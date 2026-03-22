Саммерс - Лед и пламень ведьмовских искусств

В течение одиннадцати лет, минувших с тех пор, как я опубликовал свою «Историю колдовства и демонологии», меня неоднократно просили о втором издании, а я уж не знаю, насколько разумно, но всякий раз откладывал и отсрочивал эту работу. Дело в том, что за это время благодаря моим дальнейшим исследованиям этой огромной темы, старой как мир и обширной как мир, и, возможно, в особенности благодаря интересу и любезности тех, кто писал мне со всех континентов, я обнаружил, что накопил столь громадный объем нового материала, что, если бы я поставил себе цель включить в книгу его десятую часть и при этом удержать мой труд в разумных пределах, мне пришлось бы то и дело выбрасывать что-нибудь оригинальное, а оставшееся ужимать. Я начал с этих строк, но вскоре понял, что вновь и вновь ломаю голову над тем, как сократить текст, не нарушая при этом структуру и последовательность глав, поэтому мне было непросто воспользоваться многими недавними и чрезвычайно интересными рассказами и расследованиями, не изменяя существенно и даже не переделывая целое.

Помимо этого, довольно много времени было потрачено на тщательное изучение и обсуждение случаев и инцидентов, которые были доведены до моего сведения. Немало людей, вполне естественно, поначалу неохотно сообщали подробности. Большинство из них не называли свои имена, даты и точное место событий, то есть избегали точных сведений, могущих привлечь к ним внимание, которого они отнюдь не желали или уж точно не допустили бы даже на краткий миг. Эта вполне понятное и разумное решение зачастую невольно мешает исследователю открывать покрытые мраком тайны такого рода. И все же у него нет права жаловаться или показывать, что его смутила благоразумная сдержанность, которая совершенно оправданна и справедлива. Необходимо было задавать деликатные вопросы и проводить исследование с большим тактом, чтобы получить знания вместе с их подтверждением, а факты мне нередко предоставляли лишь при условии, что их не будут использовать публично (или будут использовать инкогнито), чтобы информатора нельзя было узнать. Люди, которые соприкоснулись с сатанистами и, возможно, с большим трудом вырвались из их лап, не хотят, чтобы их опыт, каким бы ценным он ни был для других, стал достоянием общественности. А кроме этого они боятся мести и преследования со стороны ведьм. Так что их вполне можно понять, а это означает, что нельзя винить тех, кому не хватает смелости открыто выступить против этих адских шаек, чьим оружием являются яды, черная магия и зловредные чары.

Время шло, и меня все чаще просили выпустить в свет второе издание моей книги, поэтому мне становилось все труднее найти удовлетворительный для меня выход из тупика. Учитывая так много нового и принципиально важного, я не хотел публиковать книгу без некоторых дополнений. Меня также постоянно убеждали люди, чье мнение имеет немалый вес в обществе, что во втором издании я обязан до конца раскрыть эту тему, сделать акцент на единообразии колдовства во всем мире, неизменности церкви сатаны на протяжении веков и, таким образом, разоблачить ужасные деяния и пропаганду современного общества поклоняющихся дьяволу.

Таким доводам едва ли можно было противостоять, поэтому я решил, что для наиболее качественного выполнения стоящей передо мной задачи лучше не пытаться вносить какие-то изменения в мою первую работу, а написать новое исследование, которое я назвал «Популярной историей колдовства».

Поскольку «Популярная история колдовства» рассчитана на широкого читателя, а не на специалиста, мне посоветовали не обременять текст множеством примечаний. Читатель, если только это не ученый, сидящий за письменным столом с пером в руке, утомляется или же просто игнорирует череду комментариев, достоверность которых он не намерен, даже если бы у него была такая возможность, проверять, обращаясь к первоисточникам.

Огастес Монтегю Саммерс - Лед и пламень ведьмовских искусств. Популярная история колдовства

М. 2022. - 250 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-189-6

Огастес Монтегю Саммерс - Лед и пламень ведьмовских искусств. Популярная история колдовства - Содержание

Предисловие

Глава 1.О ремесле колдуна, договоре и фамильяре

Глава 2.О практике колдовства, о злобе и коварстве ведьм, о метке дьявола и о гримуаре

Глава 3. О ковенах ведьм и их великих магистрах, о путешествии ведьм на шабаш и об оргиях шабаша

Глава 4. О черной мессе и о любви инкубов и суккубов

Глава 5. Колдовство в Англии от его зарождения и до Статута Георга II от 1736 года об изъятии ведьмовства из уголовного поля и юрисдикции гражданских судов

Глава 6. Колдовство в Англии от Статута Георга II от 1736 года об изъятии ведьмовства из уголовного поля и юрисдикции гражданских судов и до наших дней