Самарина - Я больше не кричу на своих детей
«Господи, я устала! Все время отдавать, отдавать и не получать взамен!» — этот крик души знаком каждой матери, разрывающейся между бытом, воспитанием и потребностью в личном пространстве. Повесть Светланы Самариной «Я больше не кричу на своих детей» — это предельно искренняя, личная история трансформации. Автор не поучает с высоты идеального родительства, а честно описывает свои «хождения по кругу»: от раздражения и срывов на крик до глубокого чувства вины и бессилия.
Книга начинается с узнаваемой сцены: пара часов тишины у компьютера, внезапное пробуждение капризного ребенка и вспышка гнева, которую невозможно сдержать. Самарина анализирует духовные причины своего состояния, понимая, что гнев и раздражительность — это не просто усталость, а серьезное препятствие в отношениях с Богом и семьей. Она описывает борьбу с привычками, которые передаются из поколения в поколение, и осознает, что человеческих сил для перемен недостаточно.
Центральная тема повести — переход от проклятий и крика к «силе благословений». Автор делится практическими и духовными шагами, которые помогли ей разорвать порочный круг негативных эмоций. Это вдохновляющее свидетельство о том, как Божья благодать способна изменить атмосферу в доме и сердце матери, превращая воспитание из изнурительной обязанности в путь взаимной любви и мира.
Светлана Самарина — Я больше не кричу на своих детей
Повесть. — СПб.: «БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ», 2022. — 100 с. ISBN 5-7454-1732-0
Светлана Самарина — Я больше не кричу на своих детей — Содержание
Часть 1. Поступающие так Царства Божия не наследуют: Исповедь о гневе, осознание греховности крика и внутренний холод отчуждения.
Часть 2. Хождение по кругу: Повторяющиеся ошибки, борьба с повседневным раздражением и безуспешные попытки измениться своими силами.
Часть 3. Привычки, привычки...: Исследование корней эмоциональных реакций, влияние воспитания и формирование новых духовных привычек.
Часть 4. Сила благословений: Практика добрых слов, молитва за детей как ключ к переменам и обретение долгожданного мира в семье.
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