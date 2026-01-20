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Самралл - Божий проект счастливой семьи

Самралл - Божий проект счастливой семьи
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Когда архитектор проектирует небоскреб, он не полагается на случайность — он следует строгим законам физики и сопромата. Почему же, создавая семью, многие надеются лишь на чувства и интуицию? Лестер Самралл, известный евангелист и учитель с мировым именем, в своей книге «Божий проект счастливой семьи» утверждает: у Бога есть четкий, проверенный тысячелетиями чертеж для вашего дома, и отступление от него грозит обрушением.

В этом труде Самралл без лишней «воды» и с присущей ему прямотой разбирает структуру идеальной христианской семьи. Здесь нет модных психологических теорий — только твердая библейская истина. Какова роль отца как священника в доме? В чем заключается подлинная сила матери? Как воспитать детей, которые не покинут веру?

«Божий проект» — это инструкция по строительству «ковчега» спасения в бушующем океане современного мира. Книга поможет вам заложить надежный фундамент, если вы только вступаете в брак, или провести капитальный ремонт отношений, если в стенах вашего дома появились трещины. Это послание надежды: любой брак может быть счастливым, если строить его вместе с Главным Архитектором.

Лестер Самралл - Божий проект счастливой семьи

СПб.: «Библейский взгляд», 1999. - 144 с.

ISBN 5-8709221-251-9

Лестер Самралл - Божий проект счастливой семьи – Содержание

Вступление

  • 1. Законный брак: основание для семьи

  • 2. Каркас для крепкого брака

  • 3. Цементирование ваших взаимоотношений

  • 4. Божий замысел для спальни

  • 5. Сферы власти

  • 6. Неделимое целое

  • 7. Где укрепить изоляцию

  • 8. Следуя Божьему проекту

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Added 20.01.2026
Author brat lexmak
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