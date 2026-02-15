В этой книге известный финский пастор и проповедник Тайсто Сало исследует неразрывную связь между внутренним состоянием веры и её внешним проявлением в повседневных поступках. Автор выступает против «теоретического христианства», утверждая, что подлинная вера неизбежно трансформирует характер, привычки и отношения человека с окружающими. Сало последовательно разбирает, как библейские истины должны воплощаться в реалиях трудовой этики, семейного уклада и гражданской позиции, подчеркивая, что жизнь верующего — это самая сильная проповедь, которую читает мир.
Особое внимание автор уделяет вопросам духовной дисциплины и стойкости в испытаниях. Он предлагает практические советы по преодолению разрыва между «знанием воли Божьей» и её «исполнением», акцентируя внимание на роли молитвы и регулярного изучения Писания как источников силы для праведной жизни. Книга написана доступным, глубоко личным языком и содержит множество примеров из многолетнего пастырского опыта автора. Тайсто Сало призывает каждого читателя к честному самоанализу, помогая увидеть христианство не как свод правил, а как динамичный и радостный путь следования за Христом в каждом мгновении жизни.
Тайсто Сало – Вера и жизнь
Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1997. – 148 с.
ISBN 5-7454-0136-2
Тайсто Сало – Вера и жизнь - Содержание
Предисловие
Вера как знание о Боге
Вера как дар Божий
Бог делает веру возможной - Вера как дело Божие - Вера как дар Божий
Вера от Христа
Вера сокрыта во Христе - Христос, как начальник веры - Христос, как совершитель веры - Вера от Христа - Вера как слово Христа
Основание веры
Что такое вера?
Вера. Надежда. Любовь - Вера Христа - Гармония с Отцом - Здоровое чувство собственного достоинства Иисуса - Зависимость от Отца - Знание воли Божией - Вера в будущее - Власть и сила
Дух веры
Многоликая вера
Вера есть доказательство существования Царства Божия - Вера есть упование - Вера есть надежда - Вера есть прощение грехов - Вера есть праведность - Вера есть чудо - Вера есть понимание - Вера есть проявление воли - Вера есть молитва
Вера и жизнь
Жизнь из жизни - Потеря и обретение жизни
Стремление к единству человека и верующего
Очерненный образ человеческий - Я плотской человек - Во мне нет ничего хорошего - Я первый из грешников - Вера утверждает: «Я дорог Богу» - Пред ним окруженный любовью - Возлюбленные Богом - Новый человек - Почитание дел Божиих - Здоровое чувство собственного достоинства
Единство в вере — единство в жизни
Основы единства - Один Отец и один Христос - Одна вера - В одном духе - Один дух - Одна любовь - Общий труд
Богатство жизни
Жизнь — свет человеков - Жить смело - Жизнь как праведность - Жизнь как мир - Жизнь как радость - Жизнь с избытком - Что не является жизнью с избытком - Что является жизнью с избытком - Творчество обогащает жизнь
Возлюби жизнь
Верующий и благоденствие - Жизнь и всепобеждающая вера
