авторе
От автора к русскому изданию
Предисловие
Глава I. Основы Физики Морали
Глава II. Что мешает следовать законам морали
- 1. Мы живем в эпоху толп
- 2. Безумие современной жизни
- 3. Ошибки системы образования
- 4. Субъективное восприятие ценностей
- 5. Низкий уровень эволюции человека
- 6. Слабость человеческого характера
- Причины, ослабляющие характер и волю
- а) Навязчивое стремление к удовольствиям
- б) Чрезмерная опека
- в) Праздность и изнеженность
- г) Половая неопределенность
- д) Малоподвижный образ жизни
- е) Неспособность человека ценить себя
- 7. Гипнотическое воздействие окружающей среды
- 8. Отсутствие единого мнения по поводу морали
Глава III. Нормы поведения истинного человека
Глава IV. Ценности обыкновенных людей
Глава V. Моральные ошибки и грехи
- Брак без любви
- Безответственность и отсутствие самоконтроля
- Ложная дружба
- Ментальная и эмоциональная манипуляция людьми
- Имидж как средство управления другими
- Нечестность
- Содержание
- Злоупотребление властью
- Финансовая система
- Зависть
- Эгоизм
- Коррупция
- Посредственность
- Паразитический вампиризм
- Снисхождение и жалость к себе
- Жизнь ради имиджа
- Отсутствие личных заслуг
- Отсутствие знания о добре и зле
- Мошенничество
- Пример № 1. Газетная публикация
- Пример № 2. Политическая демагогия
- Пример № 3. Коммерческая реклама
- Пример № 4. Потребительские кредиты
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Пример № 5. Отношения между партнерами
- Аборт
- Мастурбация
- Противоестественные отношения
- Измена
- Развод
- Садомазохизм
- Ослабление семьи
- Стремление к комфорту
- Ненависть
- Потребление наркотиков
- Нарушение своего слова
- Искажение видимого и слышимого
- Алкоголизм
- Психологические изменения
- Физические изменения
- Изменения поведения
- Изменения в отношениях с окружающими
- Материализм
- Желание незаслуженного
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Десять правил морали
- 1. Установить приоритеты личных целей
- 2. Быть преданным добру и присягнуть на верность собственному духу
- 3. Признать свою нечестность
- 4. Эмоционально ставить себя на место других
- 5. Управлять самим собой
- 6. Выйти из своей «ментальной норы»
- 7. Развивать волю и закалять характер
- 8. Жить в гармонии с Природой
- 9. Следовать закону эквивалентного равенства
- 10. Стремиться к познанию более глубоких истин
- Размышления о справедливости Природы
- Традиционные добродетели
- Духовные добродетели
- Разъяснение по использованию слова «сознание»
Приложение
- Экспериментальные подтверждения того, что некоторые нарушения морали вызывают негативные физические последствия
- Измерение электромагнитной энергии тела при некоторых физиологических процессах
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Введение
- 1. Обоснование экспериментов
- 2. Условия проведения экспериментов
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3. Ход экспериментов
- а) Исследование параметров менструальной крови
- б) Измерения потери энергии при мастурбации
- в) Измерения электромагнитной энергии анального отверстия
- г) Измерение семян, подвергнутых воздействию гнева
- 4. Анализ результатов
Соммэр Дарио Салас - Мораль XXI века – Предисловие
Для чего надо быть хорошим? Что значит — быть хорошим? Какая мне от этого выгода? Действительно ли «хорошие» люди лучше «плохих»? Стану ли я счастливее, если буду хорошим?
Я заверяю своих читателей со всей ответственностью, что если они будут выполнять моральные нормы, изложенные в этой книге, то станут не только счастливее, но и добьются настоящего успеха в жизни.
Речь идет не об обычном успехе, а об УСПЕХЕ, действительно важном для каждого и означающем достижение цели, ради которой человек был создан, то есть его истинной духовной эволюции, что, конечно, не исключает успеха и в повседневных делах.
Никто, вероятно, не задумывался о морали как о мощном инструменте достижения успеха, и это происходит потому, что человек, живущий в соответствии с высшей моралью, находится в гармонии с Природой.
В настоящий период мировой истории нам, как никогда прежде, необходимо прийти к единому пониманию морали, что возможно, только если мы будем следовать моральным законам, основанным на бесспорном и очевидном высшем благе.
Истинное благо не призрачно, а реально, оно приносит пользу всем, всегда и везде, и каждый может удостовериться на практике в его существовании. Когда добро и свет этого блага станут очевидными для каждого, все люди искренне захотят достичь его.
Высшее благо, источник истинного счастья, открывается человеку, только если он выполняет соответствующие правила, применяет их в жизни и видит положительные результаты, которые и мотивируют его на то, чтобы этим правилам следовать.
Истинные нормы поведения никем не выдуманы — они записаны в памяти Природы и доступ к ним можно получить, лишь достигнув состояния высшего сознания.
Мораль, излагаемая в данной книге, есть не что иное, как описание трансцендентальных ценностей, которые представляют собой кирпичики Вселенной, архетипические формы Природы, составляющие основу жизни. Чтобы жить лучше, полнее, справедливее
и счастливее, необходимо принять их.
Я уверен, что люди поступают неправильно только потому, что не понимают природу добра и зла и не способны отказаться от субъективных взглядов и личной выгоды. Я постараюсь дать четкое определение, что такое добро и зло, и показать, какие последствия влечет за собой выбор одного или другого.
Спасибо большое! И тема интересная, и содержание многообещающее!