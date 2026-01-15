«Господи, я устала! Все время отдавать, отдавать и не получать взамен!» — этот крик души знаком каждой матери, разрывающейся между бытом, воспитанием и потребностью в личном пространстве. Повесть Светланы Самариной «Я больше не кричу на своих детей» — это предельно искренняя, личная история трансформации. Автор не поучает с высоты идеального родительства, а честно описывает свои «хождения по кругу»: от раздражения и срывов на крик до глубокого чувства вины и бессилия.

Книга начинается с узнаваемой сцены: пара часов тишины у компьютера, внезапное пробуждение капризного ребенка и вспышка гнева, которую невозможно сдержать. Самарина анализирует духовные причины своего состояния, понимая, что гнев и раздражительность — это не просто усталость, а серьезное препятствие в отношениях с Богом и семьей. Она описывает борьбу с привычками, которые передаются из поколения в поколение, и осознает, что человеческих сил для перемен недостаточно.

Центральная тема повести — переход от проклятий и крика к «силе благословений». Автор делится практическими и духовными шагами, которые помогли ей разорвать порочный круг негативных эмоций. Это вдохновляющее свидетельство о том, как Божья благодать способна изменить атмосферу в доме и сердце матери, превращая воспитание из изнурительной обязанности в путь взаимной любви и мира.

Светлана Самарина — Я больше не кричу на своих детей

Повесть. — СПб.: «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», 2022. — 100 с. ISBN 5-7454-1732-0

Светлана Самарина — Я больше не кричу на своих детей — Содержание