Самарин Денис – Приключения Мирослава и Ильи – История одной дружбы

Мирослав почесал ухо. Сколько мать ни пыталась отучить его от этой привычки («Ну хотя бы не при людях»,— сердилась она), каждый раз, когда перед мальчиком возникало неожиданное препятствие, рука сама тянулась к уху.

А препятствие действительно было неожиданным. Хотя выглядело оно весьма заурядно — небольшого роста, с худенькими руками и смешной причёской. Звали препятствие Илюшкой.

Илья появился в их классе недавно, только в этом году. Его семья переехала из другого города. Они купили большой двухэтажный дом с огромным участком, на котором сразу развели кур, коз и всякую другую живность. Это было непривычно для городских ребят. Они толпами ходили в гости смотреть на удивительный зверинец. Мама (всегда) и папа (когда был дома) принимали ребят с радостью и угощали чаем с пирогом.

Как и его родители, Илюшка был мальчиком добрым и открытым. Он сразу подружился со всеми ребятами не только в своём пятом «Б» классе, но и в параллельных «А» и «В» и даже «Г», где, как известно, учились те, кто совсем не хотел учиться. Сам Илья учился средне — с тройки на четвёрку. А вот по рисованию у него была пятёрка. Потому что рисовал он так, что однажды Аркадий Геннадьевич, учитель рисования, сказал, что если бы возможно было поставить не пятёрку, а, скажем, семёрку или даже десятку, то он бы не задумываясь это сделал.

Но хотя Илья был парнем компанейским, любил поиграть и умел рассказывать всякие интересные истории, по-настоящему близко он ни с кем не сошёлся. Однажды, когда отец спросил его, кого он считает своим другом, Илюшка глубоко задумался. Он ответил отцу что-то несерьёзное, чтобы просто уйти от ответа, а потом весь вечер ходил сам не свой.

— Уж не заболел ли ты, Илюшечка? — суетилась вокруг него бабушка.

Но Илья не заболел. Он хотел поделиться с бабушкой своими мыслями, но потом передумал. Бабушка была хорошая. Илюшке казалось, что из всех внуков она любила его чуть больше других. Он часто рассказывал ей то, что не рассказывал больше никому. Но на этот раз Илья решил разобраться сам.

Денис Самарин – Приключения Мирослава и Ильи – История одной дружбы

Б.в.д., 2023. – 170 с.

Денис Самарин – Приключения Мирослава и Ильи - Содержание

Глава 1. Илья

Глава 2. Начало дружбы

Глава 3. Лёнька

Глава 4. Велосипед

Глава 5. Какаововый вечер

Глава 6. Нивелир

Глава 7. План дяди Игоря

Глава 8. История дяди Игоря

Глава 9. Авария

Глава 10. Траншея

Глава 11. Ежедневник

Глава 12. Тайна Кашалота

Глава 13. Второй шанс

Послесловие

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