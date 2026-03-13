Книга Н. Салова-Астахова «Царство Божие и Царство Мира сего» представляет собой глубокое духовно-аналитическое исследование, написанное в традиции евангельского христианства. Автор ставит задачу раскрыть фундаментальный конфликт между двумя антагонистичными системами ценностей, которые определяют бытие человека и общества. Основная идея произведения заключается в том, что каждый человек неизбежно является подданным одного из этих царств, и его выбор определяет не только земную участь, но и вечную перспективу души в свете библейских пророчеств.

Содержательная часть книги фокусируется на сопоставлении духовных законов Царства Божьего (основанных на любви, истине и самопожертвовании) и принципов «мира сего», который автор описывает как систему, движимую эгоизмом, властолюбием и временными материальными интересами. Салов-Астахов подробно анализирует исторические процессы, современные социальные тенденции и личный духовный опыт, показывая, как дух антихриста и дух мира пытаются подменить собой Божьи заповеди. Особое внимание уделяется призыву к верующим сохранять духовную чистоту и бодрствование, чтобы не стать частью «вавилонской системы», даже находясь в гуще повседневных дел.

Текст написан в страстном, проповедническом стиле, характерном для классиков российского евангельского движения, и пронизан глубоким знанием Писания. Салов-Астахов обращается к читателю не просто как исследователь, а как пастырь, стремящийся укрепить веру и дать ясные ориентиры в сложном, меняющемся мире. Работа служит ценным пособием для тех, кто ищет ответы на вопросы о смысле истории и месте христианина в современном обществе. Это чтение побуждает к серьезной переоценке приоритетов и вдохновляет на жизнь, посвященную ценностям Небесного Царства, несмотря на давление и соблазны окружающей реальности.

Н. Салов-Астахов - Царство Божие и Царство Мира сего

Библейская миссия – Славянское евангельское общество. - Перепечатано с любезного разрешения В. Кузьменкова. – Wheaton, IL: Evangelical Word, 1995. – 218 с.

Н. Салов-Астахов - Царство Божие и Царство Мира сего – Содержание