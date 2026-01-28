Книга «Десять уравнений, которые правят миром» профессора прикладной математики Дэвида Самптера — это остроумный и практичный ответ на бесконечные потоки мотивационной литературы. В то время как «гуру» успеха предлагают противоречивые советы, Самптер обращается к «тайному обществу» математиков, которые уже столетиями используют точные алгоритмы для достижения богатства, влияния и здравомыслия.

Автор утверждает: для того чтобы взломать код реальности, не нужно быть гением. Достаточно понять десять фундаментальных уравнений. В этой книге математика перестает быть школьной каторгой и превращается в набор инструментов для принятия решений. Самптер объясняет, как уравнение ставок помогает выигрывать, уравнение уверенности (теорема Байеса) — фильтровать фейковые новости, а уравнение вознаграждения — понимать механизмы собственного счастья.

Это не просто учебник, а путеводитель по современному миру, где правят алгоритмы рекламы и социальное влияние. Дэвид Самптер показывает, как использовать силу чисел, чтобы не быть объектом манипуляций, а самому управлять своей судьбой. Книга идеально подойдет тем, кто хочет развить критическое мышление и научиться видеть логические закономерности в хаосе повседневности.

Дэвид Самптер — Десять уравнений, которые правят миром

Пер. с англ. Е. Поникарова. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. — 288 с. — (Принятие решений).

ISBN 978-5-00169-986-6

Дэвид Самптер — Десять уравнений — Содержание