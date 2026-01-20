Самралл - Божий проект счастливой семьи
Когда архитектор проектирует небоскреб, он не полагается на случайность — он следует строгим законам физики и сопромата. Почему же, создавая семью, многие надеются лишь на чувства и интуицию? Лестер Самралл, известный евангелист и учитель с мировым именем, в своей книге «Божий проект счастливой семьи» утверждает: у Бога есть четкий, проверенный тысячелетиями чертеж для вашего дома, и отступление от него грозит обрушением.
В этом труде Самралл без лишней «воды» и с присущей ему прямотой разбирает структуру идеальной христианской семьи. Здесь нет модных психологических теорий — только твердая библейская истина. Какова роль отца как священника в доме? В чем заключается подлинная сила матери? Как воспитать детей, которые не покинут веру?
«Божий проект» — это инструкция по строительству «ковчега» спасения в бушующем океане современного мира. Книга поможет вам заложить надежный фундамент, если вы только вступаете в брак, или провести капитальный ремонт отношений, если в стенах вашего дома появились трещины. Это послание надежды: любой брак может быть счастливым, если строить его вместе с Главным Архитектором.
Лестер Самралл - Божий проект счастливой семьи
СПб.: «Библейский взгляд», 1999. - 144 с.
ISBN 5-8709221-251-9
Лестер Самралл - Божий проект счастливой семьи – Содержание
Вступление
1. Законный брак: основание для семьи
2. Каркас для крепкого брака
3. Цементирование ваших взаимоотношений
4. Божий замысел для спальни
5. Сферы власти
6. Неделимое целое
7. Где укрепить изоляцию
8. Следуя Божьему проекту
No comments yet. Be the first!