Когда архитектор проектирует небоскреб, он не полагается на случайность — он следует строгим законам физики и сопромата. Почему же, создавая семью, многие надеются лишь на чувства и интуицию? Лестер Самралл, известный евангелист и учитель с мировым именем, в своей книге «Божий проект счастливой семьи» утверждает: у Бога есть четкий, проверенный тысячелетиями чертеж для вашего дома, и отступление от него грозит обрушением.

В этом труде Самралл без лишней «воды» и с присущей ему прямотой разбирает структуру идеальной христианской семьи. Здесь нет модных психологических теорий — только твердая библейская истина. Какова роль отца как священника в доме? В чем заключается подлинная сила матери? Как воспитать детей, которые не покинут веру?

«Божий проект» — это инструкция по строительству «ковчега» спасения в бушующем океане современного мира. Книга поможет вам заложить надежный фундамент, если вы только вступаете в брак, или провести капитальный ремонт отношений, если в стенах вашего дома появились трещины. Это послание надежды: любой брак может быть счастливым, если строить его вместе с Главным Архитектором.

Лестер Самралл - Божий проект счастливой семьи

СПб.: «Библейский взгляд», 1999. - 144 с.

ISBN 5-8709221-251-9

Лестер Самралл - Божий проект счастливой семьи – Содержание

Вступление