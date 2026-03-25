Салли - Как помочь детям понять Евангелие

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Практическое пособие «Как помочь детям понять Евангелие», написанное опытными педагогами Салли Майкл, Джилл Нельсон и Бадом Берком, представляет собой методическое руководство по передаче фундаментальных библейских истин подрастающему поколению. Авторы ставят задачу вооружить родителей и учителей инструментами для объяснения сложных теологических концепций — таких как святость Бога, природа греха и заместительная жертва Христа — на языке, доступном ребенку. Основная идея книги заключается в том, что детей не нужно «развлекать» упрощенными историями; их следует серьезно наставлять в полноте Евангелия, закладывая прочный доктринальный фундамент для подлинного покаяния и веры.

Содержательная часть книги детально разбирает структуру евангельской вести, разделяя её на ключевые смысловые блоки: Кто есть Бог, каково состояние человека, что совершил Христос и каков должен быть наш отклик. Авторы последовательно анализируют типичные ошибки в детском служении, такие как акцент на морализме («будь хорошим мальчиком») вместо акцента на благодати и нужде в Спасителе. Значительное внимание уделяется практическим советам: как отвечать на трудные вопросы, как использовать наглядные пособия и как распознать признаки истинного возрождения в сердце ребенка. В книге глубоко исследуется роль семьи как основной среды духовного воспитания, превращая теоретические выкладки в пошаговый план домашних бесед.

Текст написан в ясном, педагогически выверенном и вдохновляющем стиле, отражающем многолетний опыт авторов в служении «Children’s Desiring God». Салли Майкл и её соавторы мастерски соединяют высокую теологию с практической психологией, делая работу бесценным ресурсом для пасторов, руководителей воскресных школ и ответственных родителей. Работа служит фундаментальным руководством по формированию следующего поколения верующих, чья вера будет основана не на эмоциях, а на глубоком понимании Божьего Слова. Это чтение помогает осознать, что величайший дар, который мы можем дать детям, — это ясное и неискаженное представление о славе Господа и Его спасительном замысле.

Салли Майкл, Джилл Нельсон, Бад Берк - Как помочь детям понять Евангелие

Пер. с англ. - Самара : Благая весть, 2022. —144 с.

ISBN 978-5-7454-1713-9

Салли Майкл, Джилл Нельсон, Бад Берк - Как помочь детям понять Евангелие - Содержание

КАК ПОДГОТОВИТЬ ДЕТЕЙ К ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ

  • Введение

  • Сеятель

  • Семя

  • Почва

  • Как нам сеять, взращивать и пожинать плод?

  • Этапы роста

  • Заключительные мысли

КАК РАССКАЗЫВАТЬ ДЕТЯМ ЕВАНГЕЛИЕ

  • Человеческое «евангелие»

  • Спасающее Евангелие

  • Как рассказывать Евангелие: с учетом контекста

  • Как рассказывать Евангелие: целенаправленно

  • Как рассказывать Евангелие: при любой возможности, с молитвой

УРОКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ — ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ ИСТИН ЕВАНГЕЛИЯ

  • 1. Бог — полновластный Творец всего

  • 2. Бог сотворил людей для Своей славы

  • 3. Бог свят и праведен

  • 4. Человек грешен

  • 5. Бог справедлив и по праву карает за грех

  • 6. Бог милостив. Он благ к недостойным грешникам

  • 7. Иисус Христос — святой и праведный Божий Сын

  • 8. Бог возложил на Христа наказание грешников, чтобы засчитать грешникам праведность Христа

  • 9. Бог предлагает дар спасения тем, кто кается и верует во Христа

  • 10. Верующие во Христа будут жить, делая угодное Ему, и получат обетование вечной жизни — вечное общение с Богом на небесах

Краткая формулировка десяти основных истин Евангелия

Рекомендованная литература

О служении Truth78

Views 32
Rating
Added 25.03.2026
Author brat christifid
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.

