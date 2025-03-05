Наш первый опыт, исключительное пережива­ние — это опыт утраты. Когда-то изначально мы были неделимым целым, полностью и неотъемле­мо принадлежали Единому, и вот мы были выбро­шены в рождение, стали маленьким фрагментом этого Единства и с тех пор неотступно озабочены тем, чтобы не подвергнуться новым «ампутаци­ям». Уберечь хоть осколок цельности и заявить о себе внешнему миру, который наваливается на нас в своем многообразии и в который, покидая наше абсолютное величие, мы упали, как в пусто­ту, — ту, что поначалу лишила нас всего.

Первая «память» — именно так мы назовем это чуть позже — одновременно шок, разочарова­ние, связанное с потерей того, чего больше нет, и необъяснимая уверенность, запрятанная в каком- то уголке сознания, что это должно еще быть. Здесь скрыта проблема детства — первая и изна­чальная. Это же присуще и всему человечеству в эпоху его детства — чувство принадлежности к бесконечной Вселенной, напоминающее о себе по мере того, как человеческое сознание пробуждает­ся от соприкосновений с испытаниями жизни: ка­жется, здесь исток великого мифа об исконной причастности ко всемогуществу. И первые люди умели поддерживать эту веру с такой убежденно­стью, что мир вероятностей казался полностью за­висимым от магии, практикуемой людьми. Послед­ние всегда слегка сомневались в независимости внешнего мира, который, казалось, еще недавно представлял с ними единое целое: они всегда ис­правляли кажущийся разрыв, прокравшийся в их сознание благодаря воображению.

Этот невиди­мый, но переживаемый мир над и рядом с собой, это воображаемое возражение посюсторонней проблематичности существования человек назвал своей религией. И он был способен и смог по-детски непосред­ственно совместить в своем сознании религиозные верования с объективными ощущениями, потому что его пробуждающаяся способность здравого смысла еще очень слаба, а его природная склон­ность не хочет ничего признать невозможным и принимает любые чрезмерности как правдопо­добные, — все превосходности сплелись магически в человеке. Пусть не думают, что ребенок, не подвергшийся какому бы то ни было религиозному влиянию, мо­жет полностью избежать этой первой фазы: его смутная способность распознавания реальности никогда не оспаривает силу его желаний, по преи­муществу чрезмерных.

Потому что вначале мы не склонны отказываться от нашего чувства принад­лежности ко всей Вселенной, которое достигает невиданных пропорций, охватывает все и непроиз­вольно переносится на предметы наших первых привязанностей или наших первых несогласий, требуя преображений или деформаций. Да, скажем ТАК: если время не помешало ребенку сохранить на дне души этот изначальный вид опыта и на него слишком плотно наслоились разочарования, кото­рые неизбежно накапливаются, когда его ощуще­ние реальности вынуждено слишком рано сделать­ся критическим, остается опасаться, что его естественное желание фантасмагорировать, кото­рое предшествует во всей широте пробуждению сознания, будет насильственно подавлено и по- особому отомстит однажды прозаической действи­тельности химерными экстравагантностями, и тог­да увлеченная этой запоздалой реакцией личность может совсем лишиться критерия объективности.

Но нужно добавить и следующее: у нормально­го ребенка воспитание его слишком религиозным как бы стирает реальный облик того, что он замечает вокруг, и если на определенном этапе его особая любовь к сказочным историям не уступит место живому интересу к жизни, произойдет чаще всего воспрещение развития, разнобой между составны­ми частями сознания — теми, которые ему пред­ставляют «вкус самой жизни», и мифопластами, которые его удерживают от смиренности перед ограничениями этой жизнью навязываемыми.

Лу Саломе – Эротика

Серия – «Librarium»

Перевод с немецкого – Лариса Гармаш

Издательство – «РИПОЛ классик»

Москва – 2022 г. / 404 с.

ISBN 978-5-386-14499-9

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