Самков – Современная теория библейского перевода
Библейское повествование о строительстве Вавилонской башни (Быт. 11) говорит о множественности языков как о средстве, которое Бог использовал для того, чтобы расстроить горделивые замыслы людей и лишить их возможности общения и понимания. Однако в день Пятидесятницы множественность языков становится даром Божьим, благодаря которому спасительная весть о Воскресшем Иисусе становится доступной всем людям (Деян. 2). С этого момента перевод Благой Вести на языки народов мира стал неотъемлемой частью миссионерского служения и литургической жизни Церкви. События Пятидесятницы и вся последующая история Церкви свидетельствуют не только о возможности перевода, но и о его необходимости, поскольку именно благодаря проповеди и переводу евангельской вести в разных концах мира созидались Церкви Божьи и к стаду Христову присоединялось множество новых учеников. Церковная традиция видит в переводе Библии продолжение апостольского служения: так, создатели первого славянского перевода Библии и богослужебных текстов святые братья Кирилл и Мефодий именуются равноапостольными.
Перевод Библии есть дело не только прошлого, но и настоящего: до сих пор эта книга является самой переводимой в мире. В некоторых случаях необходимость переводов библейских текстов вызвана их отсутствием на языке того или иного народа. В других случаях язык древних переводов устаревает и затрудняет понимание Слова Божьего. Меняются и наши представления о природе языка и человеческой коммуникации, появляются новые открытия в области библеистики, что также должно учитываться современными переводчиками Библии. Кроме того, развитие современной науки о переводе требуют серьезного размышления над его природой и принципами осуществления.
Данная монография посвящена функционалистскому подходу к переводу (теория скопоса), в котором подчеркивается взаимосвязь между коммуникативной функцией (скопосом, целью) переводного текста, герменевтическими предпосылками аудитории и методологией создания перевода. На примере создания нового перевода древнееврейской книги Ионы на белорусский язык мы хотим показать перспективы использования функционалистского подхода для создания новых переводов Библии.
Долгое время перевод ветхозаветных и новозаветных книг был делом отдельных подвижников и миссионеров. В ХХ в. стало понятно, что перевод является сложным процессом, который требует участия самых разных специалистов: знатоков языков, специалистов в области экзегетики и теории коммуникации и многих других. Однако, обладание языковой компетенцией и наличие специальных знаний в области библеистики не являются достаточными условиями для осуществления переводческой деятельности. От переводчиков Библии требуются также особые переводческие компетенции, которые предполагает знание теории и методологии перевода. В основе труда переводчика должны лежать надежные теоретические основания.
Из сказанного становится понятно, что назрела необходимость как в осмыслении и рецепции, так и в практической реализации теоретических принципов, существующих в современном переводоведении. К сожалению, в русскоязычной среде до сих пор не было дано должной оценки достижений современного переводоведения в целом и функционалистского подхода в частности и перспективам его использования в области библейского перевода.
Любой переводчик вынужден в процессе своей работы принимать множество стратегических и тактических решений: начиная от выбора типа перевода и заканчивая выбором конкретным лексических единиц. На чем основывать свои решения? Может ли быть какой-то надежный критерий, следование которому позволило бы создать адекватный перевод? С точки зрения функционалистского подхода, таким критерием является функция переводного текста, которую он призван выполнять в конкретной коммуникативной ситуации. В нашей работе мы подробно рассмотрим влияние функции перевода и герменевтических предпосылок аудитории на методологию создания перевода, а также покажем перспективы использования функционалистского подхода для создания переводов Библии.
В работе мы пытаемся показать, что при создании новых переводов библейских текстов необходимо обращаться к современной теории перевода и использовать все ее достижения. Также мы показываем, что использование функционалистского подхода открывает новые перспективы для переводчиков Библии и именно этот подход может стать теоретической основой для деятельности переводческих команд. Ключевое место в место в функционалистском подходе занимает понятие цели или коммуникативной функции перевода. Именно она определяет все этапы создания нового переводного текста. То, как будет функционировать текст в конкретной коммуникативной ситуации – зависит от ожиданий аудитории и действующих в данной аудитории герменевтических предпосылок, которые формируют существующие в данной общине переводческие нормы, регулирующие создание и рецепцию переводных текстов. Это означает, что создавая новый перевод и разрабатывая методологию его создания, переводчик обязан учитывать сказанное. Указанная взаимосвязь не всегда четко артикулировалась сторонниками функционалистского подхода, хотя и является важнейшей для создания новых переводов. Поэтому одна из наших задач – прояснить эту взаимосвязь. Кроме того, любые теоретические положения должны проверяться на практике, что мы и попытаемся сделать, используя теорию скопоса при создании нового перевода книги Ионы в рамках переводческого проекта «Новая Беларуская Біблія».
Иерей Михаил Викторович Самков – Современная теория библейского перевода: целеполагание, герменевтика, методология
Минск: Издательство Минской духовной академии, 2021. – 313 с.
ISBN 978-985-7145-47-8
Иерей Михаил Викторович Самков – Современная теория библейского перевода: целеполагание, герменевтика, методология – Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА
- 1.1 Теория перевода от зарождения до ХХ в.
- 1.2 Теория перевода от нач. ХХ в. до нач. ХХI в.
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛИСТСКОГО ПОДХОДА (ТЕОРИИ СКОПОСА) К ПЕРЕВОДУ
- 2.1 Введение в функционалистский подход к переводу
- 2.2 Природа перевода в функционализме
- 2.3 Критика теории скопоса
- 2.4 Перспективы использования функционалистского подхода К. Норд в области библейского перевода
ГЛАВА 3. ЛИТЕРАТРУНЫЙ ПЕРЕВОД КНИГИ ИОНЫ. НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ ПЕРЕВОДА И ОРИГИНАЛЬНОГО ТЕКСТА
- 3.1 Формулировка переводческого задания
- 3.2 Анализ коммуникативной ситуации перевода
- 3.3 Переводческий анализ оригинального текста
ГЛАВА 4. ПЕРЕВОД КНИГИ ИОНЫ НА БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК: РЕШЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
- 4.1 Концепция литературного перевода
- 4.2 Концепция отчуждающего перевода
- 4.3 Определение макростратегии перевода
- 4.4 Определение практических инструкций
- 4.5 Решение переводческих проблем
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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