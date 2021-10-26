Библейское повествование о строительстве Вавилонской башни (Быт. 11) говорит о множественности языков как о средстве, которое Бог использовал для того, чтобы расстроить горделивые замыслы людей и лишить их возможности общения и понимания. Однако в день Пятидесятницы множественность языков становится даром Божьим, благодаря которому спасительная весть о Воскресшем Иисусе становится доступной всем людям (Деян. 2). С этого момента перевод Благой Вести на языки народов мира стал неотъемлемой частью миссионерского служения и литургической жизни Церкви. События Пятидесятницы и вся последующая история Церкви свидетельствуют не только о возможности перевода, но и о его необходимости, поскольку именно благодаря проповеди и переводу евангельской вести в разных концах мира созидались Церкви Божьи и к стаду Христову присоединялось множество новых учеников. Церковная традиция видит в переводе Библии продолжение апостольского служения: так, создатели первого славянского перевода Библии и богослужебных текстов святые братья Кирилл и Мефодий именуются равноапостольными.

Перевод Библии есть дело не только прошлого, но и настоящего: до сих пор эта книга является самой переводимой в мире. В некоторых случаях необходимость переводов библейских текстов вызвана их отсутствием на языке того или иного народа. В других случаях язык древних переводов устаревает и затрудняет понимание Слова Божьего. Меняются и наши представления о природе языка и человеческой коммуникации, появляются новые открытия в области библеистики, что также должно учитываться современными переводчиками Библии. Кроме того, развитие современной науки о переводе требуют серьезного размышления над его природой и принципами осуществления.

Данная монография посвящена функционалистскому подходу к переводу (теория скопоса), в котором подчеркивается взаимосвязь между коммуникативной функцией (скопосом, целью) переводного текста, герменевтическими предпосылками аудитории и методологией создания перевода. На примере создания нового перевода древнееврейской книги Ионы на белорусский язык мы хотим показать перспективы использования функционалистского подхода для создания новых переводов Библии.

Долгое время перевод ветхозаветных и новозаветных книг был делом отдельных подвижников и миссионеров. В ХХ в. стало понятно, что перевод является сложным процессом, который требует участия самых разных специалистов: знатоков языков, специалистов в области экзегетики и теории коммуникации и многих других. Однако, обладание языковой компетенцией и наличие специальных знаний в области библеистики не являются достаточными условиями для осуществления переводческой деятельности. От переводчиков Библии требуются также особые переводческие компетенции, которые предполагает знание теории и методологии перевода. В основе труда переводчика должны лежать надежные теоретические основания.

Из сказанного становится понятно, что назрела необходимость как в осмыслении и рецепции, так и в практической реализации теоретических принципов, существующих в современном переводоведении. К сожалению, в русскоязычной среде до сих пор не было дано должной оценки достижений современного переводоведения в целом и функционалистского подхода в частности и перспективам его использования в области библейского перевода.

Любой переводчик вынужден в процессе своей работы принимать множество стратегических и тактических решений: начиная от выбора типа перевода и заканчивая выбором конкретным лексических единиц. На чем основывать свои решения? Может ли быть какой-то надежный критерий, следование которому позволило бы создать адекватный перевод? С точки зрения функционалистского подхода, таким критерием является функция переводного текста, которую он призван выполнять в конкретной коммуникативной ситуации. В нашей работе мы подробно рассмотрим влияние функции перевода и герменевтических предпосылок аудитории на методологию создания перевода, а также покажем перспективы использования функционалистского подхода для создания переводов Библии.

В работе мы пытаемся показать, что при создании новых переводов библейских текстов необходимо обращаться к современной теории перевода и использовать все ее достижения. Также мы показываем, что использование функционалистского подхода открывает новые перспективы для переводчиков Библии и именно этот подход может стать теоретической основой для деятельности переводческих команд. Ключевое место в место в функционалистском подходе занимает понятие цели или коммуникативной функции перевода. Именно она определяет все этапы создания нового переводного текста. То, как будет функционировать текст в конкретной коммуникативной ситуации – зависит от ожиданий аудитории и действующих в данной аудитории герменевтических предпосылок, которые формируют существующие в данной общине переводческие нормы, регулирующие создание и рецепцию переводных текстов. Это означает, что создавая новый перевод и разрабатывая методологию его создания, переводчик обязан учитывать сказанное. Указанная взаимосвязь не всегда четко артикулировалась сторонниками функционалистского подхода, хотя и является важнейшей для создания новых переводов. Поэтому одна из наших задач – прояснить эту взаимосвязь. Кроме того, любые теоретические положения должны проверяться на практике, что мы и попытаемся сделать, используя теорию скопоса при создании нового перевода книги Ионы в рамках переводческого проекта «Новая Беларуская Біблія».

Иерей Михаил Викторович Самков – Современная теория библейского перевода: целеполагание, герменевтика, методология

Минск: Издательство Минской духовной академии, 2021. – 313 с.

ISBN 978-985-7145-47-8

Иерей Михаил Викторович Самков – Современная теория библейского перевода: целеполагание, герменевтика, методология – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

1.1 Теория перевода от зарождения до ХХ в.

1.2 Теория перевода от нач. ХХ в. до нач. ХХI в.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛИСТСКОГО ПОДХОДА (ТЕОРИИ СКОПОСА) К ПЕРЕВОДУ

2.1 Введение в функционалистский подход к переводу

2.2 Природа перевода в функционализме

2.3 Критика теории скопоса

2.4 Перспективы использования функционалистского подхода К. Норд в области библейского перевода

ГЛАВА 3. ЛИТЕРАТРУНЫЙ ПЕРЕВОД КНИГИ ИОНЫ. НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ ПЕРЕВОДА И ОРИГИНАЛЬНОГО ТЕКСТА

3.1 Формулировка переводческого задания

3.2 Анализ коммуникативной ситуации перевода

3.3 Переводческий анализ оригинального текста

ГЛАВА 4. ПЕРЕВОД КНИГИ ИОНЫ НА БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК: РЕШЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

4.1 Концепция литературного перевода

4.2 Концепция отчуждающего перевода

4.3 Определение макростратегии перевода

4.4 Определение практических инструкций

4.5 Решение переводческих проблем

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА