Господь нашел меня, когда мне исполнилось 19 лет. Все перевернулось во мне от ласкового прикосновения Его всепрощающего естества. Дотронувшись до моего сердца, Он, словно застарелые занозы, удалил из него боль, страх, чувство одиночества и опустошающее ощущение вины.

Я хотела быть счастливой. Не важно, с каким материальным достатком, но чтобы только уметь радоваться каждому новому дню. Я хотела быть оптимистичной, но была скорее меланхоличной. Я хотела быть уверенной в себе. Иногда мне это удавалось, иногда я помногу плакала, закрывшись в своей комнате, жалея себя и одновременно грызя за излишнюю ранимость.

Приход к Богу не решил моих проблем автоматически. Кто сказал, что надо только поверить в Него - и весь жизненный путь будет усыпан розами? Тот, кто ничего не знает о жизни в вере или знает настолько поверхностно, что к нему можно отнести слова Иова: «Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь?» (13,7).

Сейчас мне 35. Оглядываясь на пройденные годы, я, положа руку на сердце, признаюсь: Он менял мое мышление, мой характер и привычки настолько, насколько я Ему позволяла. Бог не принуждал меня к переменам.

Поначалу в периоды испытаний Он близко подходил ко мне, поднимал и нес на руках, бессильную и уставшую, и это было здорово!

Позже, по прошествии какого-то времени, Он также приближался, клал на плечо руку, подбадривающе похлопывал или давал возможность выплакаться у Него на груди. И это было замечательно.

Но затем - и такое случалось все чаще - Он останавливался впереди, если я падала, и манил рукой, призывая встать и продолжать следовать за Ним. «Вставай, иди за Мной»,- звал Его жест. И временами это досаждало.

Светлана Самарина - Дневник нежеланной беременности: от депрессии к радости

Missionswerk FriedensBote Миссия Вестник Мира, 2010. — 172 с.

ISBN 978-3-937032-46-7

Светлана Самарина - Дневник нежеланной беременности - Содержание